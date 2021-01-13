Стартовый турнир CSI 2* с высотой препятствий до 145 см выиграл голландец Майкл ван дер Влойтен в седле 12-летней голландской теплокровной кобылы Даны Блю. Это первое в 2021 году испытание, победные баллы за которое, всадники записали в зачёт мирового рейтинга FEI Longines.

Из семидесяти шести спортивных пар, участвующих в соревновании, в перепрыжку вышли только десять. В финальном выступлении пять всадников сохранили нули на табло штрафных. Весь подиум заняли голландцы. Победители Майкл ван дер Влойтен и Дана Блю пришли к финишу за 36,62 секунды. Второй результат показал Джек Ансемс верхом на Флиер Флюитер, его время составило 38,90 секунды. Бронзовые призеры Уильям Греве и Грандорадо ТиЭн окончили перепрыжку за 39,97 секунды.

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В выходные всадники вновь вышли на турниры CSI 2* с высотой препятствий до 145 см. Всё те же герои прорвались в перерыжку, правда, их размещение на пьедестале сложилось иначе. В субботу в главном испытании победу праздновал голландец Уильям Греве верхом на Хайвэй Эм ТиЭн. Вторую позицию занял немец Филипп Шульц Топхоф в седле Карлотты 290. Победитель первого турнира голландец Майкл ван дер Влойтен в паре с Камара Ван'т Хейке оказался на третьей ступени пьедестала.

В воскресенье турниры первой недели нового года завершились Гран-при CSI 2*. Немецкий всадник Феликс Хассман в седле 12-летнего Сиг Чаксинус обошел всех претендентов на главный трофей, став лучшим среди шестидесяти четырех спортивных пар. Двенадцать участников вышли в перепрыжку. Но только четверо сумели пройти финальное испытание без ошибок. Победители закончили выступление за 33,86 секунды. Швейцарская всадница Барбара Шнипер на Эскофьере остановила стрелку секундомера на отметке в 34,29 секунды, став второй на турнире. Третью ступень пьедестала заняла юная голландская спортсменка Ким Эммен в паре с Уариоз Глори, окончив перепрыжку за 35,37 секунды.

Результаты всех турниров в Опглаббеке:

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