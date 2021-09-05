Белорусская наездница Ольга Сафронова решила не возвращаться в Беларусь и, как ранее легкоатлетка Кристина Тимановская, попросила убежища в Польше. Ей оформили польскую гуманитарную визу. Спортсменка надеется возобновить карьеру в составе новой сборной.

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Ольга Сафронова была заявлена от Беларуси на Олимпиаду в Токио, но перед самим турниром ее неожиданно исключили из списков по причине якобы найденного у одной из лошадей Ольги допинга. В Польше Сафронова сделала антидопинговый тест лошади, он оказался чистым, сообщает PAP

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В конце прошлого года белорусские спортивные чиновники не хотели продлевать контракт с Сафроновой из-за того, что она не стала удалять из соцсетей фотографии с бело-красно-белым флагом и отказалась подписывать обращение в поддержку Лукашенко. Но замену ей найти не смогли и позже соглашение все-таки продлили.

Ольга – действующая чемпионка Беларуси и финалистка Кубка мира-2019.

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