Звёздная пара начала собирать золото чемпионата на первом же турнире, в пятницу 18 сентября, Верт и Вайегольд ОЛД выиграли Большой приз с результатом в 81,600%. Второй день соревнований был менее удачным для королевы мировой выездки. В субботу 19 сентября высшая награда в Переездке Большого приза досталась Джессике фон Бредов-Верндль верхом на 13-летней TSF Далере БиБи тракененской породы. Пара получила суммарную оценку 83,549%. Изабель Верт и Вайегольд вынуждены были довольствоваться вторым местом, их выступление было оценено в 82,569%. Третий результат показали Дороти Шнайдер и ее гнедой Фаустус 94, набравшие за свое выступление 78,706%.

Свой триумф Изабель Верт и Вайегольд ОЛД отпраздновали в воскресенье на финальном турнире – КЮР Большого приза. И жюри, и зрители были, в буквальном смысле, околдованы выступлением чемпионов. Оценки за артистизм зашкаливали, одна из судей оценила выступление в 97,000 % (!) Высшим баллом за технику стал результат в 87,750%. В итоге общий суммарный балл чемпионов составил 90,825%. Победа паре Изабель Верт и Вайегольд ОЛД была присуждена единогласным решением. Таким образом, немецкая всадница завоевала свой шестнадцатый национальный чемпионский титул.

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Второе место (тоже единогласно) было отдано главной сопернице Изабель Верт на этом чемпионате – Джессике фон Бредов-Верндль. В паре с TSF Далерой БиБи серебряная призерша набрала 89,350%. С заметным отрывом от двух лидеров бронзу взяла Дороти Шнайдер и Фаустус 94, их выступление было оценено в 81,600%.

Результаты КЮРа Большого приза:

Результаты всех соревнований чемпионата Германии по выездке:

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