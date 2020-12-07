«Дом Hermès – организатор соревнований с 2010 года, решил отложить предстоящие соревнования из-за неопределенной ситуации, связанной с распространением Covid-19 и вытекающих из этого санитарных требований. Турниры Hermès – обязательная дата международного конного календаря, которая существует более десяти лет. Трехдневные соревнования CSI5* проходят в центре Парижа, и намечались на март 2021 года, - говорится в официальном заявлении модного дома.

«Hermès хотел бы заверить в своей поддержке всех всадников и участников конного сектора, пострадавших от пандемии, которая в течение нескольких месяцев влияет на их деятельность и международный спортивный календарь. Hermès благодарит все команды и своих давних партнеров: GL events, город Париж, Собрание национальных музеев Гранд Пале (Rmn-GP), которые работают над подготовкой этого мероприятия, а также преданную и восторженную публику, присутствующую каждый год, начиная с 2010 года. Дом Hermès вместе со своими партнерами приложит все усилия, чтобы собрать в сердце Парижа величайших всадников, их лошадей, энтузиастов конного спорта 18, 19 и 20 марта 2022 года», - отмечается представителями Hermès.

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Напомним, два года подряд – в 2018 и 2019, победителем Гран-при CSI5* Hermès становился французский всадник Симон Делестр в седле Гермес Райян. Традиционно программа соревнований Hermès – современные состязания CSI5* на маршрутах высшей категории сложности, согласно классификации Международной федерации конного спорта (FEI) и Французской федерации конного спорта (FFE). Всего за три дня проводится десять различных соревнований.

В марте 2020 турниры Hermès уже были отменены. Организаторы надеялись, что к 2021 году санитарная ситуация изменится к лучшему. Пока этого не произошло, придется запастись терпением еще на год, ожидая возвращение элиты мирового конного спорта в Париж на турниры Hermès. Зимний сезон 2020/2021 во Франции, как во всей Европе, можно считать не состоявшимся. Из-за второй волны пандемии коронавируса важнейшие соревнования были вычеркнуты из спортивного календаря.

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