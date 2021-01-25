Соревнования в Лейпциге первоначально были запланированы с 14 по 17 января 2021 года, но организаторы решили передвинуть сроки проведения на два месяца. В календаре FEI лейпцигские этапы по трем дисциплинам были намечены с 18 по 21 марта 2021 года. На прошлой неделе «Партнер Pferd» официально объявил об отмене соревнований.

В пресс-релизе организаторов говорится: «Мы очень сожалеем о том, что в этом году нам придется отменить Partner Pferd. Мы рассмотрели все возможности, чтобы спасти мероприятия, передвинув даты их проведения в 2021 году. Болельщики активно скупали билеты на турниры. Но в свете событий последних недель, связанных с пандемией, одно можно сказать, наверняка: здоровье людей прежде всего, отмена была единственным правильным решением». Организаторы продолжат работу, чтобы провести соревнования и ежегодную выставку в 2022 году. Предварительные даты с 6 по 10 апреля.

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Напомним, что в сезоне 2020/2021 не прошел ни один из этапов по конкуру для Западноевропейской лиги. Соревнования по всей Европе отменялись, натиск пандемии взял верх. Последнее слово оставалось за Лейпцигом, но и оно оказалось печальным в общем хоре организаторов турниров.

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