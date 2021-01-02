В истории конного спорта Кубок Наций – старейшие командные соревнования. Первые турниры состоялись в 1909 году, грядущий сезон отметит свою 112-ю годовщину. Финал Longines FEI Кубка Наций проведет столица Каталонии в королевском Реал Поло Клубе Барселоны с 30 сентября по 3 октября 2021 года.

В новом сезоне Первый европейский дивизион представят десять стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция Швейцария, Швеция и действующий чемпион – сборная Ирландии.

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Ирландцы одержали победу в финале 2019 года, санитарный кризис 2020 года не позволил провести чемпионат. В уходящем году сборная Норвегии переехала из второго дивизиона в первый, после своего успешного выступления в финале в Польше, а на ее место в дивизион номер два отправились австрийцы, занявшие последнее место в первой лиге.

В сезоне 2021 европейские команды Первого дивизиона должны будут принять участие, как минимум, в четырех их семи этапов. Семь лучших сборных пройдут в финал. Для Первого европейского дивизиона турниры начнутся в мае во французском городе Ла Боль. В соревнованиях европейских этапов могут сражаться команды из других дивизионов, но без права зарабатывать квалификационные баллы.

Расписание этапов серии Longines FEI Кубка Наций 2021

Список команд Кубка Наций 2021:

Конный спорт Расписание турниров LGCT и GCL на 2021 год 23/12/2020 В 21:06