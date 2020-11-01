Решение было принято после заявления Президента Франции Эммануэля Макрона, в котором, в частности, говорится о введении комендантского часа в крупных городах страны, охваченных эпидемией Covid-19. Режим комендантского часа продлится от четырех до шести недель, ограничения передвижений предполагаются с 21 часа до 6 часов утра.

Западноевропейская лига к концу октября должна уже была выйти на третий этап Кубка мира по конкуру, второй – по выездке. Но санитарный кризис внес свои коррективы. Семь из тринадцати этапов сезона 2020/2021 отменены. Запланированные на октябрь соревнования в Осло и Хельсинки не состоялись, также не будут проведены этапы в Штутгарте, Мадриде, Коруньи и Лондоне. Лион тоже не устоял перед новыми реалиями.

Конный спорт Лион проведет масштабные соревнования, салон «Экита» - отменен ЧАС НАЗАД

Традиционно «Экита Лион» проводилась на территории Экспоцентра, одной из самых современных и больших крытых трасс в мире. Крупнейшая выставка в мире Salon du Cheval de Lyon всегда представляла конноспортивную индустрию в полном объеме. Увы, в этом году выставка также отменена.

«Учитывая текущую ситуацию, ужесточение санитарных правил, не представляется возможным обеспечить спортивные мероприятие, соответствующие требованиям и ожиданиям международных, национальных и региональных игроков конного спорта, - говорится в заявлении организаторов. - Команда GL events Equestrian Sport осознает масштабы такого решения и разделяет разочарование спортсменов, владельцев лошадей и всей конной индустрии, которая к настоящему времени сильно пострадала от этого ужасного кризиса и его последствий».

Сильви Робер, президент GL events Equestrian Sport подчеркнула важность поддержки мероприятия давними партнерами, включая группу GL events и Longines, а также спортивными организациями, в первую очередь, Международной федерацией конного спорта, Федерацией конного спорта Франции, региональным комитетом конного спорта Овернь-Рон-Альпы и всеми партнерами, которые проявили непоколебимую лояльность к Longines Equita Lyon и международным соревнованиям.

Организаторы назвали новые даты проведения мероприятий. Экита Лион и CHI Longines Экита Лион пройдут в 2021 году с 27 по 31 октября.

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