В Гран-при приняли участие сорок шесть спортивных пар. Маршрут был выстроен по проекту французского курс-дизайнера Седрика Лонжи. Только восемь спортивных пар сумели сохранить нули на табло штрафных и обеспечили себе выход в перепрыжку.

Голландец Майкл ван дер Влойтен на Данне Блю, победители двух Гран-при в Гримо, а также бельгийская всадница Гудрун Паттит в седле Си Кост Пибблес Зед не сумели избежать провалов. Обе пары набрали по четыре штрафа и разместились на седьмом и восьмом местах, соответственно.

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Все остальные участники перепрыжки порадовали чистыми результатами. Голландский всадник Марк Хутзайгер на Стеррехоф’с Данте был осторожен, пара завершила выступление за 40,20 секунды, это станет шестым результатом на Гран-при. В пятерку лидеров вошел аргентинец Хосе Мария Ларокка верхом на Финн Ленте, остановивший стрелку секундомера на отметке в 40,01 секунды.

Отличное выступление провел хозяин соревнований, француз Николя Дельмот в седле Урвозо дю Рок. Месяц назад всадник праздновал победу в Гримо на четырехзвездочном Гран-при. Правда, в этот раз Николя Дельмоту придется остановиться в шаге от пьедестала, его время прохождения маршрута составило 39,72 секунды. Обогнав француза на пять десятых секунды голландец Харри Смолдерс на Долинн стал бронзовым призером, с результатом в 39,17 секунды.

Француз Кевин Стаут на Викинг д'Ла Руссери набрал отличный темп, пара была предельно точна и быстра и окончила перепрыжку за 39,06 секунды. Однако, для победы этого оказалось недостаточно. Немецкий всадник Даниэль Дойсер и Скуберия 1918 Тобаго Зед поймали миг удачи, уверенно и красиво пара исполнила выступление за 38,30 секунды.

«Я очень рад победе на Гран-При CSI 4* Hubside Jumping, особенно счастлив за моего жеребца Тобаго Зед, - сказал Даниэль Дойсер. - Ему пришлось прекратить выступления в начале года, он вернулся в середине сезона на небольшие соревнования, а затем даже участвовал в CSI 5* Hubside Jumping несколько недель назад. Он действительно хорошо восстанавливается. Настолько хорошо, что смог выиграть Гран-При CSI 4* сегодня! На самом деле, я очень горжусь им! Этот год был очень трудным и разным для всадников, но благодаря Hubside Jumping мы смогли провести фантастический сезон. Я думаю, что могу от имени всех всадников горячо поблагодарить Садри Фегайера и всю команду организаторов Hubside Jumping. Спасибо, что сохраняете наш спорт, и мы все надеемся, что вернемся сюда в следующем году».

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