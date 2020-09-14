Валкенсвард – родина серии игр LGCT и GCL. Здесь более четверти века назад прошли первые турниры игр, к счастью этот год не стал исключением. Общий призовой фонд соревнований составил 600 000 евро. Главными турнирами CSI5* стали: GC Гран-при Валкенсварда, представленный TENNOR и GCL от Stal Tops.

На трассу, выстроенную Ульяно Веццани, вышли сильные мира сего: тридцать пять потрясающих спортивных пар. Традиционный комфорт маршрутов от итальянского курс-дизайнера оценили многие участники. Так, получилось двенадцать чистых выступлений в основной части маршрута.

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Первой на перепрыжку вышла чемпионка ВКИ в 2018 году, немецкая всадница Симона Блюм верхом на DSP Кул Холл. Пара совершила один провал и выбыла из претенденток на главный трофей. На родном манеже юный голландец Барт Блис в седле Крискрас ДиВи был безупречен и прошел испытание чисто за 48,47 секунды. Это время станет отправной точкой для остальных участников перепрыжки.

Немец Филип Хьюстон на новой лошади Чакски ПиЭс был осторожным, но паре все же не удалось избежать провала. Всадник остановил стрелку секундомера на отметке в 53,43 секунды, это будет двенадцатое призовое место. Вышедший следом голландец Виллем Грев на Карамболе провел чистое выступление, но уступил одну секунду своему соотечественнику Барту Блису, финишировав за 49,55 секунды. Немец Кристиан Альманн и Доминатор 2000 Зед набрали отличный темп и завершили испытание за 46,43 секунды. Один провал остановил немецкого всадника на восьмом месте.

Австриец Макс Кунер на Электрик Блю рвались к победе и показали один из лучших скоростных результатов, окончив перепрыжку за 44,80 секунды. Коварной оказалась последняя вертикаль, которую пара оставила на земле, за что и получила четыре штрафа. С одним провалом окончил испытание и бельгиец Питер Девос на Клэр Зед.

Скотт Браш на Хелло Джефферсоне сделал ставку на скорость, и не ошибся! Британский всадник примчался к финишу за 45,72 секунды и обогнал хозяев соревнований – голландских всадников Барта Блиса и Виллема Грева, став серебряным призером турнира.

Грегори Вателе и Невадос Эс «превратились в молнию», пара с потрясающей скоростью проходила испытания и галопировала к финальному барьеру. Такой риск окупился сполна! Победители турнира опередили Браша и Хелло Джефферсона на невероятные 1,10 секунды, окончив турнир за 44,62 секунды.

Быстрее был только бразильский всадник Марлон Модоло Занотелли на VDL Эдгар Эм, пришедший к финишу за 44,23 секунды. Однако пара сбила вертикальное препятствие и

получила четыре штрафа, замкнув пятерку лидеров Гран-при. С одной ошибкой завершил выступление и Маркус Энинг на Мизанто Прет А Ту, пара заняла седьмое место на соревнованиях. Последним на перепрыжку вышел ирландец Дарраг Кенни в седле Чик Чик. Такая ситуация, безусловно, работает на всадника. Но в этот раз ирландец не сумел показать чистое выступление, с одним провалом пара заняла десятое призовое место, окончив финальное испытание за 49,13 секунды.

В воскресенье команды GCL провели два раунда командных соревнований. Победу сборной «Гамбург Джайанс» принесли Барт Блис в седле Ган Ди и Симон Делестр верхом на Гермес Райян. Оба раунда всадники провели чисто. На втором месте сборная «Валкенсвард Юнайтед», третье место взяла команда «Нью-Йорк Эмпайр».

Результаты GC Гран-при CSI5* Валкенсварда

Результаты GCL

Результаты всех турниров в Валкенсварде

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