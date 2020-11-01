Чемпионат по конкуру состоится в Ризенбеке, на конноспортивной базе четырехкратного олимпийского чемпиона Людгера Беербаума. Чемпионат по выездке пройдет в Хагене, на спортивных объектах, принадлежащих семье Кассельманн. Чемпионат Европы по конкуру планируются с 30 августа по 4 сентября 2021 года, чемпионат Европы по выездке – с 7 по 12 сентября 2021 года. В официальный календарь FEI мероприятия будут включены после окончательного подтверждения Оргкомитетами об их проведении. Однако, полноценного чемпионата Европы в 2021 году все же не получится: не состоятся чемпионаты по троеборью и по паралимпийской выездке.

В мае этого года Международная федерация конного спорта заявила о полной отмене чемпионатов Европы по олимпийским и паралимпийским дисциплинам. Главная причина такого решения –перенос Олимпиады в Токио на этот же 2021 год. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Будапешт должен был принять соревнования чемпионатов Европы по пяти дисциплинам с 23 августа по 5 сентября 2021 года. FEI оценила, что подобная накладка по датам делает невозможным проведение этих двух масштабных мероприятий.

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Отмена чемпионатов вызвала жаркую полемику в высших спортивных кругах. Европейская федерация конного спорта (EEF) обратилась к FEI с просьбой пересмотра данного решения. Протесты профессионального сообщества заставили отреагировать Международную федерацию конного спорта, ее Правление поручило своим чиновникам представить предложение на каких условиях проведение чемпионата все же осуществимо. Были проработаны вопросы о месте проведения, принимающих сторонах, датам и т.д.

«Мы очень рады, что в Ризенбеке и Хагене есть отличные площадки для проведения чемпионатов Европы по конкуру и выездке в следующем году. Мы с нетерпением ждем окончательного подтверждения о проведении этих чемпионатов от двух организаторов, - сказал президент FEI Ингмар де Вос. – FEI, EEF, Национальная федерация конного спорта Германии, оба организатора и все участники работали вместе, чтобы удовлетворить пожеланиям европейских национальных федераций и сообщества спортсменов провести эти чемпионаты в следующем году».

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