В Испании, в конноспортивном комплексе Олива Нова продолжаются турниры масштабного международного Средиземноморского турнира – Осень МЕТ 2020 Тур I. Испытания разной категории сложности провели конкуристы со всего мира. В воскресенье прошел Гран-при, в котором приняли участие тридцать четыре спортивные пары.
Четырнадцать участников вышли в перепрыжку. Наш конкурист Владимир Туганов на Суспенс Форевал, увы, не сумел избежать ошибок на финальной стадии испытания. Пара пришла к финишу за 37,68 секунды и получила восемь штрафов за две сбитые перекладины, это тринадцатое призовое место. Нули на табло штрафных сохранили десять спортивных пар.
Расстановка мест на пьедестале согласно лучшим скоростным показателям. Победители прошли перепрыжку со скоростью молнии! Ричард Фогель на Диего остановили стрелку секундомера на отметке в 34,18 секунды. Чуть более одной десятой секунды проиграл золотым призерам ирландец Дарраг Кенни на Бело Горизонте, его результат составил 34,29 секунды. Третье место занял голландский всадник Ремко Бин в седле Холланд Vd Биссшоп, пара завершила испытание за 36,13 секунды.
На этой неделе конкуристы продолжают турниры второй недели соревнований. Россияне участвуют!
Результаты Гран-при: