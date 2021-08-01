В конную команду Нидерландов на летних Олимпийских играх в Токио входит гей-пара. Эдвард Гал и Ханс Петер Миндерхуд представят сборную в командной выездке – дисциплине, которая считается самым элегантным видом конного спорта. Они являются парой уже более десяти лет и давно участвуют в турнирах вместе

Публично о своих отношениях спортсмены рассказали в 2008 году. Любопытно, что в том сезоне они соперничали за место в олимпийской сборной на Игры в Пекине, которое в конечном итоге досталось Миндерхуду.

Тем не менее, Ханс Петер признался, что выступать в одном виде спорта вместе с партнером – большая удача. «Соревнования – это образ жизни, и очень весело разделить их с тем, кто точно это понимает и знает, что вы делаете, посвящая все свободное время лошадям», – сказал Миндерхуд в интервью Eurodressage в 2008 году. А Гал пошутил, что одно из преимуществ – это то, что сейчас спортсменам нужен только один номер в отеле.

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Эдвард и Ханс Петер с гордостью рассказывали о своих отношениях, в том числе публично, и не уклонялись от вопросов об ориентации. «Быть геем в нашем спорте – не исключение», – говорил Миндерхуд. И это действительно правда: помимо Гала и Миндерхуда открытыми геями в конном спорте являются Роберт Довер, Блит Тейт и Карл Хестер. Оба спортсмена подчеркивали, что на отношения с коллегами их каминг-аут никак не повлиял.

Ханс Петер Миндерхуд Фото: Getty Images

Олимпийские игры в Токио – не первые для Гала и Миндерхуда. Они уже соревновались в Рио-2016, где стали четвертыми в командной выездке. Также у каждого спортсмена есть по олимпийской медали: Миндерхуд взял серебро в 2008 году в Пекине, а Гал завоевал бронзу на Играх в Лондоне 4 года спустя.

Интересно, что на Олимпиаде 2012 года Эдвард Гал обыграл сборную США. Тогда в американской команде участвовала лошадь, принадлежавшая Энн Ромни – жене сенатора Митта Ромни от штата Юта. В том году Ромни баллотировался в президенты как кандидат от республиканцев и открыто выступал против однополых браков.

Главная награда пары, которую они выиграли вместе – бронзовая медаль командной выездки на чемпионате мира 2014 года. Перекрыть это достижение сможет только медаль Токио-2020. Надо полагать, что Гал и Миндерхуд сделают все для этого.

Эдвард Гал Фото: Getty Images

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