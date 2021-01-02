Пятнадцать конкуристов испытали радость побед на Гран-при 5*. Менее десяти турниров высшей категории были проведены с июля по декабрь 2020. Стив Герда, Маклейн Уорд, Даниэль Дойсер и Денис Линч сумели в этом сезоне несколько раз подняться на первые ступени пьедесталов.

Стив Герда провел успешный год, как и полагается номеру один в мировом рейтинге Longines FEI. Швейцарский всадник стал победителем восьми Гран-при, четыре из которых CSI 5*. В январе 2020 года в Базеле, Герда выиграл Гран-при Longines, а через два дня, на этой же арене взял еще один Гран-при CSI 5* этапа Кубка мира в паре с Викторио де Фротардс. Далее эта победоносная пара выиграла этап CSI 5*-W в Бордо в феврале. В июле после вынужденного локдауна, Стив Герда и Викторио де Фротардс выиграли Гран-При CSI 5* в Гримо.

Конный спорт Расписание турниров LGCT и GCL на 2021 год 23/12/2020 В 21:06

Маклейн Уорд, чемпион мира, олимпийский чемпион в командном зачете, выиграл в этом сезоне три Гран-При CSI 5*. В феврале в Веллингтоне (США) в паре со знаменитой Газелью американец взял первую победу. Два других Гран-при всадник завоевал с Ноше де Ронда и ЭйчЭйч Азур.

Даниэль Дойсер дважды стал героем Гран-при CSI 5*. Обе победы немецкий всадник одержал в Дохе (Катар) в паре с Киллер Квин VDM.

Денис Линч также отличился на двух Гран-при CSI 5 *. Первую победу ирландец завоевал в январе с GC Чопин'С Буши на этапе Кубка мира Longines CSI 5*-W в Лейпциге. Второй пятизвездочный приз Денис Линч выиграл с Кристелло в сентябре в Гримо на турнирах Hubside Jumping.

Марк Хутзагер в паре со Стеррехофом Данте завоевал Гран-при CSI 5*-W на домашнем этапе Кубка мира в Амстердаме.

Жюльен Эпайяр праздновал триумф на Гран-при Land Rover CSI5*-W в Жиронде. Свою красивую победу французский всадник взял в седле Килетты.

Гир Гулликсен выиграл заключительный этап Кубка мира CSI 5*-W для Западноевропейской лиги в Гётеборге. Норвежец победил в седле VDL Гроеп Кватро.

Эшли Бонд была первой на Гран-при CSI 5* в Веллингтоне, турнир прошел в марте. Американская всадница опередила своих именитых соотечественников в седле Донателло.

Дани Гольдштейн Вальдман эффектно завершила Зимний конный фестиваль в Веллингтоне. Израильская всадница выиграла Гран-при CSI 5* в седле Квинсленда.

Брюс Гудин победил в Шардже на этапе Кубка мира Longines. Новозеландский всадник и Дэнни V были лучшими в Эмиратах.

Моуда Зеяда провел блестящее выступление в паре с Морокко в феврале. Египтянин завоевал Гран-При CSIO 5* в Абу-Даби.

Марлон Модоло Занотелли взял свой первый Гран-при CSI 5* в августе. Это знаменательное событие в карьере бразильского всадника произошло в Гримо. Победитель выступил на VDL Эдгар М.

Григори Вателе, действующий чемпион Европы в командном зачете был на высоте на Гран-при CSI 5* в Валкенсваарде, в сентябре. Бельгиец одержал победу в седле Невадос Эс.

Кристиан Кукук выиграл Гран-При CSI 5*-W в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в паре с Мумбай.

Филипп Вайсхаупт в седле Коби завоевал финальный Гран-при года CSI 5*-W в Эр-Рияде.

Конный спорт Филипп Вайсхаупт выиграл Гран-при CSI5*-W, Владимир Туганов – четвертый 23/12/2020 В 21:01