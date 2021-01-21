В Испании, в Оливе завершилась первая неделя масштабного международного Средиземноморского турнира – Весна МЕТ 2021 Тур I. Испытания разной категории сложности начались в прошлый понедельник. Главным испытанием недели стал Гран-при Золотого тура 4 с высотой препятствий до 145 см.

Традиционно средиземноморские турниры МЕТ (весна и осень) проходят с участием российских конкуристов. На настоящую серию игр приехал Егор Щибрик. Наш всадник успешно прошел квалификацию на воскресный Гран-при. Всего в финальном испытании недели прияли участие шестьдесят две спортивные пары. Увы, Егор Щибрик в седле Корнет’с Спирит вынужден был сойти с дистанции, как и еще шесть всадников Гран-при.

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Семнадцать участников сумели без труда разгадать основную часть маршрута и прошли в перепрыжку. Чистые выступления были в изобилии и в заключительном испытании. Нули на табло штрафных сумели сохранить тринадцать всадников. Замкнула пятерку лидеров 19-летняя англичанка Сиена Чарльз на Чинта Ван Гелит Зед. Пара пришла к финишу за 36,19 секунды. Француз Мишель Робер верхом на Эмеретте был быстрее на девять сотых секунды. Всадник остановился в шаге от пьедестала.

Третье место на турнире заняли бельгиец Оливье Филиппаертс и Ле Блю Диамонд ВиТи Руетерсхоф. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 36,08 секунды. Победительница субботнего Золотого Тура 3 немка Джейн Фридерике Майер-Зиммерман провела отличное выступление и в воскресном Гран-при. В паре с Буттнер’с Минимакс немецкая всадница значительно оторвалась от бронзового призера и пришла к финишу за 35,69 секунды. Это станет вторым результатом на турнире. Француз Жульян Эпайяр и Узуал Суспект д'Ог не оставили шансов ни одному сопернику и вышли на молниеносную скорость. Время прохождения маршрута победителями составило 33,34 секунды!

Результаты всех турниров первой неделе в Оливе:

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