Eurosport Player предоставляется вам компанией Dplay Entertainment Limited, зарегистрированной в соответствии с законодательством Англии и Уэльса под номером 09615785, юридический адрес: Великобритания, W4 5YB, Лондон, Чизвик Хай Роуд 566, Чизвик Парк Билдинг 2 (Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, United Kingdom) (далее «Dplay»).

Настоящие Условия использования регулируют использование вами Eurosport Player и устанавливают условия вашего договора с нами. В настоящих Условиях использования термины «Eurosport Player», «Сервис Eurosport Player», «наш сервис» или «сервис» означают онлайн-сервис, предоставляемый компанией Dplay для поиска и просмотра Контента Eurosport, включая все функции и функциональные возможности, рекомендации и обзоры, веб-сайт и пользовательские интерфейсы, а также весь контент и программное обеспечение, связанные с Eurosport Player.

Оформляя подписку на Eurosport Player, вы подтверждаете, что обязуетесь соблюдать настоящие Условия использования, включая все изменения, внесенные в них или сервис в соответствии с настоящими Условиями использования.

Для использования сервиса Eurosport Player у вас должен быть доступ к Интернету и Устройству Eurosport Player.

1. Доступ к Eurosport Player

Вы можете получить доступ к Eurosport Player, оформив подписку или купив одну или несколько подписок Eurosport Player (далее «Ваша подписка (подписки)» или «Подписка (подписки) Eurosport») непосредственно у нас. Более подробную информацию о наших основных предложениях на данный момент можно найти по адресу https://www.eurosportplayer.com/subscribe.

Вам нужно будет предоставить нам информацию о действующем, надлежащим образом оформленном и приемлемом способе оплаты, который вы можете изменить по мере необходимости (далее «Способ оплаты»). В качестве Способа оплаты принимаются дебетовые и кредитные карты.

Существуют определенные типы Подписки Eurosport, которые продлеваются автоматически, если вы не отмените автоматическое продление подписки до следующей даты продления (дополнительную информацию об отмене автоматического продления подписки см. ниже в разделе «Отмена»). Если у вас подписка с автоматическим продлением, она будет продлеваться на срок, равный первоначальному сроку действия подписки (если мы не сообщим вам об ином), и вы разрешаете нам взимать плату за продление подписки с использованием вашего Способа оплаты.

Если вы остановите, приостановите или заново запустите любой Контент Eurosport, включенный в Подписку Eurosport, это не продлит срок действия доступа к просмотру этого контента в рамках соответствующей Подписки Eurosport. По истечении соответствующего срока доступа вы больше не сможете просматривать данный контент.

Вы можете найти подробную информацию об оформлении и покупке непосредственно у нас подписки на Eurosport Player, зайдя на наш веб-сайт. Для этого нажмите на значок пользователя или войдите в систему через окно входа в верхней части страницы справа, а затем нажмите на вкладку «Подписка» в левой части страницы «Аккаунт».

2. Доступ к Eurosport Player через третьи стороны

Вы можете оформить или купить Подписку Eurosport через третью сторону и получить доступ к Eurosport Player через такую третью сторону и/или через наш веб-сайт на Устройстве Eurosport Player. Цена, срок действия и контент в рамках Подписки Eurosport, приобретенной у третьей стороны, включая возможность продления такой Подписки Eurosport, могут отличаться от цены, срока действия и контента (и возможности продления) Подписки Eurosport, которую вы можете приобрести непосредственно у нас.

Соответствующая третья сторона предоставит вам подробную информацию о том, как получить доступ к Eurosport Player, при оформлении вашей подписки или покупке Подписки Eurosport у такой стороны. Вам нужно будет предоставить третьей стороне информацию о действующем, надлежащим образом оформленном способе оплаты, который принимает соответствующая третья сторона и который вы можете изменить по мере необходимости (в соответствии с условиями оплаты такой третьей стороны).

Существуют определенные типы Подписки Eurosport, которые продлеваются автоматически, если вы не отмените автоматическое продление подписки до следующей даты продления (дополнительную информацию об отмене автоматического продления подписки см. ниже в разделе «Отмена»). Если у вас подписка с автоматическим продлением, вы разрешаете соответствующей третьей стороне взимать плату за продление подписки с использованием способа оплаты, одобренного такой третьей стороной. Подробная информация о возмещении средств, которое вы можете получить в случае отмены Подписки Eurosport, оформленной или приобретенной через третью сторону, предоставляется вам такой третьей стороной.

Если вы остановите, приостановите или заново запустите любой Контент Eurosport, включенный в Подписку Eurosport, это не продлит срок действия доступа к просмотру этого контента в рамках соответствующей Подписки Eurosport (если третья сторона, у которой вы приобрели вашу подписку, не сообщает вам об ином). По истечении соответствующего срока доступа вы больше не сможете просматривать данный контент (если третья сторона, у которой вы приобрели вашу подписку, не сообщает вам об ином).

Коммерческие условия такой третьей стороны применяются к вашей подписке или платежу в пользу такой третьей стороны в дополнение к настоящим Условиям использования. При возникновении разногласий между настоящими Условиями использования и условиями соответствующей третьей стороны преимущественную силу имеют коммерческие условия третьей стороны. Например, положения настоящих Условий использования, в которых разъясняется порядок оплаты и/или отмены вашей подписки или покупки, не применяются, если вы приобретаете Подписку Eurosport у третьей стороны.

Если у вас возникают какие-либо проблемы с доступом к Eurosport Player через веб-сайт третьей стороны, в любом приложении и/или с помощью учетных данных, предоставленных вам такой третьей стороной, обратитесь к соответствующей третьей стороне.

3. Доступ к Eurosport Player в рамках пакетной подписки третьих сторон

Вы также можете получить доступ к Eurosport Player, оформив подписку или купив права доступа к сервису через одного из наших коммерческих партнеров, который предлагает вам пакетную подписку, включающую в себя доступ к Eurosport Player («Пакетная подписка третьей стороны»). Соответствующий коммерческий партнер предоставит вам подробную информацию о том, как получить доступ к Eurosport Player, при оформлении или покупке Пакетной подписки третьей стороны.

Вам нужно будет предоставить коммерческому партнеру информацию о действующем, надлежащим образом оформленном способе оплаты, приемлемом для такого коммерческого партнера, который вы можете изменить по мере необходимости (в соответствии с условиями оплаты такого коммерческого партнера).

Пакетная подписка третьей стороны продлевается автоматически, если вы не отмените ее автоматическое продление до даты выставления счета на оплату. В этом случае вы разрешаете соответствующему коммерческому партнеру взимать плату за продление подписки с использованием способа оплаты, приемлемого для такого коммерческого партнера. Подробная информация о возмещении средств, которое вы можете получить в случае отмены Пакетной подписки третьей стороны, оформленной или приобретенной через одного из наших коммерческих партнеров, предоставляется вам соответствующим коммерческим партнером.

Если вы остановите, приостановите или заново запустите любой Контент Eurosport, включенный в Пакетную подписку третьей стороны, это не продлит срок действия доступа к просмотру такого Контента Eurosport в рамках соответствующей Пакетной подписки третьей стороны (если коммерческий партнер, у которого вы приобрели Пакетную подписку третьей стороны, не сообщает вам об ином). По истечении соответствующего срока доступа вы больше не сможете просматривать данный Контент Eurosport (если коммерческий партнер, у которого вы приобрели Пакетную подписку третьей стороны, не сообщает вам об ином).

Если вы оформляете или приобретаете Пакетную подписку третьей стороны, то условия такого коммерческого партнера применяются к вашей Пакетной подписке третьей стороны в дополнение к настоящим Условиям использования. При возникновении разногласий между настоящими Условиями использования и условиями коммерческого партнера преимущественную силу имеют условия коммерческого партнера. Например, в отношении типа контента, доступ к которому вы можете получить в Eurosport Player, цена и срок действия Пакетной подписки третьей стороны, а также ваши права на отмену такой Пакетной подписки третьей стороны (и ваш доступ к Eurosport Player) регулируются условиями коммерческого партнера, включая любое возмещение денежных средств, которое вы можете получить после отмены подписки.

Если у вас возникают какие-либо проблемы с доступом к любому разделу вашей Пакетной подписки третьей стороны (кроме технических проблем с доступом к Eurosport Player), обратитесь за помощью к соответствующему коммерческому партнеру. Способ получения доступа к контенту Eurosport Player, предусмотренный условиями Пакетной подписки третьей стороны, также периодически меняется, а информация о том, как получить доступ к таким материалам, предоставляется вам при оформлении или покупке Пакетной подписки третьей стороны.

Бесплатная пробная подписка, скидки и рекламные предложения

1. До оформления основной подписки и/или доступа к Eurosport Player вы можете получить бесплатную пробную подписку, скидку или воспользоваться другим рекламным предложением («Период промо-акции»). Подробная информация о том, как вы можете получить доступ к Периоду промо-акции (например, по подарочной карте, промокоду или иным образом), будет предоставлена вам в момент, когда предлагается такой Период промо-акции. Промо-акция длится в течение периода, указанного при регистрации, и позволяет новым и некоторым бывшим подписчикам получить доступ к Контенту Eurosport, который обычно доступен только при покупке.

2. Вы соглашаетесь регистрироваться на один тип Периода промо-акции только один раз. Многократная регистрация на один тип Периода промо-акции считается нарушением настоящих Условий использования и может стать основанием для аннулирования вашей Подписки Eurosport. Право на получение Периода промо-акции определяется Dplay по собственному усмотрению, и мы оставляем за собой право ограничить доступ и/или отменить любой Период промо-акции и заблокировать ваш аккаунт, если мы определим, что у вас отсутствуют соответствующие права. Если вы в настоящее время подписываетесь на сервис Eurosport Player и/или получаете доступ к нему с использованием Периода промо-акции и/или недавно подписались и/или получили доступ к сервису Eurosport Player с использованием Периода промо-акции, вы не имеете права использовать еще один Период промо-акции. Для определения наличия у вас соответствующих прав мы можем использовать информацию, например, идентификатор устройства, способ оплаты или адрес электронной почты аккаунта, используемый с действующей или последней оформленной Подпиской Eurosport и/или Периодом промо-акции. При одновременном использовании этого предложения с другими могут применяться ограничения.

3. Если ваш Период промо-акции предусматривает возможность оформления пробной Подписки Eurosport, мы взимаем плату с использованием вашего Способа оплаты по завершении Периода промо-акции (если мы не сообщаем вам об ином), и взимаемая нами сумма зависит от типа Подписки Eurosport, к которой вы получили доступ в течение вашего Периода промо-акции, если вы не отмените вашу подписку до окончания Периода промо-акции. Вы можете найти информацию о дате начала оплачиваемой подписки и будущей цене соответствующей Подписки Eurosport на нашем веб-сайте. Для этого нажмите на значок пользователя или войдите в систему через окно входа в верхней правой части страницы, а затем нажмите на вкладку «Подписка» в левой части страницы «Аккаунт».

Выставление счетов

1. Информация о ценах . Подробная информация о ценах и оплате представлена на нашем веб-сайте. Цены включают НДС, но не учитывают какие-либо возможные операционные сборы, взимаемые третьими сторонами.

2. Выставление счетов . Совокупная стоимость Подписки Eurosport Pass, которую вы приобретаете непосредственно у нас, будет взиматься в соответствии с информацией, указанной во вкладке «Подписка» на странице «Аккаунт», к которой можно получить доступ, нажав на значок пользователя или войдя в систему через окно входа на правой стороне страницы нашего веб-сайта. Разбивка стоимости Вашей подписки указывается в электронном письме, которое вы получите от нас после оформления подписки или покупки. В этой разбивке указывается цена со всеми применимыми к вашей покупке налогами и/или операционными сборами (при наличии). В некоторых случаях ваша дата оплаты может меняться, например, если платеж с использованием вашего Способа оплаты не был успешно осуществлен или если ваша платная подписка на Eurosport Player началась с 31 числа какого-либо месяца, а в следующем месяце только 30 дней. Чтобы увидеть следующую дату оплаты, нажмите на вкладку «Подписка» на странице «Аккаунт», к которой можно получить доступ, нажав на значок пользователя после входа в систему через окно входа в правой части страницы нашего веб-сайта.

3. Способ оплаты . Чтобы изменить ваш Способ оплаты, нажмите на ссылку «Изменить платежную информацию» во вкладке «Подписка» на странице «Аккаунт», к которой можно получить доступ, нажав на значок пользователя или войдя в систему через окно входа в правой части страницы нашего веб-сайта. Если платеж не выполнен из-за истечения срока действия, отсутствия средств или по иной причине, и вы не измените Способ оплаты или не аннулируете свой аккаунт, мы можем приостановить ваш доступ к сервису Eurosport Player до получения нами информации о действительном Способе оплаты. Когда вы изменяете Способ оплаты, вы разрешаете нам продолжать взимать плату с использованием нового Способа оплаты и несете ответственность за любые неоплаченные суммы. В результате этого могут измениться даты выставления вам счета на оплату. При использовании некоторых Способов оплаты учреждение, которое осуществляет платеж, может взимать с вас определенные комиссионные, например, комиссию за операции с иностранной валютой или другие сборы, связанные с обработкой вашего Способа оплаты. Местные налоговые сборы могут зависеть от используемого Способа оплаты. Подробную информацию вы можете узнать у поставщика услуг вашего Способа оплаты.

4. Обработка платежей . Мы используем другие компании (в том числе другие компании в той же группе, что и Dplay), агентов или подрядчиков (далее «Платежные операторы») для обработки операций по кредитным картам или другим Способам оплаты. В процессе регистрации в нашей системе вам необходимо предоставить определенную информацию, которая позволит нашим Платежным операторам взимать оплату от нашего имени, и вы разрешаете таким Платежным операторам взимать оплату от нашего имени. Если оплата не проходит, соответствующие Платежные операторы попытаются взыскать ее еще раз, но если они не смогут обработать платеж, вы не сможете использовать/получить доступ к той части сервиса, к которой относится незавершенный платеж. Информация, которую вы предоставляете в процессе регистрации, будет храниться в вашем аккаунте, зарегистрированном нами, включая подробную информацию о вашем Способе оплаты, и при приобретении вами новой Подписки Eurosport денежные средства будут списываться с этого Способа оплаты, если вы не измените его (информацию о порядке изменения Способа оплаты см. в разделе «Способ оплаты» выше). Если вы оформляете подписку на Eurosport Player в рамках бесплатного пробного предложения, ваш банк может авторизовать оплату, но она не будет взиматься нами. Тем не менее, вам следует знать о том, что это может повлиять на ваш доступный баланс или кредитный лимит.

5. Изменения цен . Мы вправе периодически изменять условия наших Подписок Eurosport и любой другой части нашего сервиса (включая цены одной или нескольких Подписок Eurosport и/или другого типа подписки). Мы можем увеличить цены в следующих случаях: если повышаются затраты на предоставление услуг сервиса (например, если мы обязаны больше платить третьим сторонам за их контент); если мы представляем новые программы, контент и услуги; если мы меняем способ организации сервиса; если мы инвестируем средства в повышение качества обслуживания клиентов и/или повышаются другие расходы, связанные с управлением сервисом.

Кроме того, мы предоставляем наши услуги на постоянной основе и не можем спрогнозировать характер будущих изменений. Это означает, что мы можем увеличить наши цены по другим причинам, отличным от указанных выше.

Мы направим вам уведомление о повышении цены по меньшей мере за 30 дней, и вы сможете отменить свою подписку до повышения цены.

Отмена

Для вашей подписки может быть установлен минимальный срок подписки, и ваш договор может автоматически продлеваться на период времени, равный минимальному сроку подписки. Для получения дополнительной информации см. раздел «Часто задаваемые вопросы» по адресу https://help.eurosport.com/hc/ru. Если у вас Подписка Eurosport с автоматическим продлением, вы можете в любое время отменить его. Для получения дополнительной информации о ваших правах на отмену автоматического продления подписки см. раздел «Часто задаваемые вопросы» по адресу https://help.eurosport.com/hc/ru. Насколько это разрешено применимым законодательством, выполненные нам платежи не подлежат возмещению, и мы не выплачиваем возмещение или не производим зачеты за неполные сроки действия подписки или непросмотренный Контент Eurosport. Чтобы отменить автоматическое продление вашей подписки, нажмите на ссылку «Отменить подписку» во вкладке «Подписка» на странице «Аккаунт», к которой можно получить доступ, нажав на значок пользователя после входа в систему через окно входа в правой части страницы нашего веб-сайта.

Если вы зарегистрировались в Eurosport Player, используя свой аккаунт в системе третьей стороны и хотите отменить подписку на Eurosport Player, вам необходимо сделать это через такую третью сторону, например, войдя в свой аккаунт в системе соответствующей третьей стороны и отключив функцию автоматического продления или отказавшись от подписки на сервис Eurosport Player через такую третью сторону. Платежная информация о вашей подписке на Eurosport Player будет предоставлена вам третьей стороной. Вы также можете просмотреть ее, зайдя в свой аккаунт в системе соответствующей третьей стороны.

Сервис Eurosport Player

1. Возрастные ограничения . Для оформления подписки на определенный Контент Eurosport вы должны достичь 18 лет или возраста совершеннолетия для вашего региона, территории или страны. Несовершеннолетние имеют право пользоваться сервисом Eurosport Player только под присмотром взрослых.

2. Только для личного пользования. Сервис Eurosport Player и любой контент, просматриваемый через сервис Eurosport Player, предназначены исключительно для вашего личного некоммерческого пользования. В период действия подписки на Eurosport Player мы предоставляем вам ограниченную, неисключительную, не подлежащую передаче лицензию для доступа к сервису Eurosport Player и просмотра Контента Eurosport. Помимо указанной выше лицензии Вы не приобретаете никакие другие права, право собственности или долю участия. Вы соглашаетесь не использовать сервис Eurosport Player для публичной демонстрации.

3. Изменения в сервисе Eurosport Player . Dplay регулярно вносит изменения в сервис Eurosport Player, включая библиотеку контента, которая также может требовать обслуживания и ремонта.

Мы имеем право в любое время изменять, заменять или удалять определенные сервисы, функции или функциональные возможности, каналы или контент, которые предоставляются вам в рамках сервиса.

Для нас может быть нецелесообразно уведомлять вас о всех периодах обслуживания, ремонта и/или изменениях контента, например, если вы приобрели Подписку Eurosport, которая предоставляет вам доступ к сервису Eurosport Player на короткий период времени. Вам следует регулярно заходить на веб-сайт для получения подробной информации о том, какой контент Eurosport имеется в наличии.

Если нам нужно внести существенные изменения в сервис, который вы оплатили, мы будем стремиться уведомить вас в течение 30 дней до внесения таких изменений в соответствии с настоящими Условиями использования.

В отношении любого оплаченного вами сервиса, срок действия которого еще не истек, мы приложим усилия, чтобы изменения в нашем сервисе или ценах не оказали неблагоприятного воздействия на вас в течение соответствующего периода использования. Если вы выбрали пакет подписки, который автоматически продлевается в конце периода использования, мы будем стремиться уведомить вас о любых изменениях, которые могут существенно повлиять на вас в течение будущего периода использования, как минимум за 30 дней до начала данного периода, чтобы вы могли отменить подписку на сервис до начала периода. Если вы не отмените подписку на сервис Eurosport Player после нашего уведомления об изменениях и до вступления данных изменений в силу и продолжите использовать данный сервис, мы посчитаем это вашим согласием с внесенными в сервис изменениями.

Если мы будем вынуждены внести существенные изменения в оплаченный вами сервис, которые неблагоприятно повлияют на вас в течение периода использования, мы направим вам уведомление и предоставим право отказаться от подписки на сервис.

4. Ограничение доступности Контента . Некоторый Контент Eurosport может быть доступен только с ограничениями («Определенный контент»). Применимые ограничения могут касаться количества Определенного контента для одного аккаунта, максимального количества устройств, которые могут содержать Определенный контент, периода времени, в течение которого вы должны будете начать просмотр Определенного контента, а также продолжительности времени доступа к Определенному контенту. Ограничения также зависят от типа подписки, которую вы выбираете, и от ограничительных условий наших коммерческих партнеров. Ограничения могут распространяться на количество Устройств Eurosport Player, которые вы можете зарегистрировать и/или использовать для одновременного доступа к сервису Eurosport Player. Если ограничение касается количества Устройств Eurosport Player, то количество раз или периодов, в течение которых вы можете менять ваши зарегистрированные Устройства Eurosport Player, может быть лимитировано. Насколько это разрешено применимым законодательством, мы не выплачиваем возмещение или не производим зачеты за любые перерывы в доступе к любому Контенту Eurosport из-за ограничений.

Дополнительная информация о доступе к Eurosport Player за пределами вашей Страны проживания представлена в разделе «Часто задаваемые вопросы» по адресу https://help.eurosport.com/hc/ru.

5. Использование вами сервиса Eurosport Player . Вы соглашаетесь использовать сервис Eurosport Player, включая все связанные с ним функции и функциональные возможности, в соответствии со всеми применимыми законами, правилами и положениями или другими ограничениями на использование сервиса или контента, содержащегося в нем. Вы соглашаетесь не получать доступ и не просматривать Eurosport Player с помощью виртуальных прокси-сетей, а также не архивировать, не скачивать на постоянной основе, не копировать, не распространять, не изменять, не показывать, не воспроизводить, не публиковать, не предоставлять лицензии, не создавать производные материалы, не предлагать для продажи или не использовать (за исключением случаев, прямо разрешенных в настоящих Условиях использования) контент и информацию, содержащиеся в или полученные от или в процессе использования сервиса Eurosport Player. Вы также соглашаетесь не обходить, не удалять, не изменять, не деактивировать, не ухудшать качество или не препятствовать защите контента в сервисе Eurosport Player; не использовать никакие программы-роботы, программы-обходчики, скраперы или другие автоматизированные средства доступа к сервису Eurosport Player; не декомпилировать, не проводить инженерный анализ или не демонтировать любое программное обеспечение или другие продукты или процессы, доступ к которым предоставляется через сервис Eurosport Player; не вставлять коды или продукты или не манипулировать каким-либо образом контентом сервиса Eurosport Player; не использовать какие-либо методы интеллектуального анализа данных, сбора или извлечения данных; не передавать контент на любые несанкционированные устройства или не пытаться получить доступ к сервису или контенту через любые носители или устройства, кроме зарегистрированных вами Устройств Eurosport Player. Кроме того, вы соглашаетесь не загружать, не размещать, не отправлять по электронной почте или иным образом не отправлять или не передавать какие-либо материалы, предназначенные для прерывания работы, уничтожения или ограничения функциональных возможностей любого компьютерного программного обеспечения или оборудования, или телекоммуникационного оборудования, связанного с сервисом Eurosport Player, включая любые компьютерные вирусы или любые другие компьютерные коды, файлы или программы. Мы вправе прекратить или ограничить использование вами нашего сервиса, если вы нарушаете настоящие Условия использования или причастны к незаконному или мошенническому использованию сервиса.

6. Подключение к Интернету и устройства Eurosport Player

Качество изображения Контента Eurosport может отличаться в зависимости от устройств и может зависеть от множества факторов, таких как ваше местоположение, имеющаяся пропускная способность и/или скорость вашего Интернет-соединения. Доступность зависит от возможностей вашего Интернета и устройства. Не весь контент доступен во всех форматах, и не все типы подписки позволяют вам получать контент во всех форматах. Время от времени производители устройств или поставщики операционных систем устройства могут вносить изменения, которые лимитируют или ограничивают использование вами Eurosport Player на данном устройстве. Если это произойдет, мы постараемся заранее уведомить вас об этих изменениях, но поскольку мы не контролируем соответствующих производителей и поставщиков, это не всегда возможно.

Из соображений безопасности и для защиты прав наших партнеров, предоставляющих контент, Eurosport Player может не поддерживаться на устройстве, на котором ограничения, включенные в операционную систему устройства, были удалены или взломаны («джейлбрейк»).

Вы несете ответственность за оплату Интернет-подключения. Напоминаем, что потоковая передача аудиовизуального контента может использовать большой объем данных. Уточните у вашего поставщика услуг доступа к Интернету информацию о возможной стоимости использования Интернет-данных. Время, которое требуется для начала просмотра Контента Eurosport, будет зависеть от нескольких факторов, включая ваше местоположение, имеющуюся пропускную способность в данное время, выбранный контент и конфигурацию Устройства Eurosport Player.

Возможно, вы захотите уточнить совместимость вашего Устройства Eurosport Player и/или браузера с сервисом Eurosport Player до оформления вами подписки на Eurosport Player. Дополнительная информация о совместимости представлена в разделе «Часто задаваемые вопросы» по адресу https://help.eurosport.com/hc/ru.

При доступе к Eurosport Player через магазин приложений третьей стороны мы рекомендуем вам устанавливать обновления приложений по мере их появления. Это также может потребовать обновления операционной системы устройства.

7. Программное обеспечение Eurosport Player . Программное обеспечение Eurosport Player разработано Dplay или по его поручению и предназначено для просмотра Контента Eurosport на Устройствах Eurosport Player. Программное обеспечение Eurosport Player может отличаться в зависимости от устройства и носителя, а функциональные возможности и функции также могут отличаться на разных устройствах и в разных странах. Вы соглашаетесь с тем, что использование сервиса может потребовать установки программного обеспечения третьей стороны, которое работает в соответствии с лицензиями третьих сторон.

Безопасность

Ваш аккаунт Eurosport Player принадлежит вам («Владелец аккаунта»), и как Владелец аккаунта вы являетесь единственным лицом, которое имеет доступ к нему и право управлять им. Чтобы обеспечивать постоянный контроль над аккаунтом и не допускать к нему посторонних лиц (включая информацию об истории просмотра в отношении аккаунта и о Способах оплаты), Владелец аккаунта обязан обеспечивать постоянный контроль над Устройствами Eurosport Player, которые используются для доступа к сервису, и никому не сообщать пароль и данные о Способах оплаты, связанные с аккаунтом. Вы несете ответственность за обновление и обеспечение достоверности информации, которую вы предоставляете нам в отношении вашего аккаунта. Мы имеем право аннулировать ваш аккаунт или приостановить его действие в целях вашей безопасности, защиты Dplay или наших партнеров от кражи персональных данных или прочих видов мошенничества.

Прочие положения

1. Применимое право и юрисдикция . Настоящие Условия использования регулируются и истолковываются в соответствии с законодательством Англии и Уэльса. Настоящие условия не ограничивают права на защиту прав потребителей, которые могут быть предоставлены вам в соответствии с законодательными требованиями вашей страны проживания. Тем не менее, если вы не проживаете в Англии или Уэльсе, вы вправе подать иск в суд вашей страны проживания в соответствии с действующим законодательством вашей страны проживания. В дополнение, обратите внимание на то, что споры могут быть переданы в систему Европейской комиссии по разрешению споров в Интернете по адресу https://ec.europa.eu/consumers/odr для их урегулирования в режиме онлайн.

2. Ответственность . Подписывая настоящие Условия использования и используя любую часть сервиса и контента Eurosport Player, вы соглашаетесь нести ответственность за свои действия и упущения. Сервис может содержать ссылки на сторонние веб-сайты, рекламные объявления или предложения, не принадлежащие нам или не контролируемые нами, – мы не несем ответственность за такие веб-сайты, рекламные объявления или предложения. В максимально возможной степени, разрешенной законодательством, мы и наши ассоциированные компании и агенты исключаем ответственность и все обязательства, возникающие в результате:

a. не разрешенного нами использования Eurosport Player;

b. прекращения, приостановления или ограничения доступа к сервису или контенту Eurosport Player или любой части сервиса или контента Eurosport Player в соответствии с настоящими Условиями использования;

c. неисправности или прерывания работы сервиса в связи с непредвиденными обстоятельствами, которые не позволяют нам выполнять наши обязательства перед вами;

d. задержки, сбоя, действий или неисполнения обязательств в отношении предоставления сервиса и контента Eurosport Player;

e. ошибок, вирусов или программных сбоев, возникающих в результате использования вами сервиса Eurosport Player;

f. несовместимости сервиса или контента Eurosport Player с любым другим программным или аппаратным обеспечением (включая любые Устройства Eurosport Player); и

g. действий или неисполнения обязательств каких-либо сторонних поставщиков, изготовителей устройств или поставщиков операционной системы устройства, которые находятся вне сферы надлежащего контроля Dplay.

Насколько это разрешено применимым законодательством, мы не выплачиваем возмещение и не производим зачеты за любые перерывы в доступе к любому контенту, предоставляемому коммерческим партнером в рамках Пакетной подписки Eurosport (если в вашей стране проживания предоставляется Пакетная подписка Eurosport, дополнительную информацию о ней можно найти на нашем веб-сайте по адресу https://www.eurosportplayer.com/subscribe). Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующему коммерческому партнеру.

Нам запрещено исключать нашу ответственность по определенным вопросам. Настоящая оговорка не влияет на любые наши обязательства подобного рода перед вами. Если вам необходимо получить консультацию по вашим законным правам, обратитесь в национальную организацию по защите прав потребителей.

3. Наши права на отмену . Мы вправе в любое время аннулировать ваш договор с нами (или любую его часть).

Если мы аннулируем ваш договор с нами (или любую его часть) после того, как вы заплатили за использование сервиса, мы как можно раньше направим вам предварительное уведомление, и по нашему усмотрению вы: (i) имеете право доступа к оплаченной части сервиса на оставшийся срок вашего периода использования; или (ii) получаете возмещение оплаты за период использования, оставшийся после даты расторжения соглашения.

В любом случае мы вправе немедленно приостановить или ограничить ваше использование всего или любой части сервиса и/или контента без предоставления вам возмещения или компенсации, если:

a. вы не осуществляете платеж, подлежащий оплате в нашу пользу, или если ваш Способ оплаты не работает;

b. вы нарушаете настоящие Условия использования. Тем не менее, в случае несерьезных нарушений мы сначала предоставим вам возможность исправить нарушение в течение 7 дней;

c. мы подозреваем или считаем, что вы совершили или можете совершать мошеннические действия в отношении нас или какого-либо другого лица или организации посредством вашего или их использования сервиса или Контента Eurosport, например, вы скопировали наши потоковые трансляции на другой веб-сайт;

d. вы совершили действия в отношении наших работников или агентов, которые мы обоснованно считаем неприемлемыми или недопустимыми и достаточно серьезными, чтобы ограничить или прекратить использование вами нашего сервиса;

e. вы приобретаете Подписку Eurosport через виртуальную прокси-сеть;

f. вы используете сервис Eurosport Player таким образом, который может негативно повлиять на репутацию и/или коммерческую деятельность Dplay, наших партнеров, наших коммерческих партнеров, любых Платежных операторов и/или любой другой третьей стороны, предоставляющей услуги от нашего имени в отношении Eurosport Player; или

g. этого невозможно избежать по обоснованным техническим или операционным причинам, возникшим не по нашей вине.

4. Представленные по собственной инициативе материалы . Dplay не принимает представленные по собственной инициативе материалы или идеи в отношении Контента Eurosport и не несет ответственности за сходство какого-либо контента или программ в каких-либо средствах массовой информации с материалами или идеями, переданными Dplay или любому ее аффилированному лицу.

5. Клиентская поддержка . Чтобы узнать больше о нашем сервисе и его функциях, или если вам нужна помощь в отношении вашего аккаунта, обратитесь в нашу Службу поддержки. Дополнительная информация о способах связи со Службой поддержки представлена в разделе «Часто задаваемые вопросы» по адресу https://help.eurosport.com/hc/ru/requests/new. При возникновении разногласий между настоящими Условиями использования и информацией, предоставленной нашей Службой поддержки, преимущественную силу имеют настоящие Условия использования.

6. Действие положений договора после его расторжения . Если какое-либо положение или положения настоящих Условий использования признаются недействительными, незаконными или не имеющими исковой силы, это не влияет на действительность, законность и исковую силу остальных положений.

7. Отказ от прав . Если мы не реализуем или решаем не реализовать какое-либо предоставленное нам право требования в отношении вас, это не будет являться отказом от такого права, если вы не уведомлены об ином в письменной форме.

8. Передача прав . Договор между нами и вами действует только в вашу пользу, и третьи стороны не вправе получать выгоду по нему. Вы соглашаетесь с тем, что мы вправе передавать наши права и обязанности в соответствии с настоящими Условиями использования любой компании, фирме или лицу при условии, что в результате такой передачи не сокращается объем наших услуг. Вы не вправе передавать другим лицам свои права или обязанности в соответствии с настоящими Условиями использования.

9. Изменения Условий использования . Dplay вправе периодически изменять настоящие Условия использования. Мы постараемся уведомить вас по меньшей мере за 30 дней до применения в отношении вас новых Условий использования, если не потребуется внести изменения в короткие сроки для обеспечения безопасности, по законодательным или нормативным причинам, и в этом случае мы сообщим вам об изменениях в кратчайшие сроки. Если вы продолжите использовать сервис Eurosport Player после внесения любых изменений в настоящие Условия использования, мы посчитаем это вашим согласием с измененными Условиями использования. Самая новая версия Условий использования всегда публикуется на веб-сайте Eurosport Player, и если мы уведомляем вас об изменении Условий использования, мы рекомендуем вам распечатать и сохранить обновленную версию. Если в результате изменений вы будете поставлены в невыгодное положение, мы также предоставим вам возможность отменить вашу подписку до вступления изменений в силу.

10. Электронные коммуникации . Если нам необходимо связаться с вами (в том числе направить «уведомление» в соответствии с настоящими Условиями использования), мы используем электронные методы, например, по электронной почте или посредством push-уведомлений на вашем устройстве. Уведомления считаются доставленными в дату отправки. Мы будем направлять вам уведомления, используя контактные данные, которые вы нам предоставили, поэтому просим вас убедиться, что вы предоставили нам точные контактные данные, а также уведомлять нас об их изменении.

Последнее обновление: июнь 2019 года