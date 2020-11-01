Западноевропейская лига к концу октября должна уже была выйти на третий этап Кубка мира по конкуру, второй – по выездке. Но санитарный кризис внес свои коррективы. Шесть из тринадцати этапов сезона 2020/2021 отменены. Запланированные на октябрь соревнования в Осло и Хельсинки не состоялись, также не будут проведены этапы в Штутгарте, Мадриде, Коруньи и Лондоне. К счастью, Лион не вошел в этот черный список.

«Решение о проведении соревнований на большой трассе отвечает обязательствам, которые мы взяли на себя несколько месяцев назад, чтобы поддержать всадников и владельцев лошадей, которые особенно пострадали от пандемии. Спорт должен жить! – сказала Сильви Роберт, президент GL events Equestrian Sport. - Спортсмены, всадники и лошади должны иметь возможность работать, продолжать соревноваться и тренироваться в преддверии предстоящих крупных спортивных событий, в первую очередь финалов Кубков мира FEI, чемпионатов Европы FEI и Олимпийских игр 2021 года в Токио. Я сердечно благодарю наших давних партнеров, которые поверили в это мероприятие и в нас... Эта пандемия является катаклизмом, от которого страдают спортсмены, я благодарю также официальные учреждения за понимание абсолютной необходимости проведения запланированных соревнований».

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Традиционно «Экита Лион» пройдет на территории Экспоцентра, одной из самых современных и больших крытых трасс в мире. Крупнейшая выставка в мире Salon du Cheval de Lyon всегда представляла конноспортивную индустрию в полном объеме. Увы, в этом году мероприятие отменено. Учитывая текущую ситуацию с распространением Covid-19, ужесточение санитарных правил в Лионе, организаторы Лонжин Экита вынуждены будут провести соревнования без зрителей, максимальное количество присутствующих ограничено до тысячи человек.

Главные спортивные события в Лионе:

Пятница, 30 октября.

Лонжин Гран-при CSI 5*-W.

Этап Кубка мира по выездке, КЮР Большого приза.

Суббота, 31 октября.

Кубок мира FEI по драйвингу.

CSI 5*-W (Equita Masters представлена Hermès Sellier).

Воскресенье, 1 ноября

Гран-при Лонжин Кубка мира CSI5*-W.

Кубок мира FEI по драйвингу.

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