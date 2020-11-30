В этом сезоне из-за тяжелейшего санитарного положения, Европа смогла организовать только два этапа Кубка наций: в Вилаумоуре и Вехер-де-ла-Фронтере. Оба этапа взяли подопечные Дитмара Гуглера. Причем два представителя сборной Германии: Джейн Фредерике Мейер-Циммерманн в седле Чесму Кей Джей и Дэвид Уилл верхом на Си Виер 2 провели в испанской Андалузии, как первый, так и второй раунд без единой ошибки.

Семнадцать сборных вышли на старт Кубка наций. Набравшие набольшее количество штрафных после первого раунда выбыли из игры. Это команды Аргентины, Бельгии, Голландии, Великобритании, Канады, Испании, Италии, Франции и Японии. К финальному испытанию у ирландцев и египтян светились нули на табло штрафных.

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Второй раунд принимал восемь сборных из Бразилии, Германии, Дании, Египта, Ирландии, Марокко, Португалии и Швеции. Три члена немецкой сборной провели безошибочные выступления, к уже названным героям сборной присоединился Марк Беттингер верхом на Андерковере Зед. Такое выигрышное положение позволило не брать в расчет шестнадцать штрафов, которые набрал Максимильян Лиль в седле Ди-Кассины. В итоге немцы не добавили ни одного штрафного очка во втором раунде и заслуженно заняли первое место в Кубке.

Сборная Дании заняла второе место на турнире. В первом раунде у датчан было всего два штрафа. Заключительный турнир команда провела тоже весьма примечательно. Андреас Шоу на Дарк де Люкс и Заша Нигад Андерсен верхом на Чаккофании были безупречны. Зато ошибка со стороны Эмиль Халлундбек стоила сборной победы, добавив еще четыре штрафа в копилку сборной.

Начавшая второй раунд с чистого листа, сборная Ирландии могла себе позволить один фол. Но таковых случилось три! Чисто выступил только Марк Маклей на Джако ВиДи Биссшоп. С восьмью штрафными ирландцы стали бронзовыми призерами турнира. В шаге от подиума, на четвертой позиции, остановилась сборная Бразилии. Замкнули пятерку лидеров команды Швеции и Египта, набравшие равное количество штрафных – по двенадцать каждая.

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