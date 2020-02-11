ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О нас
Евроспорт Плейер (Eurosport Player) представлен компанией ДиПлей Энтертейнмент Лимитед (Dplay Entertainment Limited), зарегистрированной по законодательству Англии и Уэльса.
Юридический адрес: Чисвик Парк Билдинг 2, 566 Чисвик Хай Роуд, Лондон, W4 5YB Соединенное Королевство (Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB United Kingdom).
Регистрационный номер компании: 09615785
Регистрационный номер плательщика НДС: GB 115 1599 24
Вы можете связаться с нами, отправив сообщение на адрес электронной почты: customerservice@eurosportplayer.com.
Регулирующие положения
Высший совет аудиовизуальных средств (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) («CSA»)) регулирует редакционные материалы для сервисов, предоставляемых по запросу. Более подробная информация о CSA находится на веб-сайте https://www.csa.fr/.
Поставщик сервиса
Наш сервис предоставляется компанией ДиПлей Энтертейнмент Лимитед (Dplay Entertainment Limited). Более подробная информация размещена в разделе «О нас».
Онлайн-урегулирование споров
Если вы проживаете на территории ЕС, и вашу проблему невозможно решить в Центре оказания помощи, то вы можете воспользоваться платформой онлайн-урегулирования споров в Европейском Союзе (European Online Dispute Resolution, «ODR»), посетив http://ec.europa.eu/odr.
Платформа ODR — это интернет-платформа, разработанная для помощи потребителям, которые приобрели товары или воспользовались услугами онлайн. Платформа предоставляет доступ к независимым альтернативным сервисам онлайн-урегулирования споров, использование которых по общему правилу осуществляется на бесплатной основе.
Если Вы проживаете на территории Европейского Союза, вы можете отправить претензию, заполнив электронную форму, доступную на http://ec.europa.eu/odr. Наш адрес электронной почты, который вы можете включить в заявку в ODR: customerservice@eurosportplayer.com.
Компания ДиПлей Энтертейнмент Лимитед (Dplay Entertainment Limited) оставляет за собой право принять решение по претензии, поданной через платформу ODR, или отказать в принятии.