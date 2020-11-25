Двенадцать сборных приняли участие в первом раунде Кубка наций CSIO3* из Аргентины, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Ирландии, Нидерландов, Португалии, Франции, Швейцарии. Результатом первого дня командных испытаний стал отсев четырех команд.

Пожалуй, самым большим сюрпризом был вылет бельгийской сборной, заявившей сильнейший состав: Грегори Вателе, Николя Филиппаертс, Анна Картон-Грутжанс и Франсуа Мати младший. Только последний в седле Уно де Ла Рок провел безошибочное выступление. А Анна Картон-Грутжанс была снята с соревнований после падения. Наставник швейцарской сборной собрал молодую поросль. Победитель Гран-при Брайан Бальзигер на Твентиту де Бишес, выступая за команду, не сумел избежать двух фолов. Также и все остальные члены сборной выступили с ошибками. К выбывшим присоединились испанские и аргентинские всадники.

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Делать прогнозы на победителя во втором раунде было непросто. Команды выступали ровно. Немцы вышедшие во второй тур с восьмью штрафными очками, добавили еще пять штрафов в финальном испытании. Герой сборной – молодой всадник Ричард Фогель верхом на Флойо VDL отличился безошибочной работой в обоих раундах. Чисто выступили и его товарищи по сборной: Дэвид Уилл в седле Си Виер 2 и Гвидо Клатте на Цинхае. Таким образом, с общим счетом 13 штрафных сборная заняла первое место.

Французы и итальянцы после первого раунда занимали лидирующие позиции. Второй раунд французские всадники Грегори Коттар на Бибичи и Кевин Стаут в седле Толед ле Мескам Харкур провели безупречно, это и обеспечило сборной Франции серебро. А вот бронзу пришлось делить сразу трем командам из Италии, Великобритании и Ирландии, набравшим одинаковое количество штрафных, шестнадцать каждая.

Стоит отметить безошибочные двойники итальянца Антонио Альфонсо на Чарми, 19-летнего британца Джека Уитакера в седле Вальми де Ла Лэнд.

Результаты турниров Кубка наций CSIO3*:

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