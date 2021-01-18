В главном испытании недели Гран-при CSI3* приняли участие сорок четыре спортивные пары. Трасса была построена по проекту курс-дизайнеров Энтони Д'Амброзио и Энди Кристиансена младшего и состояла из 13 препятствий. В основной части испытания перекладины сыпались на арену, как копья на поле битвы. Не избежал ошибки американец Кент Фаррингтон на Кридансе, занявший пятое призовое место. Олимпийский чемпион, канадец Эрик Ламаз в седле Чакко Кид с четырьмя штрафными вошел в десятку лидеров. Сразу следом за ним – на последнем призовом месте (одиннадцатая позиция) остановился голландский всадник Харри Смолдерс в седле Ун де Л'Отен.

Только три всадницы сумели найти верный путь к финалу. Израильская кокнуристка Сидней Шульман верхом на 12-летнем мерине Джей-Бостон была осторожна на перепрыжке. Пара пришла к финишу за 48,86 секунды, но не сумела избежать провала, заняв третье место. Американка Адриенна Штернлихт, золотой призер в командном зачете на Всемирных конных играх в Трионе в 2018, выступала на этом Гран-при с 13-летним ольденбургским мерином Беннис Легаси. Набрав отличный темп, пара завершила выступление за 45,17 секунды без единой ошибки.

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