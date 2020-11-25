Пятьдесят девять претендентов на главный трофей вышли на трассу, выстроенную по проекту Франсиско Моуры. Всего участникам предлагалось пройти тринадцать испытаний, состоящих из шестнадцати препятствий с максимальной высотой 150 см. Время прохождения маршрута не должно было превышать 75 секунд. Такие условия стали вполне выполнимыми для двух десятков участников, обеспечивших свои места в перепрыжке.

Два представителя принимающей стороны – португальская всадница Лучана Диниш в седле Контенто PS и Родриго Гиестейра Алмейда на Дельво вдохновенно сражались за призовые места на родном турнире. Оба участника прошли испытание без ошибок, но недостаточно быстро. Результаты, показанные парами, не позволили им подняться выше седьмого и восьмого мест, соответственно.

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Голландец Барт Блис на Крискас ДиВи набрал неплохую скорость и пришел к финишу за 37,56 секунды, заняв шестое место на турнире. В пятерку лидеров вырвался юный британский всадник Джек Уитакер в седле Валми де Ла Лэнд, остановивший стрелку секундомера на отметке в 37,47 секунды. К слову, этот 19-летний всадник днем ранее блистал на соревнованиях Кубка наций. Джек Уитакер один из немногих провел безошибочный двойник в командных турнирах! В шаге от пьедестала остановился бразильский всадник Эдуардо Перейра де Мендес в паре с Эйч5 Чаганюс, прошедший маршрут за 37,16 секунды.

Победный тон на Гран-при задали немецкие всадники, окрыленные победой сборной в Кубке наций. Дэвид Уилл на Си Виер 2 стал бронзовым призером с результатом в 36,82 секунды. Не позволивший себе ошибок ни в командных соревнованиях, ни в личном единоборстве, его соотечественник Ричард Фогель верхом на Флойо VDL завершил испытание играючи за 35,96 секунды. Только бельгийцу Грегори Вателе в паре с Невадос S оказалось по силам побить это время. Победители прилетели к финишу за 35,33 секунды.

«Перепрыжка была очень быстрой, я выступал в конце, поэтому мог видеть как другие ее проделывают. Я знаю, что моя лошадь может быть очень быстрой, но также понимаю, как это рискованно. Что ж, гораздо легче рисковать, когда у тебя под седлом такая лошадь, как Невадос», - сказал Грегори Вателе.

Конный спорт Голосование за номинантов FEI Awards открыто для всех 19/11/2020 В 08:41