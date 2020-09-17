Победу на Гран-при CSI4* Николя Дельмот взял в седле черного бельгийского теплокровного 12-летнего мерина Илекса ВиПи. Второе место занял тоже французский всадник, юный Титуан Шумахер верхом на Атом Зед. Третий результат показал итальянец Эмануэле Гаудиано в седле Чалу.

Тридцать шесть спортивных пар штурмовали трассу главного турнира недели. Основное испытание привело к большому отсеву участников. Ошибались и молодые, и опытные всадники. Номер один в мире Стив Герда верхом на Урани де Белькур допустил провал и не прошел в финальное испытание. С четырьмя штрафами окончил выступление ирландец Бертрам Аллен на Ган Паудер, так же как и его соотечественник Марк Маклей на Джакко Vd Бисшоп. По два провала допустили бельгиец Николя Филиппаертс в седле Катанги Дингесхоф и британец Гарри Чарльз на Борсато.

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В перепрыжку прорвались только семь всадников. Бразилец Педро Венис на Лорде Пези Юниор не ставил скорость во главу угла. Перепрыжка была выполнена за 48,51 секунды. Но при всей осторожности бразильскому всаднику не удалось показать чистый результат. С двумя провалами, пара заняла седьмое призовое место. Португальская всадница Лучана Диниш на Вертиго дю Дезерт, напротив, сделала ставку на скорость и остановила стрелку секундомера на отметке в 41,82 секунды. Увы, не обошлось без провала, что задержало всадницу на шестом месте.

Пятерка лидеров была безупречна – у всех нули на табло штрафных. Места на пьедестале расставили показатели времени. Турецкий всадник Дерин Демирзой на Кобленз Vd Мидделстед остановил стрелку секундомера на отметке в 46,21 секунды, это пятый результат турнира. В шаге от пьедестала остановилась 23-летняя французская всадница Меган Муассонье верхом на Бракадбре. Пара показала прекрасное выступление, окончив испытание за 43,68 секунды.

Эммануэле Гаудиано на Чалу был много быстрее всех предыдущих участников. Свое чистое выступление пара закончила за 41,96 секунды. Три десятых секунды выиграл у него 26-летний Титуан Шумахер на Атоме Зед. Срезая повороты, пара примчалась к финишу за 41,67 секунды.

Последнее слово сказал Николя Дельмот, который вышел на трассу последним и воспользовался этим преимуществом. Пара отлично сделала свою работу за 41,58 секунды и поднялась на первую ступень пьедестала.

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