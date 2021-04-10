10 апреля королева Елизавета, правящая Великобританией с 1952 года, овдовела – ее муж принц Филипп скончался в 99 лет. За долгую жизнь герцог Эдинбургский, с одной стороны, превратился в олицетворение самой старой в мире конституционной монархии, с другой – никогда не вписывался в установленные рамки и в строгий уклад, которому подчинялись остальные родственники. Филипп прославился циничными шутками и авантюризмом: там, где Елизавета или другие члены королевской семьи следовали регламенту, вели вежливую беседу или молчали, он неизменно отпускал саркастичный комментарий.

Неудивительно, что в сентябре 1973-го именно Филипп первым из старших британских монархов рискнул приподнять «железный занавес» и отправился в СССР на турнир по конному спорту – герцог Эдинбургский много лет занимал должность президента Международной федерации конного спорта. Хотя отношения между странами были и не такими напряженными, как между Советский Союзом и США, до взаимной любви все равно было далеко: периодически британцы засылали к лидерам Восточного блока агентов, коммунисты отвечали тем же. В 1971-м более 100 советских дипломатов выслали из Лондона по обвинению в шпионаже.

Принц Филипп и Елизавета II на скачках, 1973 Фото: Getty Images

Конный спорт Чемпиона Олимпиады-1980 нашли мертвым. Тело искали 3 недели 02/03/2021 В 20:40

Командировку мужа королевы обоснованно считали рискованным предприятием и готовились к ней соответствующим образом. Ситуацию обостряло близкое родство Филиппа с погибшей от рук революционеров в 1918 году семьей Романовых: он был сыном великой княгини Ольги Константиновны, внучки Николая I и племянницы Александра II, которая вышла замуж за греческого короля Георга I.

Эта связь всплывала и раньше – например, когда в 1967-м принца спросили, что он думает о возможном визите в СССР, монарх ответил: «Я бы очень хотел посетить Россию, хотя эти ублюдки убили половину моей семьи». Естественно, при подготовке к трехдневному путешествию судьба царя Николая II, его жены, детей и других родственников попала в список запретных тем, составленный для Филиппа министерством иностранных дел.

Кроме того, политики попросили мужа королевы не рассуждать о национализме, советских евреях, политзаключенных и диссидентах, советской внутренней политике, вторжении в Чехословакию в 1968-м и о советских шпионах в Великобритании. Документы о поездке рассекретили только в 2004-м – тогда же стало ясно, какие темы Филиппу разрешили поднимать во время поездки в СССР: спорт, пионерские лагеря, защиту окружающей среды, космос, научные связи, Вторую мировую войну. Правда, аристократу не стоило надеяться на признание заслуг союзников: британцы знали, что в Советском Союзе, их, наоборот, критиковали за позднее открытие Западного фронта.

Герцог Эдинбургский не был бы собой, если бы последовал рекомендациям на 100 процентов. Когда речь все-таки зашла о судьбе царской семьи, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный бросил: «Знаете, нам пришлось от них избавиться». Филипп мгновенно ответил: «Знаете, они были моими родственниками».

Еще одна неловкая ситуация возникла, когда в британском посольстве выяснили, что в организации визита участвует один из высланных советских шпионов по фамилии Гресько. Дипломаты возмутились, что за принцем присматривает разоблаченный разведчик и заявили протест. Гресько убрали из делегации – правда, чтобы избежать скандала, британцам со своей стороны пришлось отозвать двух шпионов, которые посетили Москву в качестве сопровождающих Филиппа.

Принц Филипп управляет королевской упряжкой (1976) Фото: Getty Images

Герцога не смутила напряженная ситуация: он иронично похвалил Гресько за усилия без всяких формальностей. Во время визита на конный завод в Подмосковье иностранному гостю не позволили поездить верхом – испугались, что лошадь окажется слишком строптивой. Кроме того, Филиппу не разрешили пообедать в одном из столичных ресторанов. По версии британцев, советские чиновники испугались, что подвыпившие посетители будут вести себя неподобающим образом и посрамят национальную гордость.

Компанию за трапезой принцу составили высокопоставленные дипломаты и политики. Уставший от ограничений Филипп не удержался и поддел одного из собеседников на тему войны: спросил, знает ли тот, чем примечательна дата 3 сентября. Посол СССР в Лондоне Луньков ответил, что в этот день началась Вторая мировая война. «Для нас, но не для вас, – едко поправил его британец. – Мы в то время наивно сражались за освобождение Польши».

В остальном поездка, от которой ждали масштабных преобразований в отношениях между странами, прошла без происшествий. В программу Филиппа вошел торжественный ужин с советскими чиновниками – при подготовке в министерстве иностранных дел принцу выдали досье на каждого из иностранных политиков с краткой характеристикой. Например, Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева назвали энергичным человеком, который источает уверенность, но не блещет интеллектом.

Формально Филипп не был первым членом семьи, посетившим СССР. Его дочь Анна, страстная поклонница конного спорта, прибыла в Киев за два дня до отца, чтобы подготовиться к соревнованиям. Когда очередной званый обед затянулся во время скачек, ради которых принц и приехал, тот ускользнул от проводников из КГБ и отправился прямо на ипподром, чтобы не пропустить самое интересное. Советских чиновников восхитила спокойная реакция Филиппа на падение Анны – конь девушки споткнулся на одном из препятствий. Его подвезли к месту происшествия на машине, отец коротко справился о самочувствии дочери и уехал, как только узнал, что она избежала серьезной травмы.

Принцесса Анна и принц Филипп (1971) Фото: Getty Images

Визит Филиппа остался уникальным событием в истории отношений между Великобританией и Советским Союзом: никто из участников не разочаровался, однако в следующий раз Виндзоры посетили Россию только в 1994-м, уже после распада СССР. На этот раз компанию принцу составила сама королева – президент Борис Ельцин объявил ее приезд очередным шагом на пути к установлению демократического режима. Тремя годами раньше Филипп предоставил образец ДНК, чтобы подтвердить, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат Николаю II и его семье.

Наина Ельцина, Елизавета II, Борис Ельцин и принц Филипп (1994) Фото: Getty Images

Кажется, за почти 100 лет жизни герцог Эдинбургский поучаствовал во всех ключевых событиях европейской истории и повлиял на отношения между самыми влиятельными государствами. Даже суровый СССР попал под его очарование – несмотря на политические разногласия, именно дерзкий и неутомимый Филипп первым растопил лед Холодной войны.

Конный спорт Тренер скакунов попал под следствие из-за фото на мертвой лошади 01/03/2021 В 13:51