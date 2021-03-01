Тренер скаковых лошадей Гордон Эллиотт находится под следствием из-за фотографии, на которой он сидит на мертвом скакуне.

«Мне известно о фотографии, которая распространяется в социальных сетях. IHRB (Управление по регулированию скачек Ирландии) связывалось со мной по поводу этого снимка, и я буду полностью содействовать расследованию», – написал тренер в твиттере.

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«Фотография изучается. На данном этапе больше ничего нельзя сказать, пока мы не проведем расследование, но оно будет сделано быстро». Многие считают, что фото было подделано, пользователи социальных сетей сомневаются в ее достоверности», – сообщил представитель IHRB.

Позже Эллиотт подтвердил, что фото настоящее. Он опубликовал заявление, в котором извинился за снимок и объяснил, при каких обстоятельствах сделана фотография.

«Я хотел бы развеять предположения и слухи, которые стали распространяться с тех пор, как в социальных сетях начала распространяться моя старая фотография. Во-первых, я глубоко извиняюсь за любое оскорбление, причиненное этой фотографией, и могу категорически заявить, что благополучие каждой лошади, находящейся под моей опекой, имеет первостепенное значение и играет ключевую роль в успехе, которым мы наслаждаемся здесь, в Каллентри.

Когда любая лошадь под моей опекой умирает, моя первая реакция – убрать тело. Я стоял над лошадью и ждал, чтобы помочь с переносом, и в этот момент мне позвонили. Я, не раздумывая, сел, чтобы принять звонок. Услышав крик одного из членов моей команды, я жестом показал, когда закончу. Такая информация может показаться банальной и не рассеет опасения людей, но я считаю важным предоставить контекст вокруг этой фотографии. Я не могу извиниться перед сообществом всадников, перед всеми, кто работал с лошадьми и любит их, а также перед всеми, кого обидело фото», – приводит слова Эллиотта Daily Star.

Эллиотт – один из лучших тренеров по конному спорту.

Он работает с известным скакуном Тайгером Роллом, выигравшим скачки на ипподроме Эйнтри в 2018 и 2019 годах.

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