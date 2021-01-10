Международная федерация конного спорта пересмотрела распределение путевок на финал чемпионата мира по выездке в 2021 года. Из восемнадцати мест, на которые могли претендовать будущие участники, комитет по выездке FEI решил «выдать иначе» три традиционных билета на финал. «Под нож» попало место, предназначенное для спортсмена из страны-организатора чемпионата, место участника, выступающего вне чемпионата, к тому же был упразднен статус дополнительного, резервного места на финал.

Эти три путевки в финал теперь будут вручены всадникам Западноевропейской лиги (которых уже, без нового дополнения, насчитывалось – девять). Таким образом, эти двенадцать мест, плюс еще одно место, зарезервированное действующей чемпионкой мира немкой Изабель Верт, и два места для всадников Центральной Европы, приводят к простой арифметике – пятнадцать финалистов приедут из Европы.

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Настоящие поправки ограничивают участие спортивных пар из других уголков мира. Только два места остается для всадников из Северной Америки и одно – для пары из Тихоокеанской лиги (Австралия и Новая Зеландия).

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