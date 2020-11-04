Золото завоевала пара Лора Коллет и Лондон 52, серебро – Пэгги Марч в седле Брокфилд Иносент. Третье место занял новозеландский всадник Тим Прайс верхом на Уэско.

В конце октября во Франции перед очередным периодом самоизоляции, который продлится в стране, как минимум до первого декабря, состоялись турниры CCI5*-L. До событий, связанных с пандемией, во всем мире для троеборцев проводилось шесть турниров высочайшего класса CCI5*-L: в Лесингтоне (США), Бадминтон Хаус и Баркли (Великобритания), Лухмюлене (Германия), Аделаиде (Австралия) и По (Франция). В этом году только в По состоялись турниры CCI5*-L, которые собрали лучших троеборцев мира в поместье Серс на юго-западе Франции, у подножия Пиренеев.

Конный спорт Этапы Кубка мира в Вероне и Базеле – отменены 32 МИНУТЫ НАЗАД

Для Лоры Коллет, как и для 11-летнего гнедого жеребца Лондон 52 успех в По – первая в их карьере победа пятизвездочного достоинства. «Это как во сне! Я не совсем понимаю, что только что произошло! - призналась Лора Коллет после финального выступления по конкуру. Сегодня утром я подумала, что, если бы мне пришлось выбирать, я, конечно, не захотела бы выступать на другой лошади в соревновании такого класса, кроме Лондон 52! Он отличный прыгун. Он сделал здесь свою первую пятерку!»

Ее соотечественница Пэгги Марч, завоевавшая серебро, тоже была растрогана выступлением своего коня: «Мой конь сделал здесь свою первую пятерку. Я в восторге от его поведения на протяжении всей недели. Я возлагаю на него большие надежды и в будущем. Мне хотелось бы также поблагодарить организаторов за проделанную исключительную работу. Это огромная удача, которая нам представилась – соревноваться в таких условиях. Искреннее спасибо».

Бронзовый призер новозеландец Тим Прайс выступал на опытном 17-летнем гнедом коне Уэско. «Конечно, третье место имеет не совсем тот же вкус, что и победа... Но я очень рад закончить выходные безошибочным выступлением. Я постараюсь соревноваться с Уэско как можно дольше, пока он в отличной форме. Могу отметить и свой прогресс, с момента моего дебюта здесь, в По», - подытожил титулованный троеборец.

В По прошел также чемпионат мира по драйвингу для одиночных упряжек. Победу одержала команда Нидерландов, набравшая меньшее количество штрафных очков. Результат победителей составил 280,94 штрафных очков. Хозяева чемпионата – французы лидировали до финального турнира, но упустили победу в последнем испытании. Команда Франции завоевала серебро, набрав 290,42 штрафных. Третье место заняла сборная Польши, получившая 300,78 штрафных очков.

Конный спорт Чемпионаты Европы по конкуру и выездке всё-таки состоятся! 01/11/2020 В 18:38