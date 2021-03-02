В Московской области обнаружили тело олимпийского чемпиона-1980 в конном троеборье в составе сборной СССР Александра Блинова.

Он пропал без вести 9 февраля в деревне Андреевское Можайского округа, об исчезновении бывшего спортсмена стало известно лишь через три дня. В администрации округа журналистам агентства ТАСС сообщили, что полиция ведет поиски Блинова, но результатов не было. К операции подключились также волонтеры организации «Лиза Алерт».

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Спустя три недели, 2 марта, тело 66-летнего мужчины нашли без признаков жизни неподалеку от конюшни в деревне Андреевское. Информацию о кончине Александра подтвердили в Федерации конного спорта России. «От лица ФКСР выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», – сказала пресс-секретарь федерации Екатерина Зобова (цитата по агентству ТАСС).

«Московский комсомолец» добавил, что Блинов вернулся из магазина на такси. Водитель высадил мужчину за 500 метров из-за снежных заносов, а тело чемпиона обнаружили после таяния сугробов. Причиной смерти стало сильное переохлаждение.

На Олимпийских играх-1980 в Москве Блинов завоевал две медали. В командном троеборье вместе с Юрием Сальниковым, Валерием Волковым и Сергеем Рогожиным он стал чемпионом, а в личном троеборье взял серебряную награду.

Золото в командном троеборье до сих пор остается единственным в истории советского и русского конного спорта на Олимпиадах.

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