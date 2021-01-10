В наступившем году WEF пройдет за закрытыми дверями, без присутствия зрителей. Организаторы вынуждены были пойти на такие меры, учитывая санитарную ситуацию связанную с пандемией Covid-19. В заявлении организаторов фестиваля, в частности, говорится: «В этом сезоне зрители не будут приглашены, это делается для обеспечения безопасности и здоровья всех представителей конного сообщества».

Зимний конный фестиваль продлится в течение двенадцати недель. В этом масштабном и самом продолжительном турнире принимают участие всадники всех категорий из десятков стран мира и всех Штатов принимающей стороны. Международный конноспортивный центр «Палм-Бич», где проводятся соревнования, один из самых грандиозных конноспортивных объектов в США, он включает 18 спортивных арен, поле для дерби и одну из крупнейших крытых арен в мире. Важнейшие соревнования будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте фестиваля