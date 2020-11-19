В этом году, когда конный спорт практически «обездвижен», FEI приглашает общественность вспомнить прекрасные спортивные моменты и выбрать победителей в пяти категориях: «FEI Лучший спортсмен», «FEI Лучший грум», «FEI Восходящая звезда», «FEI Солидарность» и «FEI Вопреки всему». Международная федерация конного спорта выдвинула 55 номинантов из 19 стран, голосование проходит на сайте FEI, чтобы проголосовать, перейдите на ссылку: https://www.fei.org/awards

Трофеи FEI впервые были вручены в 2009 году во время торжественной церемонии на генеральной ассамблее Международной федерации конного спорта. В этом году награждение пройдет в заочной форме. Победители будут объявлены на второй неделе декабря.

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«Эти премии позволяют чествовать героев нашего спорта, людей, которые проявили удивительную стойкость, мастерство, решимость и энтузиазм, - сказал президент FEI Ингмар де Вос. - Конный спорт для многих – не просто спорт, а образ жизни. Этот год был особенно трудным для конного сообщества, в каждом его секторе. Сейчас, как никогда ранее, нам нужно сосредоточиться на положительных сторонах и отметить наших фантастических послов, как на игровом поле, так и за кулисами, не делая никакой разницы между ними».

За всю историю FEI Awards лидирующее положение по наградам занимает Германия (девять премий). Из них пять в номинации «FEI Лучший спортсмен». Немецкие всадники в разных олимпийских дисциплинах три года подряд завоевывали трофей лучшего спортсмена. В 2019 году победительницей стала Ингрид Климке, составившая трио своим соотечественницам: конкуристке Симоне Блюм (премия в 2018) и шестикратной олимпийской чемпионке в выездке Изабель Верт (премия в 2017). Германия также отличилась в премии «FEI Восходящая звезда», а семья Ротенбергеров дважды брала этот трофей – в 2016 и 2019 годах.

Конюхов нередко называют малоизвестными героями конного спорта. К счастью, премия «FEI Лучший грум» позволяет вспомнить и отметить их важнейшую работу. Англичане лидировали в этой категории. А в 2016 году был двойной праздник для всадника и его грума, олимпийский чемпион Ник Скелтон и его грум Марк Бивер – оба были отмечены призами как лучший спортсмен и лучший грум. Джеки Поттс выиграла в 2014 году «FEI Лучший грум», эта легендарная женщина долгие годы сотрудничала со знаменитым троеборцем Уильямом Фоксом-Питтом. В 2017 году титул лучшего грума был присужден Алану Дэвису, работающему с Карлом Хестером и Шарлоттой Дюжарден.

Премия «FEI Солидарность» была присуждена отдельным лицам и организациям за ряд проектов по развитию и пропагандированию конного спорта в таких странах, как Гаити, Замбия, Сингапур, Уругвай, Южная Африка и др. Премия «FEI Вопреки всему» присуждается человеку, который продолжал верить и бороться, несмотря на свои физические ограничения, часто инвалидность. Удивительные, амбициозные, волевые спортсмены из Австралии, Бразилии, Гаити, Германии, Китая, Палестины, Уругвая и США были удостоены этой награды.

«Особенно в этом году я приглашаю всех вас поддержать номинантов в различных категориях, - сказал Ингмар Вос. - Конное сообщество доведено крайности, но оно стало сильнее, и это наша возможность объединиться и проявить стойкость перед лицом невзгод».

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