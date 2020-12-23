Доха (Катар) проведет первый этап с 4 по 6 марта 2021 года. Финал состоится в Нью-Йорке с 24 по 26 сентября. В завершении серии игр все победители Гран-при Longines Global Champions Tour сразятся за Супер Гран-при LGCT в Праге в рамках плей-офф. Битва титанов намечена с 18 по 21 ноября.

«Мы рады объявить даты на 2021 год и с нетерпением ждем нового сезона с уверенностью и волнением, но и со сдержанностью, - сказал Ян Топс, президент серии игр LGCT и GCL. - Я знаю, что все заинтересованные стороны и особенно наши преданные болельщики предвкушают начало нового сезона после такого трудного для всех года из-за глобальной пандемии».

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«Мы тесно сотрудничаем с принимающими городами, партнерами и организаторами, чтобы обеспечить долгожданное возвращение к конкуру высшего уровня, гарантируя всем надежные меры по охране здоровья и безопасности. Я хотел бы поблагодарить всех за постоянную поддержку, в том числе наших спонсоров и владельцев команд», - отметил Ян Топс.

На протяжении многих лет, и в новом сезоне тоже, часовой дом «Longines» останется генеральным спонсором, партнером и официальным хронометристом.

Global Champions объявил также о новой версии веб-сайта, который предоставит болельщикам подробнейшую информацию, фотографии и видео с турниров серии LGCT и GCL. На сайте можно отслеживать новости по обновлению составов команд на 2021 года. Все соревнования, включая GCL (раунды 1 и 2) и Гран-При LGCT будут транслироваться в прямом эфире на GCTV.

Полное расписание серии игры LGCT и GCL:

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