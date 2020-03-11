ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКАХ EUROSPORT

Информация о том, как переключиться на другую подписку Eurosport, которая начнет действовать после окончания срока действия текущей подписки Eurosport, содержится в разделе 2.

Если вы приобретаете подписку Eurosport непосредственно у нас, вы соглашаетесь с тем, что: (a) мы немедленно предоставим вам доступ к вашей подписке Eurosport (и контенту Eurosport, доступному с помощью этой подписки); и (b) при получении вашего согласия в момент оформления подписки вы отказываетесь от любого предусмотренного законом права на: (i) изменение решения о приобретении подписки Eurosport; и (ii) возврат средств в течение любого применимого периода отказа от принятого решения.

Обращаем ваше внимание, что в случае доступа к Eurosport Player или приобретения подписки Eurosport у третьей стороны (например, через магазин приложений или одного из других наших сторонних партнеров), ваш платеж будет адресован этой третьей стороне, и в отношении вас будут действовать условия этой третьей стороны. Важная информация о выставлении счетов и продлении подписки приводится в условиях третьей стороны. Более подробную информацию об этом можно найти в наших Условиях использования .

1. Наши подписки Eurosport

1.1 МЕСЯЧНАЯ ПОДПИСКА EUROSPORT

Что такое Месячная подписка Eurosport?

Месячная подписка Eurosport предоставляет вам доступ к контенту Eurosport по требованию в режиме реального времени на минимальный срок в один месяц.

Продлевается ли она автоматически?

Да. Она будет автоматически продлеваться каждый месяц, пока вы не аннулируете ее до даты начала следующего периода доступа или до момента окончания бесплатного периода доступа.

Когда мы принимаем оплату?

Оплата выбранным вами способом будет взиматься в день оформления вашей Месячной подписки Eurosport (и затем приблизительно в ту же дату каждого месяца, на который она была продлена), если мы не сообщим вам о другой дате (например, если действует бесплатный период доступа, см. ниже).

Если вы оформили Месячную подписку Eurosport с бесплатным периодом доступа:

мы получим ваши платежные реквизиты в день оформления подписки, но не будем списывать с вас оплату до окончания бесплатного периода доступа;

ваша Месячная подписка Eurosport автоматически сменится на платную подписку по истечении бесплатного периода доступа; и

оплата выбранным вами способом будет списываться в день автоматического изменения подписки (и затем приблизительно в ту же дату каждого последующего месяца).

Каков срок моего доступа?

Месячная подписка Eurosport предоставляет вам доступ на минимальный срок в один месяц. Минимальный срок начинается ежемесячно в дату списания нами оплаты за этот месяц доступа.

Ваша Месячная подписка Eurosport продлевается, пока не будет отменена в соответствии с нашими условиями использования, как это описано ниже.

Как отменить подписку?

Если вы оформили Месячную подписку Eurosport с бесплатным периодом доступа, вы можете отменить свою подписку в любое время до окончания этого периода, войдя в свою Учетную запись и следуя инструкциям по отмене автоматического продления. Доступ сохранится у вас до окончания бесплатного периода, при этом оплата взиматься не будет.

Если вы оформили Месячную подписку Eurosport с бесплатным периодом доступа и она автоматически сменилась на платную подписку или если вы оформили Месячную подписку Eurosport без бесплатного периода доступа, вы можете отменить свою подписку в любое время до наступления очередного месяца доступа, посетив свою учетную запись и следуя инструкциям по отмене автоматического продления. Доступ к соответствующему Контенту Eurosport останется у вас до окончания оплаченного вами месяца; при этом возврат денежных средств не предусматривается. После этого никакие платежи взиматься не будут.

Если вы оформили Месячную подписку Eurosport у третьей стороны (например, через магазин приложений или у одного из наших партнеров) и хотите отменить ее, вам необходимо сделать это через третью сторону. Например, возможно, вам потребуется посетить свою учетную запись, созданную у данной третьей стороны, и отключить автоматическое продление для Eurosport Player.

1.2 ГОДОВАЯ ПОДПИСКА EUROSPORT

Что такое Годовая подписка Eurosport?

Годовая подписка Eurosport предоставляет вам доступ к Контенту Eurosport по требованию в режиме реального времени на минимальный срок в один год.

Продлевается ли она автоматически?

Да. Она будет автоматически продлеваться каждый год, пока вы не аннулируете ее до даты начала следующего года доступа или до момента окончания бесплатного периода доступа.

Когда мы принимаем оплату?

Если вы оформили Годовую подписку Eurosport, оплачиваемую в форме единовременного годового авансового платежа, оплата выбранным вами способом взимается в день оформления вами подписки (и затем приблизительно в ту же дату каждого последующего года), если мы не сообщим вам о другой дате (например, если действует бесплатный период доступа, см. ниже).

Если вы оформили Годовую подписку Eurosport, оплачиваемую взносами, оплата выбранным вами способом взимается в день оформления вами подписки (и затем приблизительно в ту же дату каждого следующего месяца текущего года и следующего года, на который продлена эта подписка), если мы не сообщим вам о другой дате (например, если действует бесплатный период доступа, см. ниже).

Если вы оформили Годовую подписку Eurosport с бесплатным периодом доступа:

мы получим ваши платежные реквизиты в день оформления подписки, но не будем списывать с вас оплату до окончания бесплатного периода доступа;

ваша Годовая подписка Eurosport автоматически меняется на платную подписку по истечении бесплатного периода доступа; и

оплата выбранным вами способом взимается в день автоматического изменения (и затем, в случае Годовой подписки Eurosport, оплачиваемой в форме единовременного годового авансового платежа, приблизительно в ту же дату следующего года, а в случае Годовой подписки Eurosport, оплачиваемой взносами, приблизительно в ту же дату каждого месяца текущего и следующего года, на который продлена подписка).

Каков срок моего доступа?

Годовая подписка Eurosport предоставляет вам доступ на минимальный срок в один год.

В случае Годовой подписки Eurosport, оплачиваемой в форме единовременного годового авансового платежа, минимальный срок начинается ежегодно с даты получения вашего платежа.

В случае Годовой подписки Eurosport, оплачиваемой взносами, минимальный срок начинается ежегодно с момента списания нами первого взноса за этот год доступа.

Ваша Годовая подписка Eurosport продлевается до тех пор, пока не будет аннулирована в соответствии с нашими условиями использования, как это описано ниже.

Как отменить подписку?

Если вы оформили Годовую подписку Eurosport с бесплатным периодом доступа, вы можете отменить ее в любое время до окончания этого периода, войдя в свою Учетную запись и следуя инструкциям по отмене автоматического продления. Доступ сохранится у вас до окончания бесплатного периода, при этом оплата взиматься не будет.

Если вы оформили Годовую подписку Eurosport с бесплатным периодом доступа и она автоматически сменилась на платную подписку или если вы оформили Годовую подписку Eurosport без бесплатного периода доступа, вы можете отменить свою подписку в любое время до наступления следующего года, посетив свою Учетную запись и следуя инструкциям по отмене автоматического продления.

Если вы оформили Годовую подписку Eurosport, оплачиваемую в форме единовременного годового авансового платежа, доступ к соответствующему контенту Eurosport останется у вас до окончания текущего минимального срока, при этом возврат денежных средств не предусмотрен. После этого никакие платежи взиматься не будут. Если вы оформили Годовую подписку Eurosport, оплачиваемую взносами, доступ к соответствующему контенту Eurosport останется у вас до окончания текущего минимального срока, и вы по-прежнему будете должны оплатить все взносы, подлежащие оплате и еще не оплаченные. После этого никакие платежи взиматься не будут.

Если вы оформили Годовую подписку Eurosport через третью сторону (например, у одного из наших партнеров) и хотите аннулировать ее, вам необходимо сделать это через третью сторону. Например, возможно, вам потребуется посетить свою учетную запись, созданную у данной третьей стороны, и отключить автоматическое продление для Eurosport Player.

1.3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА EUROSPORT

Специальная подписка Eurosport предоставляет вам доступ только к одному или нескольким спортивным мероприятиям, например, к отдельному турниру или матчу.

Ваша Специальная подписка Eurosport не продлевается автоматически и позволяет вам получить доступ только к конкретным спортивным мероприятиям, предусмотренным Специальной подпиской Eurosport, в течение периода времени, указанного при покупке.

Оплата выбранным вами способом будет взиматься в день оформления вашей Специальной подписки Eurosport.

1.4 ОДНОДНЕВНАЯ ПОДПИСКА EUROSPORT

Однодневная подписка Eurosport предоставляет вам доступ к контенту Eurosport по требованию в режиме реального времени в течение 24 часов с момента ее покупки.

Однодневная подписка Eurosport не продлевается автоматически.

Оплата выбранным вами способом взимается в день оформления вами Однодневной подписки Eurosport.

1.5 СЕЗОННАЯ ПОДПИСКА EUROSPORT

Что такое Сезонная подписка Eurosport?

Сезонная подписка Eurosport, которая предоставляет вам доступ к сезону соревнований в одном или нескольких видах спорта, конкретной лиге, серии турниров или соревнований по требованию в режиме реального времени.

Продлевается ли она автоматически?

Да. Она будет автоматически продлеваться на каждый сезон, пока вы не аннулируете ее до наступления очередного сезона или до момента окончания бесплатного периода доступа.

Когда мы принимаем оплату?

Если вы оформили Сезонную подписку Eurosport, оплачиваемую каждый сезон в форме единовременного авансового платежа, оплата выбранным вами способом будет взиматься в день оформления вами подписки (и затем приблизительно в ту же дату каждого последующего сезона), если мы не сообщим вам о другой дате (например, если действует бесплатный период доступа, см. ниже).

Если вы оформили Сезонную подписку Eurosport, оплачиваемую взносами, оплата выбранным вами способом будет взиматься в день оформления вами подписки (и затем примерно в ту же дату каждого следующего месяца текущего сезона и каждого последующего сезона, на который продлена эта подписка), если мы не сообщим вам о другой дате (например, если действует бесплатный период доступа, см. ниже).

Если вы оформили Сезонную подписку Eurosport с бесплатным периодом доступа:

мы получим ваши платежные реквизиты в день оформления подписки, но не будем списывать с вас оплату до окончания бесплатного периода доступа;

ваша Сезонная подписка Eurosport автоматически сменится на платную подписку по истечении бесплатного периода доступа; и

оплата выбранным вами способом будет взиматься в день автоматического изменения (и затем, в случае Сезонной подписки Eurosport, оплачиваемой в форме единовременного авансового платежа, приблизительно в ту же дату каждого последующего сезона, а в случае Сезонной подписки Eurosport, оплачиваемой взносами, приблизительно в ту же дату каждого последующего месяца этого сезона и сезона, на который была продлена подписка).

Каков срок моего доступа?

Сезонная подписка Eurosport предоставляет вам доступ на минимальный срок в один сезон.

В случае Сезонной подписки Eurosport, оплачиваемой в форме единовременного авансового платежа, минимальный срок в каждом сезоне начинается с даты получения вашего единовременного авансового платежа за этот сезон доступа.

В случае Сезонной подписки Eurosport, оплачиваемой взносами, минимальный срок действия начинается в каждом сезоне в день списания нами первого взноса за этот сезон доступа.

Ваша Сезонная подписка Eurosport будет продлеваться до тех пор, пока не будет аннулирована в соответствии с нашими условиями использования, размещенными по адресу www.eurosportplayer.com/terms, как это описано ниже.

Как отменить подписку?

Если вы оформили Сезонную подписку Eurosport с бесплатным периодом доступа, вы можете аннулировать ее в любое время до окончания этого периода, войдя в свою учетную запись и следуя инструкциям по отмене автоматического продления. Доступ сохранится у вас до окончания бесплатного периода, при этом оплата взиматься не будет.

Если вы оформили Сезонную подписку Eurosport с бесплатным периодом доступа и она автоматически сменилась на платную подписку или если вы оформили Специальную подписку Eurosport без бесплатного периода доступа, вы можете аннулировать свою подписку в любое время до наступления следующего сезона, посетив свою учетную запись и следуя инструкциям по отмене автоматического продления.

Если вы оформили Сезонную подписку Eurosport, оплачиваемую в форме единовременного авансового платежа, доступ к соответствующему Контенту останется у вас до окончания текущего минимального срока, при этом возврат денежных средств не предусмотрен. После этого никакие платежи взиматься не будут.

Если вы оформили Сезонную подписку Eurosport, оплачиваемую частями, доступ к соответствующему Контенту останется у вас до окончания текущего минимального срока, при этом вы должны будете продолжать оплачивать все части, подлежащие оплате и еще не оплаченные. После этого никакие платежи взиматься не будут.

Если вы оформили Сезонную подписку Eurosport через третью сторону (например, через магазин приложений или у одного из наших партнеров) и хотите отменить ее, вам необходимо сделать это через третью сторону. Например, возможно, вам потребуется посетить свою учетную запись, созданную у данной третьей стороны, и отключить автоматическое продление для Eurosport Player.

2. Переключение на другую подписку Eurosport, которая начнет действовать после окончания срока действия вашей текущей подписки Eurosport

Вы можете переключиться на другую подписку Eurosport, которая начнет действовать автоматически после окончания срока действия вашей текущей подписки Eurosport. Например, вы можете решить переключиться с Месячной на Годовую подписку или решить воспользоваться предоставленной вам специальной ценой или специальным предложением.

Как только вы переключитесь на новую подписку Eurosport, вы сможете увидеть информацию о вашей текущей подписке Eurosport и о вашей предстоящей подписке Eurosport в разделе Управление подписками в вашей Учетной записи.

В каких случаях я могу переключиться на другую подписку Eurosport?

Вы можете переключиться на другую подписку Eurosport, если:

(i) вы оформили подписку непосредственно у нас; и

(ii) у вас есть такое право.

Мы предоставим вам сведения о том, когда у вас есть право переключиться на другую подписку Eurosport, в том числе воспользоваться каким-либо предложением, до оформления вами подписки.

Данная возможность недоступна, если вы оформляете подписку через третью сторону (например, через магазин приложений или у одного из наших сторонних партнеров).

Если вы переключаетесь на другую подписку Eurosport в течение срока действия вашей текущей подписки, автоматическое продление вашей текущей подписки Eurosport будет автоматически отключено. Ваша новая подписка Eurosport не будет активирована незамедлительно, а начнет действовать только по окончании вашего текущего минимального периода.

Когда мы принимаем оплату?

Оплата за вашу новую подписку Eurosport будет взиматься выбранным вами способом платежа в дату, когда она начала действовать. Это будет день после окончания минимального срока действия вашей текущей подписки Eurosport.

Если ваша новая подписка Eurosport предусматривает бесплатный период доступа, такой бесплатный период доступа начинается в день после окончания действия вашей текущей подписки Eurosport. Оплата за вашу новую подписку Eurosport будет затем взыскана незамедлительно после окончания такого бесплатного периода доступа.

Размер будущих платежей будет зависеть от типа подписки Eurosport, на которую вы переключились. Информация по оплате различных доступных подписок Eurosport изложена в разделе 1 выше.

Могу ли я передумать в отношении новой подписки Eurosport?

Вы можете отменить новую подписку Eurosport в любое время до ее начала действия, войдя в свою Учетную запись и следуя инструкциям по отмене предстоящей подписки. Доступ к вашей текущей подписке Eurosport сохранится у вас до окончания вашего текущего периода подписки.

Как только оплата в отношении вашей новой подписки Eurosport была осуществлена, каким образом вы завершите вашу подписку будет зависеть от того, на какой тип подписки Eurosport вы подписались. Информация по способам отмены в отношении различных доступных подписок Eurosport изложена выше.

Последнее обновление: [●] 2020