Конкурс: Два швейцарских всадника занимают высшие позиции - первый в мировом рейтинге кус. Третью удерживает немец Даниэль Дойсер. Швед Педер Фредриксон в четвертой строке, замыкает пятерку лидеров бельгиец Питер Девос. Шестое место сохранил за собой британец Бен Майер. С девятого на седьмое место поднялся американец Кент Фаррингтон. Ирландец Дарраг Кенни теперь занимает восьмое место (-1), британец Скотт Браш поднимается поднимается на девется на. Американка Бизи Мэдден замыкает топ-10 (-2).

Российские конкуристы в этом месяце занимает несколько плохили свои позиции: Владимир Туганов с 321 строчки перешел на 334. Наталья Симония 396 место (-20), Сергей Петров на 428 позиций (-15).

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Выездка: Немецкие всадницы прочно утвердились на вершине. Изабель Верт остается на первом месте с Беллой Роуз 2, она же и на втором месте с Вайеголд ОЛД. Ее соотечественница Джессика фон Бредоу-Верндль на третьей ступени подиума с TSF Далерой БиБи. Четвертую строку в рейтинге занимает тоже немка Доротея Шнайдер с Шоутайм FRH. Британская всадница Шарлотта Дюжарден на пятом месте с Маунт Сент Джоном Фристайлом (+1), Датчанка Катрин Дюфуррала три позиции в рейтинге, поднявшись с девятого на шестое место с Боэмиен. Пара победила в этапе Кубка мира в Орхусе в середине октября. Седьмая строчка также у Катрин Дюфур с Аттерупгаардс Кэссиди (-2). Изабель Верт с Эмилио 107 на восьмом месте (-1). Немка Хелен Лангеханенберг теряет одну позицию с Дамси FRH и становится девятой в этом месяце. Наконец, датчанин Даниэль Бахманн Андерсен завершает десятку лучших с Блю Хорс Зак.

Среди россиянок лучший результат у Елены Сидневой с Фухур 6. Пара занимает 70 место (-5). Регина Исачкина с Сан оф Мэй Лайф потеряла две позиции и заняла 101 рейтинг рейтинга. Евгения Давыдова и Эвейкенинг на 151 месте (-4).

Троеборье: Британский спортсмен Оливер Тауненд сохранил титул номера один в мире. Новозеландец Тим Прайс, как и прежде, остался на второй позиции. А вот австралиец Кристофер Бертон и британская всадница Пегги Марч поменялись местофер местофер Бертон и поль. Ее соотечественник Том Макью сохраняет пятое место. Американец Бойд Мартин, победитель в конце октября в CCI 4 * -L в Темекуле с Люком 140, победитель в конце октября в CCI 4 * -L в Темекуле с Люком 140, подедитился на донцея диекуле 140, подитился на конце честя подистя на подистя на додитлестя ди. Англичанин Александр Брэгг, успешно выступающий в октябрь, поднялся -. Еще одна представительница Великобритании на вершине мирового рейтинга, это Сара Буллимор, в ноябре теряет две строчки и занимает восьмое место. На девятой позиции американка Лорен Николсон. Немецкий троеборец, бывший номер в мире Майкл Юнг замыкает топ-10.

Конный спорт Англичанки смели золото и серебро на турнире CCI 5*-L во Франции 04/11/2020 В 19:56