Конный спорт – один из старейших в олимпийской программе: соревнования проводятся с 1900 года. В Токио конники разыгрывают шесть комплектов наград – в выездке, конкуре и троеборье. Каждый вид – личный и индивидуальный. Конный спорт отличается от других представленных на Олимпиаде особыми традициями и духом аристократизма, и говорить об этом – удивляться или восхищаться – можно долго.

Есть более насущный вопрос, который наверняка задавал себе каждый, кто в процессе переключения олимпийских телеканалов натыкался на конный спорт. Как с континента на континент переправляют лошадей? Они плывут на корабле? Летят на самолете? Как выглядит самолет с конями? А это безопасно для животных? Пора разобраться.

Лошади действительно летают на Олимпийские игры и другие соревнования самолетом. Гугл на запрос «лошади в самолете» выдает много фотографий, на которых кони летят каждый в своем боксе в салоне самолета. Это считается быстрым и безопасным способом транспортировки – но, конечно, на коневодческих ресурсах есть множество требований: кто должен сопровождать коня, чем можно его кормить до полета, какую температуру поддерживать в персональном контейнере.

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«Самолет – это самый быстрый способ добраться из одной точки в другую, но многие не очень хорошо переносят полет, – рассказал «Спорт-Экспрессу» ветеринарный врач сборной России Евгений Горов. – В частности, это касается самых сложных маневров – взлета и посадки. Когда самолет уже набрал высоту и просто летит, то там нет особой тряски и прочего дискомфорта. А вот в остальное время может закладывать уши или возникать проблемы с вестибулярным аппаратом. Это у людей – лошади могут по-другому переносить полет и быстрее или легче адаптироваться к жизни после него.

Полет лошади переносят по-разному. Наиболее неприятными являются взлеты и посадки. Обычно во время самого перелета лошади достаточно спокойны, там нет тряски. Единственное, что там очень мало место, неудобно кормить, поить лошадей, желательно, чтобы был человек, который за ними всегда следит».

Insider рассказывает , что на Олимпиаду в Токио кони путешествовали как высокопоставленные лица, хотя в коронавирусную эпоху были и трудности. Животные летели бизнес-классом с бортовым питанием, на пересадочном пункте ночевали в специальном отеле при аэропорту, а в Японии переселились в собственную олимпийскую деревню. Также им выдали паспорта, а всего на 325 коней было зарезервировано 19 самолетов и 185 трейлеров.

Сначала всех коней-олимпийцев, которым необходимо быть в Токио, собрали в бельгийском Льеже. В течение 60 дней ветеринары наблюдали за их здоровьем, потом – семидневный карантин. Лошадям проводили необходимые обработки, исследовали кровь на инфекционную анемию, брали смывы на грипп и кровепаразитные заболевания, вводили противоглистные препараты. Словом – было сделано все, чтобы кони въехали в Японию полностью здоровыми.

Лошадь на посадке в самолет Фото: Getty Images

Только потом – 20-часовой полет до Японии. Самолет останавливался в Абу-Даби для дозаправки, но кони не покидали салон «Боинга 777-F» компании Emirates SkyCargo. Бортпроводникам помогали конюхи и ветеринар, четвероногим пассажирам в дополнение к основным блюдам предлагали бананы, морковь и сено. Уровень обслуживания – топ, не снившийся клиентам лоукостеров.

«Лошади грузятся в специальные дезинфицированные автомобили-коневозки, в которых их перевозят до аэропорта, – говорит ветврач России Горин. – Он находится в Бельгии. Там организована конюшня, специальные боксы и погрузочная площадка. Туда приезжают все коневозки, выгружают лошадей, они помещаются в боксы».

А может, лучше по земле?

Конечно, если олимпийские и другие соревнования проводятся не на столь дальних расстояниях, самолеты не используют. Дополнительный стресс для лошадей – взлет и посадка, а при наземном путешествии в случае форс-мажора можно остановить машину или даже поезд.

К автомобилю крепится специальный прицеп, который называется батман – он изготовлен именно для транспортировки лошадей и учитывает все тонкости. Например, в конструкцию встроены амортизаторы, чтобы животных не трясло на плохой дороге, пол усыпан соломой или опилками, чтобы лошадь не скользила.

Кони путешествуют и поездами в специальных вагонах – чистых и продезинфицированных, с сеном и съемными кормушками. В один вагон помещается до 14 лошадей – где-то в три раза меньше, чем в человеческий плацкарт.

Как выступают в Токио российские всадники?

Россия отправила на Олимпиаду команды по выездке и троеборью – русских конников не было на Играх с 1992 года. Инесса Меркулова, Александра Максакова, Татьяна Костерина, Андрей Митин и Михаил Настенко выступили в квалификациях, но не отобрались в финальные соревнования. На конкур всадники из России не заявлены.

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