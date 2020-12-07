В 2020 году не прошел ни один из этапов по конкуру для Западноевропейской лиги. Организаторы по всей Европе, один за другим отменяли соревнования, сдаваясь перед натиском пандемии. Последнее слово оставалось за Лейпцигом – единственным и последним организатором турниров сезона. Соревнования в Германии ранее были запланированы с 14 по 17 января 2021 года, но партнеры решили передвинуть сроки проведения на два месяца. В календаре FEI лейпцигские этапы по трем дисциплинам теперь намечены с 18 по 21 марта 2021 года.

Организаторы мероприятий реалистично оценив ситуацию, сообщили в официальном заявлении о невозможности сохранить первоначальные даты из-за медицинской и экономической неопределенности, связанной с пандемией Covid-19. «После того, как все варианты были перепроверены, партнер «Pferd», представленный «Sparkasse Leipzig» и «Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen», пришел к выводу, что с 14 по 17 января 2021 года невозможно провести мероприятия, если мы хотим гарантировать безопасность экспонентов, посетителей и участников нашего CSI 5*-W», - говорится в пресс-релизе организаторов. «Мы считаем, очень важным сохранение данного события в 2021 году, за год до финала Кубка мира в Лейпциге, - сказал Фолькер Вульф, директор «En Garde».

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Все участники и организаторы серьезно рассчитывают на проведение соревнований и ежегодной выставки в наступающем году, несмотря на неопределенность нынешней санитарной ситуации. «Партнер «Pferd» надежно закрепился в календаре соревнований. Поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы турниры и выставка смогли пройти в марте самым безопасным образом», - подчеркнул Мартин Буль-Вагнер, генеральный директор «Leipziger Messe»

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