На прошлой неделе в столице Саудовской Аравии завершились двухнедельные турниры Лонжин. Финальным соревнованием стал Гран-при CSI5*-W, маршрут с высотой до 160 см был выстроен по проекту итальянского курс-дизайнера Ульяно Веццани. Двадцать пять спортивных пар прошли квалификацию, чтобы попытать счастье на заключительном испытании. Открыл бал российский конкурист Владимир Туранов в седле Саспенс Форевал. Наш всадник был точен и обеспечил свое место в перепрыжке.

Всего пять чистых выступлений получилось у участников Гран-при. Окончившие основную часть испытания без сбитых перекладин так и не вышли на финишную прямую немец Кристиан Кукук на Ческере, бельгиец Йос Верлой в седле Варуна, представитель принимающей стороны Абдула Альшарбатли на Киландо, - эти три пары попали в ловушку времени.

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Владимир Туганов окончил перепрыжку без ошибок за 39,41 секунды и остановился в шаге от пьедестала на четвертом месте. Немец Маркус Энинг на Каланде набрал отличный темп и завершил испытание за 36,77 секунды. Но с одной ошибкой немецкий конкурист расположился строкой ниже, сразу после нашего всадника – на пятой призовой позиции.

Как и на прошлой неделе в главном испытании первое и второе места захватили немцы. В этот раз Даниэль Дойсер на Скуберии 1918 Тобаго Зед, победивший неделей ранее в турнире CSI 4*-W, уступил первую ступень пьедестала своему соотечественнику Филиппу Вайсхаупу верхом на Коби. Серебряные призеры остановили стрелку секундомера на отметке в 35,44 секунды. Победители всего на шесть сотых были быстрее и пришли к финишу за 35,38 секунды. Замкнул трио лидеров француз Кевин Стаут на Толеде де Мескам Харкур, их результат составил 36,47 секунды.

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