Главное испытание Гран-при CSI 4* с высотой препятствий до 155 см собрало сорок шесть спортсменов. В перепрыжку прорвались восемь участников, это сильнейшие всадники мира. Финал обещал жаркую битву.

Хозяин турнира – француз Симон Делестр открыл чистый счет в седле Чезал Зимекест. Пара пришла к финишу за 40,62 секунды. Отлично выступил и итальянец Эмануэле Гаудиано на Чалу, обогнав француза на три десятых секунды, остановив стрелку секундомера на отметке 40,53 секунды. За место на подиуме сразился и бельгиец Питер Девос на Джад Vd Биссшоп, пара не превзошла время двух лидеров, но сумела сохранить нули на табло штрафных, окончив испытание за 41,15 секунды. Вышедший следом немец Даниэль Дойсер в седле Казалвано, увы, не смог обогнать своих соперников, к тому же, добавил четыре штрафа за сбитую перекладину, это окажется шестым результатом турнира.

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Француз Жульян Эпайяр на Алиби де Ла Рок по скорости превзошел всех участников финального испытания и пришел к финишу за 39,27 секунды. Риск оказался не совсем оправданным, срезая повороты пара не избежала двух провалов. «Обдуманный» риск предложили Скотт Браш и Хелло Джефферсон. Анализ всех предыдущих выступлений, который сделал британский всадник, сработал на успех пары. Блестящее исполнение перепрыжки победители выполнили за 40,15 секунды.

Оставалось еще два участника, которые могли потеснить британца на второе или третье место. Бельгийский всадник Нильс Бруенсилс на Делюкс Ван Тэ энд Эль набрал прекрасный темп, пара с точностью до сотой секунды повторила выступление победителей, с одной оговоркой, Бруенсилс, окончивший перепрыжку за 40,16 секунды, сбил одну перекладину. Это пятое призовое место. Последнее слово мог сказать номер два в мировом рейтинге, швейцарец Мартин Фукс в седле Сильвер Шайн. Однако паре не удалось занять лидирующую позицию. Две перекладины остались на манеже, время прохождения испытания составило 49,37 секунды.

Трио победителей осталось на своих местах: первый Скотт Браш, второй результат у Эмануэле Гаудиано, бронзовый призер – Симон Делестр.

Эта неделя станет завершающей в спортивном календаре Hubside Jumping. Состав участников останется прежним – всадники топ-уровня. Следующая остановка в Лионе на соревнованиях пятизвездочного уровня.

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