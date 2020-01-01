Единая политика конфиденциальности

Это политика конфиденциальности для веб-сайтов Eurosport Player и Eurosport, а также приложений Eurosport Player и Eurosport, которые доступны на определенных мобильных телефонах и других подключенных устройствах (вместе — «Сервисы»). Внимательно ознакомьтесь с настоящей политикой конфиденциальности.

Мы находимся в Великобритании. Подробная информация о нашей компании приведена в разделе 1 ниже.

Мы уважаем ваше право на конфиденциальность. Наша конечная цель заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы сбор и использование персональных данных были соразмерны предоставляемым вам Сервисам и соответствовали применимым законам о защите данных.

Настоящая политика конфиденциальности содержит информацию по следующим важным вопросам, связанным с вашими персональными данными:

1. Кто мы

2. Дети

3. Собираемые нами персональные данные

4. Как мы храним и используем ваши персональные данные

5. Какие операции по обработке данных мы выполняем

6. Как и кому мы передаем ваши персональные данные

7. Международная передача

8. Файлы cookie и аналогичные технологии

9. Безопасность

10. Хранение данных

11. Ваши права

12. Маркетинг

13. Сторонние сайты

14. Изменение настоящей политики конфиденциальности

15. Жалобы, запросы и предложения

1. Кто мы

Мы являемся компанией Dplay Entertainment Limited, зарегистрированной в Англии, регистрационный номер 09615785, юридический адрес: Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, United Kingdom (далее — «Dplay»), и выступаем оператором ваших персональных данных, которые мы собираем у вас.

2. Дети

Мы не собираем и не будем сознательно собирать данные от любого ребенка младше 16 лет, действующего без присмотра взрослых. Наши Сервисы не предназначены для детей, и мы не собираем сознательно персональные данные от детей.

3. Собираемые нами персональные данные

Информация из онлайн-взаимодействий с вами

Мы собираем следующую информацию из вашего взаимодействия с Сервисами:

● как именно вы получаете доступ к нашим Сервисам, какие устройства вы используете для доступа к нашим Сервисам. Сюда относится сбор уникальных онлайн-идентификаторов, таких как IP-адрес, данные для входа в систему, имена пользователей, имена в социальных сетях и идентификаторы пользователей, тип и версия браузера, настройка часового пояса и месторасположение, типы и версии подключаемых модулей браузера, операционная система и платформа, а также другие технологии на устройствах, которые вы используете для доступа к Сервисам; и

● информацию о том, как вы используете Сервисы, включая, помимо прочего, видео-потребление и воспроизведение, содержание избранного, вход и выход из системы, ошибки воспроизведения и информацию о поиске.

Информация, которой вы делитесь с нами

Когда вы предоставляете нам персональные данные через поля ввода данных на нашем веб-сайте или в приложении, мы можем получать следующую информацию:

● ваше имя и контактные данные (включая почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона);

● ваш возраст, пол и дата рождения;

● любые сообщения электронной почты, включая вложения, которые вы отправляете нам;

● если вы покупаете у нас услуги, ваша платежная информация, включая имя держателя карты, адрес выставления счета и информация о платежной карте, если вы оплачиваете дебетовой или кредитной картой (или ваши идентификационные токены Paypal, iDeal, Apple или Google, если вы платите одним из этих способов) и информация об операциях, такая как приобретенные продукты или услуги;

● ваши маркетинговые предпочтения;

● ваше участие в конкурсах (включая саму заявку, которая может представлять собой фотографию, комментарий или ответ на вопрос);

● любимые виды спорта, команды и спортсмены, если вы вводите эту информацию в личном кабинете; и

● данные профиля, включая ваше имя пользователя и пароль для регистрации учетной записи, сделанные вами покупки или заказы, ваши интересы, избранное и предпочтения.

Третьи стороны или общедоступные источники

Мы можем получать ваши персональные данные от различных третьих сторон, как указано ниже:

● технические данные от следующих сторон:

поставщики аналитических услуг, расположенные в ЕС и за его пределами, такие как Adobe Analytics;

рекламные сети, расположенные внутри и за пределами ЕС, такие как FreeWheel; и

поставщики платформ управления данными, расположенные внутри и за пределами ЕС, такие как Adobe Audience Manager.

Для получения дополнительной информации о том, как каждая из этих сторон собирает и использует ваши данные, см. раздел «Сторонние рекламные компании» ниже;

● идентификационные данные и контактные данные от брокеров данных, агрегаторов и из общедоступных источников;

● контактные, финансовые данные и данные о транзакциях от поставщиков технических, платежных услуг и услуг доставки; и

● третьи стороны, которые предоставляют нам определенные услуги в рамках Сервисов, например, организуют и администрируют формы обратной связи клиентов и подписки на рассылку.

4. Как мы храним и используем ваши персональные данные

Мы храним и используем ваши персональные данные по следующим причинам:

• это необходимо для того, чтобы мы могли исполнить договор, заключенный с вами;

• это требуется в наших законных интересах;

• это необходимо для того, чтобы мы могли соблюдать наши юридические обязательства; или

• это разрешено, потому что вы предоставили нам свое согласие.

Если нам необходимо получить персональные данные по закону или в соответствии с условиями договора с вами, и вы не предоставляете эти данные по запросу, скорее всего, мы не сможем выполнить договор, который мы заключили или пытаемся заключить с вами (в этом случае — для предоставления вам Сервисов). Соответственно, мы, возможно, будем вынуждены отменить предоставление Сервисов, о чем мы уведомим вас.

Необходимо для выполнения нашего договора с вами

Мы собираем, храним и используем ваши персональные данные, включая ваше имя, адрес электронной почты, данные для входа в систему и информацию о платежах, а также информацию о том, как вы используете и получаете доступ к Сервисам, потому что это необходимо для предоставления Сервисов, запрошенных вами в соответствии с договором, заключенным между вами и нами, когда вы согласились с нашими Условиями использования. Это включает:

создание учетной записи;

управление учетной записью и предоставление Сервисов, которые вы запрашиваете или покупаете;

администрирование Сервисов и обработка вашей оплаты, если вы приобретаете наши Сервисы (включая, помимо прочего, использование сторонних поставщиков услуг для обработки такой оплаты);

требования к управлению услугами и личным кабинетом, например, когда нам необходимо связаться с вами по причинам, связанным с Сервисами (например, если нам необходимо напомнить вам пароль, уведомить об обновлениях Сервисов или изменениях в наших Условиях использования, Политике в отношении файлов cookie или настоящей Политике конфиденциальности);

взаимодействие с вами, чтобы уведомить вас о призе, выигранном вами в одном из наших конкурсов, с использованием контактной информации, предоставленной вами в начале участия в конкурсе, и адреса для отправки вам приза.

Наши законные интересы

Иногда мы используем ваши персональные данные для целей, которые являются неосновными при предоставлении вам Сервисов. В этих обстоятельствах мы считаем, что у нас есть законный интерес в отношении обработки ваших персональных данных, и полагаем, что преимущества хранения и использования ваших персональных данных имеют большее значение, чем любое потенциальное воздействие на вас, и не приводят к необоснованному нарушению ваших прав или свобод. Соответствующими обстоятельствами (за исключением случаев, когда по законодательству требуется альтернативное правовое основание) являются:

выявление и предотвращение мошенничества;

обеспечение безопасности наших Сервисов, продуктов и ИТ-систем;

оптимизация наших собственных процессов, процедур и систем;

анализ и улучшение собранной нами информации;

анализ потребления видео, воспроизведения и общих привычек при просмотре для того, чтобы рекомендовать вам контент, понять зрительскую аудиторию и обновить и улучшить наши Сервисы, включая, помимо прочего, наши технологии, продукты, контент, функционал и процесс планирования;

определение эффективности наших промо-кампаний и рекламы;

использование IP-адресов и идентификаторов устройств для определения местоположения пользователей и блокирования неавторизованных пользователей, а также для предоставления вам контента, соответствующего вашему местоположению (например, если у нас есть права на отображение определенного контента только в определенных юрисдикциях);

обработка ваших запросов (например, если вам надо обратиться в отдел обслуживания клиентов, чтобы попросить помощь, тогда нам потребуется обработать ваши контактные данные);

использование информации, представленной для конкурса, для анализа того, как наши подписчики используют наши Сервисы; и

если вы отказались от нашей рекламы или электронных писем, тогда нам необходимо вести учет ваших предпочтений, чтобы обеспечить, что мы не свяжемся с вами, если вы попросили нас об этом.

Если мы руководствуемся нашими законными интересами (или законными интересами других лиц) при использовании ваших персональных данных, мы проведем проверку баланса интересов, чтобы гарантировать, что наши законные интересы (или законные интересы другого лица) не перевешиваются вашими интересами или основными правами и свободами, которые требуют защиты персональных данных.

Когда вы предоставили нам согласие

Если мы полагаемся на ваше согласие на использование ваших персональных данных определенным образом, но вы хотите изменить свое решение, вы можете отозвать свое согласие, связавшись с нашим отделом по обеспечению конфиденциальности по адресу DPO@discovery.com , и мы прекратим использование этих данных.

Информация об использовании ваших персональных данных в маркетинговых целях и обстоятельствах, в которых нам необходимо ваше согласие на это, приведена в разделе «Маркетинг» ниже.

По юридическим основаниям

Мы используем ваши персональные данные для выполнения наших юридических обязательств. Эти обязательства включают:

если у вас есть оплачиваемая подписка на использование Сервисов и вы проживаете в Европейском Союзе (далее — «ЕС»), мы обязаны предоставить вам (и вы имеете на это право) возможность смотреть Сервисы при посещении другой страны в ЕС, при условии, что мы проверили вашу страну проживания. Мы используем персональные данные (обычно ваш IP-адрес и/или информацию о вашей платежной карте) для проверки вашей страны проживания;

если мы выполняем наши юридические обязательства; и

если контролирующие или правоохранительные органы требуют от нас предоставить им ваши персональные данные.

Обезличенные данные

Мы собираем обезличенные сведения о посетителях на нашем веб-сайте для формирования статистических или отчетных данных. При этом физические лица не могут быть идентифицированы по обезличенной информации, которую мы собираем для этих целей.

Сторонние рекламные компании

Мы хотим убедиться, что наша реклама и маркетинг являются актуальными и интересными для вас и для других наших пользователей. Для достижения этой цели мы пользуемся услугами сторонних рекламных и технологических компаний для демонстрации рекламы и/или предоставляем агрегированные данные для оказания помощи в демонстрации рекламы при вашем посещении или использовании наших Сервисов. Это может относиться к сторонним технологическим компаниям, которые собирают ваши данные для создания профиля ваших предпочтений в зависимости от ваших действий при посещении или использовании наших Сервисов. Мы также можем использовать эти компании для автоматического сбора данных от вас при использовании вами наших Сервисов, чтобы помочь нам определить, какие рекламные объявления будут вам показаны, и узнать, что вы делаете после просмотра этой рекламы. Кроме того, мы также передаем данные поставщикам инструментов для веб-аналитики, например, Adobe, которые мы используем для анализа использования вами Сервисов.

Эти сторонние рекламные компании собирают, хранят и используют данные путем интеграции файлов cookie и других программ отслеживания на наших Сервисах. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie В некоторых случаях эти третьи лица также будут использовать данные, которые они собирают, в своих собственных целях, например, они могут объединять ваши данные с другими хранящимися у них данными, использовать их для информирования о связанных с рекламой услугах, предоставляемых другим клиентам, и сотрудничать с другими рекламными компаниями, передавая вашу личную информацию таким компаниям в рамках такого сотрудничества.

Ознакомьтесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie для получения дополнительной информации о сторонних рекламных компаниях, которые собирают, используют и хранят ваши данные, а также об использовании файлов cookie и других технологий отслеживания в наших Сервисах. Из нашей Политики в отношении файлов cookie вы также можете узнать, как контролировать процесс сбора и использования этих данных. Если вы решите ограничить или запретить отслеживание для этих целей, то реклама, которую вы видите при посещении или использовании наших Сервисов, больше не будет индивидуализирована в соответствии с вашими предпочтениями.

Мы также можем делиться вашими данными с социальными сетями или другими подобными платформами, чтобы вы и другие люди могли видеть индивидуализированный контент на этой платформе. Например, мы можем использовать сервис Facebook Custom Audiences и передать ваш адрес электронной почты в защищенном формате в Facebook, чтобы мы могли: включить вас в пользовательскую аудиторию, для которой мы будем размещать рекламу в Facebook, или сформировать аудиторию других пользователей Facebook на основе информации в вашем профиле Facebook.

5. Какие операции по обработке данных мы выполняем

Мы будем осуществлять следующие операции с вашими персональными данными с использованием автоматизированных средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, спецификацию (обновление, модификация), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокировку, удаление, уничтожение.

6. Как и кому мы передаем ваши персональные данные

Мы раскрываем информацию при следующих обстоятельствах:

● Сторонние поставщики услуг: Когда мы передаем информацию сторонним сервисным компаниям для содействия в предоставлении или предоставления определенных услуг от нашего имени. Это включает:

компании ИТ-инфраструктуры, которые помогают нам в предоставлении Сервисов;

третьи стороны, которые обеспечивают поддержку клиентов первого уровня от нашего имени, например, Zendesk, которые помогают нам обслуживать клиентов;

поставщики услуг ИТ-поддержки;

поставщики платежных услуг, такие как Adyen или Paypal, которые будут обрабатывать ваши платежи за подписку от нашего имени; и

другие сторонние поставщики услуг — с целью предоставления Сервисов или отслеживания их использования нашими клиентами (такие как Adobe, Conviva и Google).

Эти компании имеют право использовать ваши персональные данные только в том случае, если это необходимо для предоставления этих Сервисов нам и в соответствии с нашими инструкциями.

● Группы компаний: мы можем предоставлять ваши персональные данные нашим дочерним компаниям или аффилированным компаниям с целью обработки персональной информации от нашего имени для предоставления вам Сервисов. Эти стороны обязаны обрабатывать такую информацию на основании наших инструкций и в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности. У них нет никакого самостоятельного права делиться этой информацией.

● Соблюдение законов и решений суда: для выполнения решений или требований суда, а также для установления или реализации наших законных прав или защиты от судебных исков. Если мы по собственному усмотрению считаем, что нам необходимо передать информацию с целью расследования, предотвращения или принятия мер против незаконной деятельности, предполагаемого мошенничества, ситуаций, связанных с потенциальными угрозами физической безопасности любого лица, нарушения наших Условий использования или в соответствии с требованиями законодательства.

● Слияние или поглощение: для передачи ваших данных, если наша компания была приобретена или объединена с другой компанией. Если мы участвуем в слияниях, поглощениях или продаже всех или части наших активов, вы будете уведомлены по электронной почте и/или иным образом на наших Сервисах о любых изменениях в структуре собственников или использовании ваших персональных данных, а также любых возможных вариантах, которые вы можете выбрать в отношении ваших персональных данных.

● Платформы социальных сетей: мы используем на наших Сервисах функции, которые позволяют вам легко обмениваться контентом с другими людьми или публично отображать ваши просмотры и лайки такого контента при нажатии на такие кнопки социальных сетей, как «Рекомендовать» (Facebook, Google+), «Твитнуть» (Twitter) или «Отправить по электронной почте». Даже если вы не используете такие кнопки социальных сетей при использовании наших Сервисов, социальные сети, предоставившие эти кнопки, могут идентифицировать вас через них. Иными словами, факт того, что вы вошли в свою учетную запись в социальной сети на вашем устройстве (открытая сессия), когда вы используете наши Сервисы, может позволить этой сети отслеживать вашу навигацию по нашим Сервисам. Использование нами этих функций означает, что мы передаем определенные персональные данные Facebook и Twitter, и они, в свою очередь, также передают нам персональные данные. Любое последующее использование ваших персональных данных Facebook или Twitter будет регулироваться их собственной политикой конфиденциальности, которую вы должны внимательно прочитать. Мы не несем ответственности за любые ваши персональные данные, которые собираются и хранятся этими третьими лицами.

Если вы хотите получить более подробную информацию о третьих лицах, которым мы передаем ваши персональные данные, обратитесь к нашему специалисту по защите данных, как описано ниже в настоящей политике конфиденциальности.

7. Международная передача

Мы можем передавать получаемые от вас персональные данные сторонним обработчикам данных, расположенным в странах за пределами страны вашего проживания и Европейской экономической зоны («ЕЭЗ») (в том числе в США), или членам нашей группы компаний в связи с вышеуказанными целями. Обращаем внимание на то, что страны, находящиеся за пределами страны вашего проживания и ЕЭЗ, могут не обеспечивать такой же уровень защиты данных, как страна вашего проживания и страны ЕЭЗ, хотя сбор, хранение и использование ваших персональных данных будут по-прежнему регулироваться настоящей политикой конфиденциальности.

При передаче персональных данных за пределы ЕЭЗ мы:

включаем стандартные договорные положения о защите данных, утвержденные Европейской комиссией для передачи персональных данных за пределы ЕЭЗ, в наши договоры с этими третьими лицами (это положения, утвержденные в соответствии со статьей 46.2 Общего регламента по защите данных (« GDPR »); или

»); или убедимся, что страна, в которой будут обрабатываться ваши персональные данные, рассматривается Европейской комиссией как «надлежащая» согласно статье 45 GDPR; или

(в соответствующих случаях, при передаче нами ваших персональных данных получателю в США) убедимся, что получатель является частью Privacy Shield, которая требует от него обеспечить аналогичный уровень защиты любых персональных данных, передаваемых между Европой и США.

Дополнительную информацию о правилах передачи данных за пределы ЕЭЗ, включая используемые механизмы, вы можете получить на веб-сайте Европейской комиссии по этой ссылке (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).

8. Файлы cookie и аналогичные технологии

Такие технологии, как файлы cookie, маяки, теги и скрипты, используются нами и нашими партнерами, аффилированными лицами, аналитиками или поставщиками услуг. Эти технологии используются для анализа тенденций, администрирования Сервисов, отслеживания перемещений пользователей в рамках Сервисов и сбора демографической информации о нашей пользовательской базе в целом. Мы получаем отчеты этих компаний, основанные на использовании этих технологий и содержащие как данные по пользователям, так и агрегированные данные.

Мы используем файлы cookie, в частности, для запоминания настроек пользователей (например, языка) и для аутентификации. Пользователи могут контролировать использование файлов cookie на уровне отдельного браузера. Если вы откажетесь от файлов cookie, вы все равно сможете использовать наши Сервисы, но ваша способность использовать некоторые функции или разделы наших Сервисов может быть ограничена. Мы работаем над новым инструментом, который позволит вам иметь больший контроль над использованием этих технологий. Мы сообщим вам об этом, как только внедрим этот инструмент.

Дополнительная информация о том, как мы используем файлы cookie и какие данные они собирают, содержится в нашей Политике в отношении файлов cookie.

9. Безопасность

Несмотря на то, что мы предпринимаем соответствующие технические и организационные меры для защиты персональных данных, которые вы предоставляете нам, полная безопасность любой передачи через Интернет не может быть гарантирована. Следовательно, мы обращаем внимание, что мы не можем гарантировать безопасность любых персональных данных, которые вы передаете нам через Интернет.

Мы обязуемся защищать ваши персональные данные, используя соответствующие технические и операционные меры, такие как контроль доступа, которые ограничивают и контролируют способы хранения и обработки ваших персональных данных, обеспечивая физическую безопасность помещений, в которых расположены наши информационные системы, использование передовых аппаратных и программных средств безопасности, назначая ответственных за обработку и защиту персональных данных в наших информационных системах и т. д.

10. Хранение данных

Информация (включая персональную) будет храниться нами в течение срока необходимости на основаниях, предусмотренных настоящей политикой конфиденциальности. Мы удаляем информацию, относящуюся к оплаченной подписке, через 5 лет после окончания вашей подписки, если у вас нет актуального и действующего права на наши Сервисы и вы не входили в свой личный кабинет в течение 5 лет, за исключением случаев, когда нам необходимо сохранить персональные данные для выполнения наших юридических обязательств, разрешения споров или обеспечения соблюдения наших соглашений.

В некоторых случаях мы можем обезличить ваши персональные данные (чтобы они больше не были привязаны к вам) в исследовательских или статистических целях, в этом случае мы можем использовать эту информацию без предварительного уведомления.

11. Ваши права

У вас есть определенные права в отношении ваших персональных данных.

У вас есть право потребовать, чтобы мы предоставили доступ к любым хранящимся у нас вашим персональным данным. Вы можете в любое время получить доступ к своим персональным данным, нажав на ссылку «Доступ к моим данным» в разделе «Персональные данные» в «Личном кабинете» на нашем сайте. Если вы хотите узнать более подробную информацию о том, как мы используем ваши персональные данные и защищаем конфиденциальность, пожалуйста, нажмите на ссылку «Информация о моих данных», которую можно найти в «Личном кабинете» на нашем сайте. Кроме того, вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных и отделом по обслуживанию клиентов, используя контактную информацию, приведенную ниже.

Вы также имеете право сделать запрос, чтобы мы:

исправили ваши персональные данные, которые устарели или не соответствуют действительности;

удалили любые ваши персональные данные, которые мы храним;

ограничили способ обработки ваших персональных данных;

прекратили обработку ваших персональных данных в целях прямого маркетинга;

предоставили вам копию любых ваших персональных данных, которые мы храним; или

Кроме того, если вы являетесь резидентом европейской страны, вы имеете право потребовать, чтобы мы:

предоставили ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг;

рассмотрели любые ваши правомерные возражения в отношении использования нами ваших персональных данных.

Если вы являетесь резидентом Франции, вы имеете право предоставить нам инструкции по управлению (например, хранению, удалению и раскрытию) вашими персональными данными после вашей смерти. Вы можете в любое время изменить или отозвать свои инструкции.

Мы рассматриваем все подобные запросы и предоставляем ответ в течение разумного периода (и в любом случае в пределах сроков, требуемых применимым законодательством). Однако обратите внимание, что некоторые персональные данные могут не подпадать под такие запросы при определенных обстоятельствах.

Если применяется исключение, мы сообщим вам об этом при ответе на ваш запрос. Мы можем попросить, чтобы вы предоставили нам информацию, необходимую для подтверждения вашей личности, прежде чем ответить на любой ваш запрос.

Если мы удаляем какие-либо хранящиеся у нас ваши персональные данные, это удаление может относиться только к Сервисам, а не к другим услугам, предоставляемым нами в других юрисдикциях. Вы должны направить запрос по каждой учетной записи, которую вы настроили для доступа к Сервисам или любым другим предоставляемым нами услугам.

Если вы хотите получить дополнительную информацию в отношении ваших прав или воспользоваться ими, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом по обеспечению конфиденциальности по адресу DPO@discovery.com или с нашим отделом по обслуживанию клиентов, нажав на ссылки «Связаться с нами» или «Чат» в разделе «Помощь» на сайте.

12. Маркетинг

Мы собираем и используем ваши персональные данные для маркетинга по электронной почте.

Для подписчиков Eurosport Player: ранее (до 17 сентября 2019 г.) мы получили ваше согласие на участие в рекламной кампании, и мы будем продолжать соблюдать ваши предпочтения при отправке сообщений электронной почты. Если вы подписались на Eurosport Player после 17 сентября 2019 г., мы отправляем вам определенные маркетинговые сообщения (включая электронные маркетинговые сообщения), если таковые действия совершаются в наших законных интересах в маркетинговых целях и в целях развития бизнеса, и вы не отказались от получения этих сообщений. (Как указано ниже, если вы на данный момент не отказались от получения сообщений, вы можете отказаться в любое время.)

Если вы зарегистрируетесь в Eurosport или приобретаете Eurosport Pass на Eurosport, мы запросим ваше согласие для рассылки маркетинговых сообщений.

Мы всегда будем запрашивать ваше согласие на прямые маркетинговые коммуникации там, где это необходимо в соответствии с местным законодательством. Мы также запросим ваше согласие, если мы намереваемся раскрыть вашу личную информацию третьим лицам для таких прямых маркетинговых коммуникаций.

Если вы хотите прекратить получать маркетинговые сообщения, в любое время вы можете отказаться от подписки в любом маркетинговом письме от нас, изменить свои «Настройки связи» в разделе «Профиль» в «Личном кабинете» на сайте или связаться с нами по электронной почте DPO@discovery.com . Вы также можете связаться с нашим отделом по обслуживанию клиентов, нажав на ссылки «Свяжитесь с нами» или «Чат» в разделе «Помощь» на сайте. Обратите внимание, что отказ от подписки на маркетинговые письма не повлияет на законность маркетинговых сообщений, отправленных вам до этого.

13. Сторонние сайты

На Сервисах есть ссылки и страницы, отсылающие на другие веб-сайты, управляемые третьими лицами. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая политика конфиденциальности распространяется только на персональные данные, которые мы собираем через Сервисы, и мы не несем ответственности за персональные данные, которые третьи стороны могут собирать, хранить и использовать через свои веб-сайты. Вы всегда должны внимательно читать политику конфиденциальности каждого веб-сайта, который вы посещаете.

14. Изменение настоящей политики конфиденциальности

Дата последнего обновления настоящей политики конфиденциальности: 1 февраля 2020 г.

Регулярно проверяйте эту информацию, чтобы знать об обновлениях в настоящей политике конфиденциальности. Если мы вносим существенные изменения в настоящую политику конфиденциальности и у нас есть ваш адрес электронной почты, мы отправим вам уведомление об этих изменениях.

15. Жалобы, запросы и предложения

У нас есть специалист по защите данных, который может помочь в решении всех вопросов относительно обработки нами персональных данных. Связаться с нашим специалистом по защите данных можно по электронной почте DPO@discovery.com .

Вы также можете подать жалобу нашему контролирующему органу по вопросам защиты данных (Управление комиссара по информации в Великобритании) или обратиться в местные суды, если считаете, что ваши права были нарушены.

У вас есть право подать жалобу в местные органы по защите данных в ЕЭЗ, если вы считаете, что мы не соблюдаем применимые законы о защите данных. В каждой стране действует свой орган по защите данных. В Приложении вы найдете перечень органов по защите данных в разных странах.

Приложение

Список органов по защите данных (страны ЕЭЗ)

У вас есть право подать жалобу в местные органы по защите данных в ЕЭЗ, если вы считаете, что мы не соблюдаем применимые законы о защите данных.

В каждой стране действует свой орган по защите данных. См. ниже информацию о местных органах по защите данных в странах ЕЭЗ, в которых мы работаем.

Австрия

Österreichische Datenschutzbehörde

Hohenstaufengasse 3

1010 Wien

Тел. +43 1 531 15 202525

Факс: +43 1 531 15 202690

Эл. почта: dsb@dsb.gv.at

Веб-сайт: http://www.dsb.gv.at/

Бельгия

Commission de la protection de la vie privée

Rue de la Presse 35

1000 Bruxelles

Тел. +32 2 274 48 00

Факс: +32 2 274 48 10

Эл. почта:commission@privacycommission.be

Веб-сайт: http://www.privacycommission.be/

Болгария

Комиссия по защите персональных данных

2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.

Sofia 1592

Тел. +359 2 915 3523

Факс: +359 2 915 3525

Эл. почта: kzld@cpdp.bg

Веб-сайт: http://www.cpdp.bg/

Хорватия

Хорватское агентство по защите персональных данных

Martićeva 14

10000 Zagreb

Тел. +385 1 4609 000

Факс: +385 1 4609 099

Эл. почта: azop@azop.hr или info@azop.hr

Веб-сайт: http://www.azop.hr/

Кипр

Комиссар по защите персональных данных

1 Iasonos Street,

1082 Nicosia

P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia

Тел. +357 22 818 456

Факс: +357 22 304 565

Эл. почта: commissioner@dataprotection.gov.cy

Веб-сайт: http://www.dataprotection.gov.cy/

Чешская Республика

Управление по защите персональных данных

Urad pro ochranu osobnich udaju

Pplk. Sochora 27

170 00 Prague 7

Тел. +420 234 665 111

Факс: +420 234 665 444

Эл. почта: posta@uoou.cz

Веб-сайт: http://www.uoou.cz/

Дания

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 Copenhagen K

Тел. +45 33 1932 00

Факс +45 33 19 32 18

Эл. почта: dt@datatilsynet.dk

Веб-сайт: http://www.datatilsynet.dk/

Эстония

Инспекция по защите данных в Эстонии (Andmekaitse Inspektsioon)

Väike-Ameerika 19

10129 Tallinn

Тел. +372 6274 135

Факс: +372 6274 137

Эл. почта: info@aki.ee

Веб-сайт: http://www.aki.ee/en

Финляндия

Управление омбудсмена по защите данных

P.O. Box 315

FIN-00181 Helsinki

Тел. +358 10 3666 700

Факс: +358 10 3666 735

Эл. почта: tietosuoja@om.fi

Веб-сайт: http://www.tietosuoja.fi/en/

Франция

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés — CNIL

3 Place de Fonfony - TSA 80715

75334 PARIS CEDEX 07

Тел. +33 1 53 73 22 22

Факс: +33 1 53 73 22 00

Веб-сайт: http://www.cnil.fr/

Германия

Полномочия по рассмотрению жалоб распределены между различными надзорными органами. Компетентные органы могут быть определены в соответствии со списком: https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Греция

Греческое управление по защите данных

Kifisias Av. 1-3, PC 11523

Ampelokipi Athens

Тел. +30 210 6475 600

Факс: +30 210 6475 628

Эл. почта: contact@dpa.gr

Веб-сайт: http://www.dpa.gr/

Венгрия

Комиссар Венгрии по защите данных

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

H-1125 Budapest

Тел.: +36 1 3911 400

Эл. почта:peterfalvi.attila@naih.hu

Веб-сайт: http://www.naih.hu/

Исландия

Исландское управление по защите данных

Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Iceland

Тел. +354-510-9600

Эл. почта: postur@personuvernd.is

Веб-сайт: https://www.personuvernd.is/

Ирландия

Комиссар по защите данных

Canal House

Station Road

Portarlington

Co. Laois

Lo-Call: 1890 25 22 31

Тел. +353 57 868 4800

Факс: +353 57 868 4757

Эл. почта: info@dataprotection.ie

Веб-сайт: http://www.dataprotection.ie/

Италия

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia 11

00186 Roma

Тел. +39 06 69677 1

Факс: +39 06 69677 785

Эл. почта: garante@garanteprivacy.it

Веб-сайт: http://www.garanteprivacy.it/

Латвия

Государственная инспекция по данным

Директор: Ms Signe Plumina

ул. Blaumana str. 11/13-15

1011 Riga

Тел. +371 6722 3131

Факс: +371 6722 3556

Эл. почта: info@dvi.gov.lv

Веб-сайт: http://www.dvi.gov.lv/

Лихтенштейн

Datenschutzstelle

Kirchstrasse 8

Postfach 684

9490 Vaduz

Тел.: +423 236 60 90

Эл. почта: info.dss@llv.li

Веб-сайт: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle

Литва

Государственное управление по защите данных

Žygimantų str. 11-6a

011042 Vilnius

Тел. +370 5 279 14 45

Факс: +370 5 261 94 94

Эл. почта: ada@ada.lt

Веб-сайт: http://www.ada.lt/

Люксембург

Commission Nationale pour la Protection des Données

1, avenue du Rock’n’Roll

L-4361 Esch-sur-Alzett

Тел. +352 2610 60 1

Факс: +352 2610 60 29

Эл. почта: info@cnpd.lu

Веб-сайт: http://www.cnpd.lu/

Мальта

Управление Комиссара по защите данных

Комиссар по защите данных: Г-н Джозеф Эбежер

2, Airways House

High Street, Sliema SLM 1549

Тел. +356 2328 7100

Факс: +356 2328 7198

Эл. почта: commissioner.dataprotection@gov.mt

Веб-сайт: http://www.dataprotection.gov.mt/

Нидерланды

Autoriteit Persoonsgegevens

Prins Clauslaan 60

P.O. Box 93374

2509 AJ Den Haag/The Hague

Тел. +31 70 888 8500

Факс: +31 70 888 8501

Эл. почта: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Веб-сайт: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Норвегия

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep.

0034 Oslo

Тел.: +47 22 39 69 00

Эл. почта: postkasse@datatilsynet.no

Веб-сайт: https://www.datatilsynet.no/English/

Польша

Бюро Председателя Управления по защите персональных данных — PUODO

ul. Stawki 2

00-193 Warsaw

Тел. +48 22 53 10 300; 606-950-000

Факс +48 22 53 10 301

Эл. почта: kancelaria@uodo.gov.pl

Веб-сайт: http://www.uodo.gov.pl/

Португалия

Comissão Nacional de Protecção de Dados — CNPD

R. de São. Bento, 148–3°

1200-821 Lisboa

Тел. +351 21 392 84 00

Факс: +351 21 397 68 32

Эл. почта: geral@cnpd.pt

Веб-сайт: http://www.cnpd.pt/

Румыния

Национальное надзорное управление по обработке персональных данных

Президент: Анкута Гианина Опре

B-dul Magheru 28-30

Sector 1, BUCUREŞTI

Тел. +40 21 252 5599

Факс: +40 21 252 5757

Эл. почта: anspdcp@dataprotection.ro

Веб-сайт: http://www.dataprotection.ro/

Словакия

Управление Словацкой Республики по защите персональных данных

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Тел.: +421 2 32 31 32 14

Факс: +421 2 32 31 32 34

Эл. почта: statny.dozor@pdp.gov.sk

Веб-сайт: http://www.dataprotection.gov.sk/

Словения

Комиссар по информации

Ms Mojca Prelesnik

Zaloška 59

1000 Ljubljana

Тел. +386 1 230 9730

Факс: +386 1 230 9778

Эл. почта: gp.ip@ip-rs.si

Веб-сайт: https://www.ip-rs.si/

Испания

Agencia de Protección de Datos

C/Jorge Juan, 6

28001 Madrid

Тел. +34 91 266 35 17

Эл. почта: internacional@agpd.es . Также: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Веб-сайт: https://www.agpd.es/

Швеция

Datainspektionen

Drottninggatan 29

5th Floor

Box 8114

104 20 Stockholm

Тел. +46 8 657 6100

Факс: +46 8 652 8652

Эл. почта: datainspektionen@datainspektionen.se

Веб-сайт: http://www.datainspektionen.se/

Великобритания

Управление Комиссара по информации

Water Lane, Wycliffe House

Wilmslow - Cheshire SK9 5AF

Тел.: +44 1625 545 745

Эл. почта: international.team@ico.org.uk

Веб-сайт: https://ico.org.uk