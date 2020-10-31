Первоначально проведение чемпионата планировалось в Кроненберге (Германия) в сентябре 2020 года. В апреле из-за распространения эпидемии Covid-19, Международной федерации конного спорта среди прочих чемпионатов аннулировала и этот чемпионат. Затем Совет директоров FEI пересмотрел свое решение и дал зелёный свет чемпионату мира по драйвингу. А на прошлой неделе отмену соревнований объявила администрация города Валкенсваарда.

«Очень сожалею, что чемпионат мира FEI по драйвингу в Валькенсваарде отменен в последнюю минуту. Все участники приложили так много усилий, чтобы попытаться провести его, - сказала генеральный секретарь FEI Сабрина Ибаньес, - Новые голландские правительственные ограничения не позволили провести чемпионат. Даже в такой трудный для нашего вида спорта год, стартовый список участников был очень солидным: тринадцать стран должны были выступать на турнирах, причем восемь из них отправляли полные национальные сборные! Мы сделали все возможное для организации чемпионата, рассматривалась даже возможность альтернативной спортивной площадки в Германии. Мы очень благодарны за предложение, которое мы получили от организаторов, но, к сожалению, воспользоваться им невозможно, учитывая короткий срок для организации и озабоченность относительно распространения Covid-19 и ограничений, введенных властями».

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Действующий чемпион мира по драйвингу (упряжки из четырех лошадей) – команда США. Золотую медаль сборная завоевала на домашнем турнире на Всемирных конных играх 2018 года в Трионе. Если бы чемпионат состоялся в Валькенсваарде, Штаты утратили бы свой командный чемпионский титул, потому что на предстоящие соревнования от США был заявлен только один всадник. Он должен был принять участие в индивидуальных турнирах. Зато непобедимый австралиец Бойд Экселл, который два года назад выиграл свой очередной индивидуальный титул чемпиона в Северной Каролине, мог бы побороться в Голландии, чтобы удержаться на троне. Австралия, Бельгия, Венгрия, Германия, Нидерланды, Польша, Чехия и Франция должны были отправить на чемпионат мира свои национальные сборные. Австрия, Румыния, США, Уругвай и Швейцария рассчитывали на индивидуальных лидеров, заявленных на чемпионат в Валькенсваарде.

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