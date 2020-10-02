В этом году прошел седьмой набор в Академию. В отличие от предыдущих лет, настоящий конкурс проводился только на одной площадке, соревнования были доступны исключительно для кандидатов YRA. Каждый претендент выступал на двух лошадях: одной молодой лошади (5-7 лет) и одной опытной лошади, с которыми всадники участвовали в турнирах класса препятствий до 145 см.

Отборочная комиссия, в составе: ведущих тренеров Жана Мориса Бонно, Эмиля Хендрикса, спортивного менеджера Свена Холмберга и представителей правления YRA, оценивала уровень подготовки кандидатов, их способности, мотивацию, технические навыки, учитывала результаты, которые были продемонстрированы в ходе соревнований.

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Жан Морис Бонно заявил: «Уровень претендентов был очень высок, мы могли видеть, как восходят потенциальные новые звезды. Мы придаем большое значение качественной стороне вопроса. Одного таланта недостаточно, мы ищем в кандидатах амбиции, целеустремленность, открытый ум, инновации в управлении, именно эти качества имеют решающее значение для успешной карьеры».

Комиссия пришла к официальному решению о составе Команды Молодых Всадников Академии (Young Riders Academy Team 2020).

Участники полной программы:

Джек Уитакер (род. 2001) – Великобритания

Джоди Холл Макатир (2000) – Великобритания

Май Рэлендер (1998) – Эстония

Линда Потришова (2001) – Чехия

Джейсон Фолей (2001) – Ирландия

Джек Райан (2001) – Ирландия

Джорджия Тэйм (1997) – Великобритания

Участники образовательной программы:

Ричард Вогель (род. 1997) – Германия

Ларс Кустер (1998) – Нидерланды

Симон Морссинхоф (2000) – Бельгия

Полная программа предполагает длительное пребывание всадников на тренировках и в известной профессиональной конюшне, курс обучения включает квалифицированное образование в области коммуникации, бизнеса и экономики, ветеринарии, антидопинговой и юридической практики, связанной с конкуром.

Команда образовательной программы соберет всадников на 5 академических сессиях в течение года. Эта группа также будет пользоваться поддержкой YRA во время спортивных сезонов, включая пользование специализированными клиниками, участием в тренировках и на конноспортивных шоу.

Обе группы встретятся в октябре в Швеции для начала обучения.

Официальный сайт Академии Молодых Всадников:

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