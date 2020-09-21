Маршрут главного испытания с призовым фондом в 200 000 евро, был выстроен по проекту знаменитого Ульяно Веццани. Сорок шесть спортсменов, в числе которых – пятерка лучших всадников планеты, приняли участие в турнире. Совсем непросто прошла основная часть Гран-при. Сильнейшие сходили с трассы, так и не завершив выступление, это и опытный немецкий всадник Маркус Энинг, и победитель Гран-при CSI5* в Валкенсварде на прошлой неделе – бельгиец Грегори Вателе, а также победитель последнего Гран-при в Аахене – голландец Майкл ван дер Влойтен. Другие, пройдя трассу чисто, попадали в ловушку времени, в их числе француз Грегори Коттард на Бибичи, аргентинец Агустин Коваррубиас в седле Тиванты II.

Всего девять пар, обеспечили себе места в перепрыжке. Представители принимающей стороны вышли на финальный маршрут в абсолютном большинстве и сильнейшим составом – пять пар! Местные болельщики могли надеяться, что и в это воскресенье, как неделю назад, родная Марсельеза разразится на Лазурном берегу. Тем паче, что номер один в мире швейцарец Стив Герда в седле Урани де Белькур на перепрыжке допустил два провала и получил восемь штрафов. С одной сбитой перекладиной завершила выступление и юная американка Пэрис Сэллон верхом на Кассандре. Француз Кевин Стаут на Толеде де Мескам Харкур с тремя провалами остановился на девятом призовом месте. А вот все остальные участники перепрыжки выложились по полной и показали безошибочные выступления!

Конный спорт Николя Дельмот завоевал Гран-при CSI4* на родном турнире во Франции 17/09/2020 В 08:58

Немного не хватило скорости Пенелопе Лепрево на Экскалибуре де Ла Тур Видаль, пара пришла к финишу за 42,34 секунды и заняла шестое место. В пятерку лидеров вышел бельгиец Питер Девос на Апарте, его результат составил 40,90 секунды. В шаге от пьедестала остановился победитель Гран-при в Гримо на прошлой неделе француз Николя Дельмот верхом на Урвозо дю Рок, время его перепрыжки – 40,73. Трио лидеров затратило на перепрыжку чуть более 39 секунд. Места на пьедестале расставили десятые доли секунд!

Дэнис Линч и Кристелло пришли к победе за 39,14 секунды. Серебряные призеры Симон Делестр и Гермес Райян завершили финальное испытание за 39,32 секунды. Третий результат в 39,70 показала пара Жульен Эпайяр и Килетта.

«Несмотря на победу, я бы не сказал, что этот Гран-при был простым, вовсе нет, – сказал Дэнис Линч, – Я не выступал с Кристелло в течение продолжительного периода… Мы приобрели его в декабре, но затем вынуждены были прервать совместную работу из-за карантина, несмотря на хороший дебют. Как только соревнования возобновились, мы вернулись. И должен сказать, что наши последние соревнования прошли очень хорошо. Хотя на прошлой неделе нам не повезло на Гран-При в Валькенсваарде, где мы набрали четыре очка. Сегодня у меня было отличное чувство, я подумал: «настала наша очередь!». Я действительно в восторге от того, как Кристелло выступил! И хотя мы еще в процессе узнавания друг друга, я уверен, что это очень храбрый конь, и очень большой тоже (улыбается). У него широкий шаг, он обладает боевым

духом, благодаря этим достоинствам, можно рассчитывать на успех. С ним приятно участвовать в таких испытаниях, это настоящий шанс заполучить его в мою конюшню».

Конный спорт Грегори Вателе и Невадос Эс – звёздная пара Гран-при CSI5* в Валкенсварде 14/09/2020 В 08:38