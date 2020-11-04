Западноевропейская лига к началу ноября должна уже была выйти на четвертый этап Кубка мира по конкуру. Увы, санитарный кризис внес свои коррективы. Скандинавия, традиционно открывавшая бал первым и вторым этапами, в Осло и Хельсинки, вынуждена была отменить турниры. Далее соревнования аннулировал французский Лион, после введения в стране режима комендантского часа. Этап Кубка мира в Вероне планировался как открытие европейского сезона 2020/2021 по конкуру.

Оптимистично настроенные итальянские организаторы еще неделю назад официально оформляли международные контракты, на низком старте прибывали и всадники Лиги. К сожалению, ужесточение санитарных мер, введенных практически во всех европейских странах, повлияло и на организацию турниров. Стачала статус соревнований был понижен до четырех звезд – CSI 4*-W, тогда как традиционно FEI предусматривает пятизвездочные соревнования Кубка. Далее, «под нож» попала выставка Fiera Cavalli, в итоге – жертвой кризиса пали и соревнования Кубка мира.

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Маурицио Данезе, президент Veronafiere в интервью итальянскому журналу «Cavallo» сказал: «Решение правительства отменить национальные и международные выставки, принятое в одночасье, в то время как региональные и локальные конференции и конгрессы продолжают проводиться – отрицательно воздействует на наш сектор бизнеса, который и без того сильно пострадал. Наш сектор потерял 70% своего оборота в период с марта по сентябрь. К этому следует добавить, что серьезный ущерб, наносится и в результате отмены мероприятий в «последнюю минуту». В организацию уже были сделаны огромные инвестиции».

Джованни Мантовани, генеральный директор мероприятия, добавил: «Несмотря на нашу решимость провести событие, которое могло бы стать точкой отсчета для целого сектора, началом его восстановления, мы столкнулись с новыми заявлениями правительств. Таким образом, мы вынуждены были принять это трудное решение. Отмена относится не только к шоу, но и ко всем соревнованиям в календаре, начиная с Jumping Verona, единственного итальянского этапа Кубка мира по конкуру, запланированного на воскресенье, 8 ноября, а также всех национальных турниров. Мы сделали все возможное для организации и по-прежнему убеждены в том, что сегодня можно проводить безопасные мероприятия, в соответствии с протоколами профилактики здоровья, которые мы предложили и которые уже были одобрены властями».

Вслед за итальянцами, организаторы этапа в Базеле также объявили об отмене соревнований. «С величайшим сожалением мы вынуждены отменить турниры CSI Longines в Базеле, намеченные с 7 по 10 января 2021 года. Такое решение связано с обострением ситуации с Covid-19. Особенно плохие новости по этому поводу в районе Базеля. Здесь, до конца года запрещены крупные мероприятия с участием более тысячи зрителей, - пояснили организаторы. – Такое развитие событий делает невозможным серьезную подготовку мероприятия. Это касается не только нас, но и всадников и их лошадей. Спасибо всем, кто так усердно работал по организации турниров. Весной мы возобновим подготовку CSI Longines в Базеле, соревнования должны пройти с 13 по 16 января 2022 года в условиях, которые, как мы надеемся, будут совершенно иными».

Таким образом из тринадцати этапов Кубка мира для Западноевропейской лиги сезона 2020/2021 на данный момент только три остаются в календаре соревнований: в Мехелене (Бельгия), в Лейпциге (Германия) и в Бордо (Франция).

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