МОК объявил об усыплении лошади 22-летнего швейцарского жокея Робина Годеля. Животное по кличке Jet Set усыпили после кросса в рамках командного троеборья ОИ-2020 в Токио.
14-летняя лошадь получила травму при прохождении 20-го барьера в лесополосе 1 августа. Ей оказали экстренную ветеринарную помощь на трассе, затем в специальной машине скорой помощи ее доставили в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью.
«К сожалению, УЗИ выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта, и по гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь. Взяты образцы, и будет проведено вскрытие», – гласит сообщение федерации конного спорта FEI.
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