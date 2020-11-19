На прошлой неделе в тридцати пяти километрах к юго-востоку от Рима прошли международные соревнования по троеборью в классах от одной до четырех звезд. Соревнования CCI 4*-L Ингрид Климке выиграла в паре с SAP Аша Пи, она была первой в CCI 4*-S в седле SAP Хэйл Боб ОЛД, и наконец, с Ван Хэра Р завоевала CCI 2*-L.

Соревнования сезона 2020 года Ингрид Климке блестяще проводит в паре с 9-летней гнедой кобылой SAP Аша Пи. Немецкая всадница и SAP Аша Пи выиграли CCI 4*-S в Лухмюлене в октябре, финишировали вторым в CCIO 4*-S в Стшегоме в конце августа, заняли четвертое место в CCI 3*-S в Кроненберге в начале августа, и новый триумф в Пратони Дель Виваро – первое место в CCI 4*-L.

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Соревнования в Италии сразу пошли у пары гладко! Турнир по выездке Ингрид Климке и SAP Аша Пи закончили с результатом в 73,100%, после в кросс-кантри, который они завершили со счетом 9,58 очка, заняли лидирующее положение, последнее слово пара сказала в турнире по конкуру, испытаниеп они провели без единой ошибки. Итоговый счет победителей 26,90 балла.

Представительница принимающей стороны – итальянская всадница Виттория Паниццон в седле Уан Найт Лов уступила золотой медалистке три балла и заняла второе место, набрав 29,90 балла. Третий результат – 31,50 балла на турнире CCI 4*-L показала немка Софи Леубе, выступающая на Жадор Муа. Таким образом весь пьедестал заняли представительницы прекрасного пола.

Победу в CCI 4*-S Ингрид Климке взяла с SAP Хэйл Боб ОЛД. На важнейших соревнованиях немецкая всадница уже много лет выступает с 16-летним SAP Хэйл Боб ОЛД. Опытная пара завоевала серебряную медаль в командном зачете на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, бронзовую медаль в индивидуальном зачете на Всемирных конных играх в Трионе в 2018 году, четыре золота чемпионатов Европы.

Дуэт продолжает сметать награды. В Италии Ингрид Климке и SAP Хэйл Боб ОЛД не оставили шансов своим соперникам, выступив безупречно во всех испытаниях, с огромным отрывом от преследователей пара завоевала первое место со счетом 24,40 балла. Серебряный медалист швейцарский троеборец Феликс Вогг в седле Колеро набрал 36,50 балла. Замыкает трио лидеров голландская всадница Мерел Блом в паре с Зе Квизмастером.

Полные результаты соревнований:

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