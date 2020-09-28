Сорок девять спортивных пар приняли участие в главном испытании недели. Трасса была выстроена по проекту местного курс-дизанера Седрика Лонжиса и оказалась «простой забавой» почти для половины всадников. Два десятка чистых выступлений провели претенденты на Гран-при, однако пятеро из них, попали в ловушку времени и не прошли в перепрыжку. Заключительный маршрут вышли штурмовать пятнадцать финалистов.

После двух провалов с мыслью о Гран-при пришлось расстаться номеру два в мире швейцарцу Мартину Фуксу в седле Зе Синнер. По одной ошибке допустили шведы Хенрик фон Эккерман верхом на Кинг Эдвард и Эвелина Товек на Уиннету де Ла Хамент Зед, так же как и немец Кристиан Альманн на Доминаторе 2000 Зед. Как львица рвалась к победе бельгийская всадница Гудрун Паттит на Си Кост Пибблес Зед, пара показала второй скоростной результат на турнире, окончив выступление за 39,86 секунды. Но из-за сбитой перекладины бельгийка не смогла присоединиться к своим соотечественникам на подиуме и остановилась на девятом месте.

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Строчкой выше в турнирной таблице Гран-при поднялся голландец Марк Хутзагер на Стеррхофс Данте, пара заняла восьмое место, выступив чисто за 41,97 секунды. На несколько десятых секунды обошли его немец Даниэль Дойсер в седле Скудерия 1918 Тобаго Зед и австриец Макс Кухнер верхом на Электрик Блю Пэ, занявшие шестое и седьмое места, соответственно. Лучшим выступлением со стороны хозяев турнира стала перпрыжка Роже Ива Боста на Сангрии дю Коти. Пара вошла в пятерку лидеров с результатом в 41,41 секунды.

Победившие неделей раньше на Гран-при CSI5* в Гримо ирландец Дэнис Линч и Кристелло, в это воскресенье остановились в шаге от пьедестала, на четвертом призовом месте. Пара окончила перепрыжку за 41,26 секунды. Почти на секунду быстрее стали бронзовые призеры Альберто Зорзи и Вобан дю Трио, их результат составил 40,37 секунды. Йос Верлой в паре с Игорем пришли к финишу за 40,28 секунды.

Нильс Бруенсилс и его 14-летняя голландская теплокровная Гансия де Мюз пошли на риск. Скорость и точность соединились в их выступлении воедино, итог – лучший результат турнира – 39,70 секунды. Занимающий пятнадцатую строчку в рейтинге лучших всадников мира – Нильс Бруенсилс принимает участие уже в четвертом Гран-при CSI5* в Гримо на серии турниров Hubside Jumping, и вот, долгожданная и заслуженная победа!

«Гансия всегда знает, что ей нужно делать, и ей нравится побеждать, – сказал бельгийский всадник. – Гансия от природы очень быстрая и она включается в игру. Она понимает, что это Гран-при и пытается сделать всё, чтобы быть лучшей. Это лошадь с большим темпераментом. Но дома она предпочитает оставаться одна, быть в спокойном состоянии, не слишком любит работать, поэтому мы ее выводим в свет. Моя команда и я стараемся делать всё для её

ежедневного комфорта, создаем ей наилучшие условия. Она принцесса, номер один в конюшне, и она это отлично знает!»

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