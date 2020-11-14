Всего должно было пройти тринадцать этапов Кубка мира для Западноевропейской лиги. Десять турниров, запланированных в календаре на 2020 год, отменялись один за другим. В уходящем году в Мехелене с 26 по 30 декабря планировались этапы Кубка мира по конкуру и выездке. Но и они не устояли перед натиском пандемии. В связи с новыми санитарными мерами, связанными с кризисом Covid-19, организаторы заявили: «У нас нет другого выбора, кроме как отменить турниры в 2020 году».

Во Франции, в Бордо традиционно должен был пройти заключительный этап Кубка мира по конкуру и финал Кубка мира FEI по драйвингу. Соревнования планировались с 4 по 7 февраля 2021 года. Но и этим турнирам не суждено будет состояться. Организаторы в своем заявлении написали: «Команды работали в последние месяцы над различными вариантами, чтобы провести мероприятия в соответствии с новыми ограничительным мерам безопасности. Однако ужесточение требований не позволяет создать организационные и финансовые условия для проведения соревнований. Мы выражаем глубокое разочарование. Мы также разделяем разочарование огромного сообщества энтузиастов конного спорта, спортсменов всего мира и болельщиков. Сожалеем вместе со всеми из-за отмены исторического этапа Кубка мира Лонжин FEI и финала Кубка мира FEI по драйвигу». Новые даты соревнований в Бордо назначены с 3 по 6 февраля 2022 года.

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Последнее слово ожидается от организаторов CSI5*-W в Лейпциге. Соревнования намечены с 14 по 17 января 2021 года. Учитывая обострение ситуации с распространением эпидемии, введение жестких ограничений на проведение мероприятий, – оптимистов, верящих в возможность спортивной встречи в Германии, остается всё меньше.

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