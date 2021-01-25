Опубликовано 25/01/2021 в 20:06 | Обновлено 25/01/2021 в 20:39

Первый европейский дивизион представят десять стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция Швейцария, Швеция и действующий чемпион – сборная Ирландии.

Этапы Первого европейского дивизиона пройдут:

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13-16 мая, Ла Боль (Франция). Участвуют сборные дивизиона: Франции, Италии, Ирландии, Нидерландов, Швейцарии и Швеции. Эти команды имеют право записать в свои копилки квалификационные баллы для выхода в финал.

3-6 июня, Санкт-Галлен (Швейцария). Участники: Швейцария, Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция и Швеция.

17-20 июня, Сопот (Польша). Участвуют: Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Норвегия и Франция.

24-27 июня Роттердам (Нидерланды). Участвуют: Нидерланды, Бельгия, Германия, Ирландия, Норвегия и Франция.

15-18 июля, Фальстербо (Швеция). Участвуют: Швеция, Бельгия, Германия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия и Швейцария.

21-25 июля, Хикстед (Великобритания). Участвуют: Великобритания, Бельгия, Италия, Ирландия и Норвегия.

18-22 августа, Дублин (Ирландия). Участвуют: Ирландия, Германия, Италия, Швеция и Швейцария.

Североамериканская лига включает три сборные: Канады, Мексики и США. Этапы для лиги пройдут:

17-21 февраля, Коапекспан (Мексика).

16-21 марта, Окала (США).

1-6 июня, Ванкувер (Канада).

Ближневосточный дивизион должен был провести единственный отборочный этап 20-23 января в Абу-Даби. Соревнования были отменены.

Финал пройдет с 30 сентября по 3 октября, Барселона (Испания).

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