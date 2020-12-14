В этом году Международная федерация конного спорта выдвинула 55 номинантов из 19 стран. Победители были определены в ходе голосования, которое проходило на сайте FEI. Принять участие в голосовании могли все желающие.

В номинации «FEI Лучший спортсмен» победу вновь одержала немецкая всадница Ингрид Климке. Олимпийская чемпионка в командном зачете в 2008 и 2012 годах, победительница на ВКИ в 2006 и 2014 годах, четырехкратная победительница чемпионата Европы в командном зачете в 2011, 2013, 2015 и 2019 годах, а также в индивидуальном зачете в 2017 и 2019 годах. «Это мне кажется несколько нереальным. Я счастлива, очень счастлива» - прокомментировала свою победу Ингрид Климке.

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В номинации «FEI Лучший грум» победила Кармен Тиман, грум Ингрид Климке. На видеосвязь Кармен Тиман и Ингрид Климке вышли вместе. «Я рада, что выиграла этот приз» - сказала Тиман. А Климке добавила: «Все мои успехи связаны с Кармен! Мы всегда говорим, что как команда мы непобедимы!»

В номинации «FEI Восходящая звезда» награду получила 21-летняя немецкая всадница Семмиеке Ротенбергер, которая уверенно идет по стопам своего старшего брата, известного всадника Зенке Ротенбергер, выступающего в турнирах высшей категории по выездке. Осознавая, что награда была некоторым авансом, юная всадница сказала: «Я очень благодарна, что так много людей проголосовало за меня. Это немного нереалистично, потому что в данной категории так много хороших спортсменов».

В номинации «FEI Солидарность» победителем назван конный клуб «The Ebony Horse Club» (Брикстон, Великобритания). Эта награда присуждается отдельным лицам и организациям за ряд проектов по развитию и пропагандированию конного спорта. Десять назад «The Ebony Horse Club» уже был отмечен призом, и вот новая победа. «О Боже, мы просто на седьмом небе от счастья! - сказала Наоми Хаугейт, представлявшая Клуб на видео церемонии, - Это огромная награда, ведь в нашей категории было так много достойных людей».

В номинации «FEI Вопреки всему» победила звезда пара-выездки немка Анжелика Траберт, завоевавшая двенадцать паралимпийских медалей. Среди прочих наград, эта премия особенная, она вручается спортсмену, который продолжал верить и бороться, несмотря на свои физические ограничения, часто связанные с инвалидностью.

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