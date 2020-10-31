В Испании, в конноспортивном комплексе Олива Нова продолжаются турниры масштабного международного Средиземноморского турнира – Осень МЕТ 2020 Тур I. Испытания разной категории сложности провели конкуристы со всего мира. В воскресенье прошел Гран-при, в котором приняли участие тридцать четыре спортивные пары.

Четырнадцать участников вышли в перепрыжку. Наш конкурист Владимир Туганов на Суспенс Форевал, увы, не сумел избежать ошибок на финальной стадии испытания. Пара пришла к финишу за 37,68 секунды и получила восемь штрафов за две сбитые перекладины, это тринадцатое призовое место. Нули на табло штрафных сохранили десять спортивных пар.

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Расстановка мест на пьедестале согласно лучшим скоростным показателям. Победители прошли перепрыжку со скоростью молнии! Ричард Фогель на Диего остановили стрелку секундомера на отметке в 34,18 секунды. Чуть более одной десятой секунды проиграл золотым призерам ирландец Дарраг Кенни на Бело Горизонте, его результат составил 34,29 секунды. Третье место занял голландский всадник Ремко Бин в седле Холланд Vd Биссшоп, пара завершила испытание за 36,13 секунды.

На этой неделе конкуристы продолжают турниры второй недели соревнований. Россияне участвуют!

Конный спорт Команда молодых «академиков» 2020 02/10/2020 В 12:48