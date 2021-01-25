Первый европейский дивизион представят десять стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция Швейцария, Швеция и действующий чемпион – сборная Ирландии.
Этапы Первого европейского дивизиона пройдут:
13-16 мая, Ла Боль (Франция). Участвуют сборные дивизиона: Франции, Италии, Ирландии, Нидерландов, Швейцарии и Швеции. Эти команды имеют право записать в свои копилки квалификационные баллы для выхода в финал.
3-6 июня, Санкт-Галлен (Швейцария). Участники: Швейцария, Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция и Швеция.
17-20 июня, Сопот (Польша). Участвуют: Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Норвегия и Франция.
24-27 июня Роттердам (Нидерланды). Участвуют: Нидерланды, Бельгия, Германия, Ирландия, Норвегия и Франция.
15-18 июля, Фальстербо (Швеция). Участвуют: Швеция, Бельгия, Германия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия и Швейцария.
21-25 июля, Хикстед (Великобритания). Участвуют: Великобритания, Бельгия, Италия, Ирландия и Норвегия.
18-22 августа, Дублин (Ирландия). Участвуют: Ирландия, Германия, Италия, Швеция и Швейцария.
Североамериканская лига включает три сборные: Канады, Мексики и США. Этапы для лиги пройдут:
17-21 февраля, Коапекспан (Мексика).
16-21 марта, Окала (США).
1-6 июня, Ванкувер (Канада).
Ближневосточный дивизион должен был провести единственный отборочный этап 20-23 января в Абу-Даби. Соревнования были отменены.
Финал пройдет с 30 сентября по 3 октября, Барселона (Испания).