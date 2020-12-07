На прошлой неделе в Ризенбеке (Германия) прошли турниры одно-, двух- и трехзвездочного достоинства. В воскресенье состоялось заключительное соревнование CSI3*, которое проходило в один гит с высотой препятствий до 155 см, без последующей перепрыжки. Пятьдесят три спортивные пары приняли участие в испытании, в их числе российский всадник Владимир Белецкий верхом на Аспен 22. В четверг на турнире CSI2* Владимир Белецкий верхом на Файн выступил безошибочно и занял 4 место. В пятницу на турнире CSI3* наша пара взяла четырнадцатое призовое место.

Номер один мирового рейтинга Лонжин FEI швейцарец Стив Герда выступал с Урани Де Белькур. Подобное соревнование CSI3*, которое прошло двумя днями ранее, эта пара взяла играючи, опередив ближайшего соперника почти на две секунды. В финальном же турнире Стив Герда допустил два провала и вошел только в третью десятку. По два фола допустили и великие немцы: Даниэль Дойсер в седле Казаллвано и Кристиан Альманн на Солид Голд Зед. Не вышли на призовые позиции швед Хенрик фон Эккерман на Кинг Эдвард и француз Кевин Стаут верхом на Фор Джой вант Зоргвлиет, сбившие по одной перекладине. Владимир Белецкий набрал шестнадцать штрафов.

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Пятнадцать чистых выступлений провели претенденты на главный приз, двенадцать из которых показали хозяева соревнований – немецкие конкуристы. Но первую ступень подиума представителям принимающей стороны так и не удалось занять. Турнир выиграл ирландец Денис Линч в седле ДжиСи Чопин'с Буши. Скорость, которую набрали победители никто так и не смог побить, пара пришла к финишу за 64,02 секунды. Немец Морис Теббел на Дон Диарадо уступил ирландцу 1,4 секунды и стал серебряным призером с результатом в 65,42 секунды. Третье место тоже у немецкого всадника Кристиана Кукука на Кинтино 9, пара завершила испытание за 66,30 секунды.

В шаге от пьедестала остановился Филипп Вейшаупт на Азатире, время прохождения маршрута составило 66,52 секунды. Ветеран немецкой сборной Маркус Энинг на Корнадо NRW замкнул пятерку лидеров, завершив испытание за 66,82 секунды.

Результаты всех турниров в Ризенбеке:

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