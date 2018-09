Политика конфиденциальности Eurosport и обработка ваших персональных данных

EUROSPORT

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Изменена в мае 2018 года.

(«Услуги Eurosport»), способы использования этой информации, ее получатели и способы защиты этой информации.

Просим вас внимательно ознакомиться с приведенной ниже информацией, чтобы понимать нашу позицию, принципы и способы обработки ваших персональных данных. Продолжая пользоваться нашими веб-сайтами, Приложениями и услугами Eurosport или подписываясь на наши услуги, вы подтверждаете, что вы ознакомились с настоящей Политикой конфиденциальности и понимаете все ее положения.

Обзор

Мы уважаем ваше право на конфиденциальность и не будем запрашивать или собирать больше информации, чем нам необходимо для предоставления вам запрашиваемых вами услуг. Наша основная цель — убедиться в том, что сбор и использование персональных данных соответствует оказываемым вам услугам, а также отвечает требованиям применимого законодательства о защите данных.

В следующих разделах политик конфиденциальности изложена более подробная информация о следующих аспектах:

О нас

Информация, на которую распространяется настоящая Политика конфиденциальности

Дети

Информация, которую мы собираем о вас

Как мы используем ваши персональные данные

Как и кому мы передаем ваши персональные данные

Международная передача данных

Файлы Cookie

Безопасность

Хранение данных

Ваши права

Сторонние сайты

Изменения Политики конфиденциальности

Жалобы, вопросы и предложения

О нас

Мы — это компания:

Dplay Entertainment Limited, адрес: Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, United Kingdom, зарегистрированная под номером 09615785 (поставщик части Eurosport Player Услуг Eurosport) и

Eurosport, SAS, адрес: 3 rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy les Moulineaux Cedex 9, France (зарегистрированная под номером: 353 735 657) (поставщик части Eurosport.com Услуг Eurosport)

(совместно именуемые в данной Политике конфиденциальности «Eurosport» или «мы», «нас» или «наш»).

Мы совместно являемся операторами персональных данных, собираемых у вас.

Контактная информация нашего специалиста по конфиденциальности данных: DPO@discovery.com

Информация, на которую распространяется настоящая Политика конфиденциальности

Настоящая Политика конфиденциальности охватывает все персональные данные, собранные и используемые Eurosport.

Говоря о «персональных данных» или «персональной информации» мы имеем в виду информацию, которая (отдельно или совместно с другой информацией в нашем распоряжении) позволяет установить вашу личность или опознать вас прямо или косвенно. Персональная информация может включать имя, дату рождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, IP-адрес компьютера, номер телефона, номер платежной карты, информацию, связанную с вашими платежами, пользовательские материалы или данные для входа в сеть, техническую информацию с устройств, которые вы используете для получения доступа к сервису Eurosport. Дополнительная информация о том, какие персональные данные мы собираем в зависимости от того, как вы используете Услуги Eurosport, представлена в пунктах «Информация, которую вы нам предоставляете» и «Информация, которую мы собираем о вас».

Дети

Чтобы подписаться на наши услуги, вам должно быть 18 лет или более. Наши Сайты и услуги не предназначены для детей, и мы преднамеренно не собираем персональных данных детей.

Если вы являетесь ребенком, и мы узнаем о том, что мы случайно получили от вас персональную информацию через наши Сайты, мы удалим эту информацию максимально оперативно.

Если вам станет известно о том, что мы случайно получили персональную информацию от ребенка, просим обращаться к специалисту по защите данных на адрес DPO@discovery.com .

Какую информацию мы собираем?

Мы собираем информацию о вас из разных источников.

Информация, которую вы нам предоставляете

Когда вы получаете доступ к или пользуетесь Услугами Eurosport, например, когда вы:

создаете учетную запись для подписки на сервис Услугами Player;

подписываетесь на новостную рассылку;

приобретаете подписку Eurosport Pass или пакетную подписку Eurosport Bundled Pass (в том числе через третьи стороны);

участвуете в проводимых нами онлайн-конкурсах; или

участвуете в опросах,

мы собираем ваши персональные данные.

Когда вы создаете учетную запись для пользования Услугами Eurosport, персональные данные, которые вы предоставляете, включают:

ваше имя;

адрес электронной почты;

пароль к Услугам Eurosport;

любимые виды спорта;

язык; и

если вы пользуетесь Eurosport Player, компонентом Услуг Eurosport (например, приобретая пропуск Eurosport Pass или Eurosport Bundled Pass) — адрес выставления счета, страну и платежные реквизиты.

Персональные данные необходимы для пользования Услугами Eurosport. Если вы не можете предоставить какие-либо из этих данных, мы не сможет оказывать вам Услуги Eurosport, для которых необходимо наличие вашей учетной записи.

При оформлении подписки на новостной бюллетень, мы собираем ваши:

имя;

адрес электронной почты.

Когда вы принимаете участие в онлайн-конкурсе, проводимом нами, или в исследовании, мы собираем персональные данные, которые собираются в предоставленных нами онлайн-формах.

Информация, которую мы собираем о вас

Когда вы заходите на наши Сайты, независимо от того, пользуетесь ли вы учетной записью Услуги Eurosport, мы используем файлы cookie и другие технологии автоматического сбора следующей информации:

техническая информация, включая ваш IP-адрес, информацию о вашей учетной записи, тип и версия браузера, идентификатор устройства, настройки местоположения и часового пояса, типы и версии плагинов браузера, операционную систему и платформу, время отклика страницы и ошибки загрузки;

информацию о вашем посещении, в том числе о веб-сайтах, которые вы посещали до и после посещения нашего веб-сайта, а также о продуктах, которые вы просматривали или искали;

продолжительность посещения определенных страниц, информацию о взаимодействии со страницей (прокрутка, клики и наведение курсором мыши), а также способы выхода со страницы.

Если вы пользуетесь Eurosport Player или Услугами Eurosport, мы будем собирать информацию о том, как вы пользуетесь Eurosport Player, включая, без ограничений, информацию о потреблении и воспроизведении видео, входе в систему и выходе из нее, ошибках при воспроизведении и информацию о переходах в браузере.

Подробная информация о том, как мы используем файлы cookie и как контролировать использование определенных файлов cookie, приведена в нашей Политике использования файлов cookie ниже.

Непредоставление персональных данных

В случаях, когда мы собираем персональные данные по требованию законодательства или по условиям заключаемого с вами контракта, а вы не предоставляете запрашиваемых данных, мы будем не в состоянии исполнить условия контракта с вами, который мы заключили или пытаемся заключить (например, на оказание Услуг Eurosport). В этом случае, нам, возможно, придется отменить наш продукт или услугу, которыми вы пользуетесь, однако мы своевременно уведомим вас об этом.

Как мы используем ваши персональные данные?

Мы имеем право использовать ваши персональные данные для:

Как мы используем персональные данные для данной цели?

Что составляет правовую основу для обработки информации от вас данным способом?

создания и управления вашей учетной записью.

Нам требуется использовать ваши персональные данные (например, ваш адрес электронной почты) для настройки и управления вашей учетной записью (например, путем отправки напоминаний о пароле или уведомлений об изменениях данных вашей учетной записи).

Использование персональных данных необходимо для выполнения наших контрактных обязательств, если вы приобрели пропуск Eurosport Pass.

Предоставления доступа к купленным вами материалам Eurosport.

Нам потребуется использовать ваши персональные данные для выполнения наших договорных обязательств перед вами, например, если вы приобрели подписку Eurosport, а нам нужно убедиться, что вы имеете соответствующее право и предоставить контент, который вы правомерно запрашиваете.

Использование ваших персональных данных в таком порядке необходимо для выполнения наших договорных обязательств перед вами, если вы приобрели подписку Eurosport.

Связи с вами и уведомления о призах, выигранных в проводимых нами конкурсах.

Нам потребуется использовать ваши контактные данные (например, ваш адрес электронной почты или почтовый адрес) для информирования вас о том, что вы выиграли приз, участвуя в наших конкурсах.

Использование персональных данных необходимо для выполнения наших контрактных обязательств, если вы участвуете в конкурсе, а кроме того, наши законные интересы допускают администрирование мероприятий, в которых вы участвуете, при условии, что ваши интересы или фундаментальные права, по нашему мнению, не перевешивают наши (и не противоречат им).

Обработки ваших запросов и вопросов.

Нам потребуется использовать ваши персональные данные (например, ваши контактные данные) для ответа на ваши запросы и вопросы, например, если вы обращаетесь в службу поддержки, то нам потребуется обработать вашу контактную информацию и определенную информацию о вашей учетной записи.

Наши законные интересы допускают такое использование ваших персональных данных при ответе на ваши запросы и просьбы, и мы считаем, что ваши интересы или фундаментальные права, по нашему мнению, не перевешивают наши (и не противоречат им).

Предоставления вам маркетинговой информации об Услугах Eurosport (при наличии вашего согласия).

Нам потребуется использовать ваши контактные данные (ваш адрес электронной почты или другие контактные данные), чтобы направить вам информации об интересующих вас материалах Eurosport или предоставить вам возможность участия в конкурсах или опросах.

Нам требуются ваши контактные данные для направления вам информации об интересующих вас материалах Eurosport, конкурсах и опросах.

Мы обязательно запросим у вас разрешение перед обработкой вашей информации данным образом.

Объединения информации, которую мы получаем и собираем (например, ваши действия при использовании браузера и историю покупок), чтобы определить ваши интересы и предпочтения.

Мы можем объединять информацию, которую мы получаем и собираем о вас, чтобы лучше понимать ваши интересы и предпочтения, и чтобы вы могли пользоваться веб-сайтом в соответствии с этими интересами и предпочтениями. Например, мы можем предлагать вам подписки Eurosport, которые, скорее всего, будут вам интересны, или направлять вам персонализированные предложения или рекламные акции по электронной почте (если вы согласитесь получать от нас электронные письма), или предложить вам рекламные материалы, соответствующие вашим интересам, как в рамках наших Сайтов или Услуг Eurosport, так и на других веб-сайтах, и для этого мы будем использовать ряд технологий). Например, это может включать в себя адаптацию нашей рекламы, чтобы гарантировать показ конкретной рекламы в то время, когда ее, скорее всего, будет смотреть целевая аудитория, либо, в отношении Facebook, использование службы Facebook Custom Audience, в рамках которой ваш адрес электронной почты в защищенном формате передается в Facebook, чтобы внести вас в особый сектор аудитории, которой будет предоставляться актуальный рекламный контент на Facebook, либо создание аудитории других пользователей Facebook на основании информации вашего профиля на Facebook. Вы можете отказаться от использоваться Facebook Custom Audience в настройках конфиденциальности Facebook или обратившись к специалисту по защите данных по адресу DPO@discovery.com .

Наши законные интересы допускают изучение ваших предпочтений на основании истории ваших переходов в браузере и покупок, так как это позволяет предоставлять вам индивидуальное обслуживание и рекламу, лучше отвечать вашим потребительским интересам, если вы дали согласие на получение маркетинговой информации (информацию о том, как запретить использование персональных данных для прямого маркетинга см. в разделе ниже), и мы считаем, что ваши интересы или фундаментальные права, по нашему мнению, не перевешивают наши (и не противоречат им).

Соблюдения требований законодательства.

Иногда нам необходимо обрабатывать персональные данные в соответствии с требованиями законодательства, которые распространяются на нас (например, требования в отношении налогов или финансовой отчетности).

Нам требуется обрабатывать ваши персональные данные для целей соблюдения требований законодательства, которые распространяются на нас.

Обработки ваших платежей и защиты от мошеннических операций.

Нам необходимо обрабатывать ваши персональные данные, чтобы вы могли оплачивать подписки и/или погашения ваучера на подписку, а также для обеспечения безопасности и надежности ваших платежей и защиты от мошеннических операций.

Наши законные интересы требуют обрабатывать персональные данные для обработки платежей с целью обеспечения безопасности клиентских платежей, и мы считаем, что ваши интересы или фундаментальные права, по нашему мнению, не перевешивают наши (и не противоречат им).

Обработки ваших персональных данных, при необходимости, для защиты и поддержания безопасности наших веб-сайтов.

Нам необходимо обрабатывать ваши персональные данные для поддержания безопасности и защиты наших веб-сайтов от незаконных или мошеннических действий, таких как кибератаки.

Наши законные интересы требуют наблюдать за использованием наших веб-сайтов с целью выявления и предотвращения мошенничества и прочих преступлений, а также неправомерного использования веб-сайтов. Таким образом, мы обеспечиваем безопасность использования наших веб-сайтов, и мы считаем, что ваши интересы или фундаментальные права, по нашему мнению, не перевешивают наши (и не противоречат им).

Ведения актуального перечня запрещенных контактов, если вы потребовали не направлять вам сообщения, чтобы мы случайно не связались с вами.

Мы понимаем, что вы можете отказаться от получения информации о наших продуктах, услугах или рекламных акциях. Мы храним записи о ваших предпочтениях, чтобы гарантировать, что мы не будем с вами связываться, если вы нас об этом не просили. Для этого нам может потребоваться обрабатывать часть информации от вас (например, ваше имя и адрес электронной почты).

Наши законные интересы требуют обрабатывать персональные данные для ведения актуального перечня запрещенных контактов и обеспечения того, что мы не будем с вами связываться, если вы нас об этом не просили, и мы считаем, что ваши интересы или фундаментальные права, по нашему мнению, не перевешивают наши (и не противоречат им).

Гарантии правильного предоставления контента на основании вашего местоположения.

Мы используем информацию о вашем местоположении, чтобы убедиться, что правильно предоставляем контент на основании вашего местоположения (например, там, где у нас есть права отображения только определенного контента или где мы перенаправляем вас на версию Услуг Eurosport для конкретной страны).

Наши законные интересы требуют обрабатывать персональную информацию для гарантии правильного предоставления контента на основании вашего местоположения, и мы считаем, что ваши интересы или фундаментальные права, по нашему мнению, не перевешивают наши (и не противоречат им).

Если вы живете в ЕС, у вас есть право смотреть Услуги Eurosport при посещении другой страны ЕС, при условии, что вы подтвердили свою страну проживания.

Если вы живете в ЕС, мы используем информацию, включая ваш IP-адрес и платежную информацию для проверки, есть ли у вас право смотреть Услуги Eurosport при посещении другой страны ЕС.

Если вы живете в ЕС, у вас есть право смотреть Услуги Eurosport при посещении другой страны ЕС, при условии, что вы подтвердили свою страну проживания, а мы юридически обязаны обработать вашу информацию для этих целей. Также наши законные интересы требуют обрабатывать ваши персональные данные, а мы считаем, что ваши интересы или фундаментальные права, по нашему мнению, не перевешивают наши (и не противоречат им).

Обновление и улучшение Услуг Eurosport

Мы анализируем ваши привычки в потреблении, воспроизведении и просмотре видео в целом и агрегируем ваши персональную информацию с персональной информацией других пользователей для понимания аудитории, включая зрительские профили и наиболее популярные программы или контент.

Наши законные интересы требуют обработки персональной информации для обновления и улучшения Услуг Eurosport, и мы считаем, что преимущества этого перевешивают ваши права и интересы и не наносят им ущерб.

Кто имеет право использовать ваши персональные данные?

Сбор ваших персональных данных происходит, когда вы оформляете подписку на Услуги Eurosport. Ваши персональные данные предназначены для Eurosport и в определенных обстоятельствах передаются третьим сторонам.

Периодически на нашем веб-сайте размещаются ссылки на и от веб-сайтов наших партнерских сетей, рекламодателей и аффилированных лиц. Если вы переходите по ссылке на любой из этих веб-сайтов, обращаем ваше внимание на то, что эти веб-сайты используют собственную политику конфиденциальности, и мы не контролируем то, как они используют ваши персональные данные. Вам следует ознакомиться с политикой конфиденциальности веб-сайтов третьих сторон перед тем, как предоставить им свои персональные данные.

Мы имеем право передавать ваши персональные данные следующим типам третьих сторон:

Группа компаний Eurosport

Мы передаем ваши персональные данные компаниям нашей группы компаний, в том числе нашим дочерним компаниям и холдинговым компаниям, чтобы предоставлять вам клиентскую поддержку, обрабатывать платежи, определять ваши предпочтения, отправлять вам информацию об интересующих вас продуктах и услугах (при условии, что вы дали согласие на получение маркетинговой информации) и выполнять другие действия, описанные в настоящей Политике конфиденциальности.

Наши поставщики услуг

Мы используем другие компании, агентов или подрядчиков («Поставщики услуг») для предоставления услуг от нашего имени или для оказания нам помощи в предоставлении вам Услуг Eurosport. Например, мы привлекаем Поставщиков услуг для

предоставления маркетинговых, рекламных услуг, услуг связи, инфраструктурных и ИТ-услуг,

персонализации и оптимизации нашего сервиса,

обработки операций с кредитными картами или других способов оплаты,

предоставления клиентской поддержки,

сбора задолженности,

анализа и улучшения данных (включая данные о работе пользователей с нашим сервисом), а также для

обработки и администрирования опросов потребителей.

В ходе предоставления таких услуг данные Поставщики услуг могут получать доступ к вашим персональным данным. Тем не менее, мы предоставим нашим Поставщикам услуг только информацию, которая необходима им для предоставления услуг, и им разрешено использовать персональные данные только в соответствии с нашими указаниями.

Третьи стороны в соответствии с законом

В определенных обстоятельствах мы обязаны раскрывать или передавать ваши персональные данные в целях соблюдения законодательных или нормативных обязательств (например, когда мы обязаны раскрыть данные полиции, судебным или административным органам).

Мы раскроем ваши персональные данные третьим лицам, если такое раскрытие является как юридически допустимым, так и необходимым для защиты наших прав, обеспечения соблюдения наших Условий использования или защиты ваших прав или прав общественности.

Третьи стороны, связанные с передачей бизнеса

Нам может потребоваться передать ваши персональные данные третьим лицам в связи с реорганизацией, реструктуризацией, слиянием, приобретением или передачей активов при условии, что принимающая сторона соглашается обрабатывать ваши персональные данные в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности. Если такая передача бизнеса затронет нас, вы будете впоследствии оповещены по электронной почте и/или с помощью хорошо заметного уведомления на наших Сайтах об изменении собственности или использовании персональных данных, а также о ваших возможностях выбора, связанных с вашими персональными данными.

Мы не будем продавать ваши персональные данные третьим лицам.

Где мы храним ваши персональные данные?

Персональные данные, которые мы собираем от вас, могут передаваться и храниться в месте за пределами Европейской экономической зоны («ЕЭЗ») (например, в США). Они также могут обрабатываться персоналом за пределами ЕЭЗ, который работает на нас (полный список стран, в которых мы предлагаем Услуги Eurosport, приведен в Приложении 2) или одного из наших поставщиков услуг (например, компании нашей группы, расположенные в США).

Помните, что страны, расположенные вне Европейской Экономической Зоны, могут не обеспечивать тот же уровень защиты данных, что ЕС, хотя сбор, хранение и использование ваших персональных данных нами будет, тем не менее, регулироваться данной политикой конфиденциальности.

При передаче персональных данных за переделы ЕЭЗ, мы:

внесем в контракты с третьими сторонами стандартные положения о защите данных при их передаче за пределы ЕЭЗ, утвержденные Европейской Комиссией (эти положения утверждены Статьей 46.2 Общего регламента защиты данных (GDPR)); либо

(там, где это относится к делу и если третья сторона находится в США) убедимся, что она является частью программы по защите конфиденциальности ЕС-США , требующей обеспечения аналогичной защиты персональных данных обмен которыми осуществляется между Европой и США; или

убедимся, что страна, в которой ваши персональные данные будут обрабатываться, отмечена как «соответствующая» Европейской Комиссией согласно Статье 45 GDPR.

Подробнее о правилах передачи данных за пределами ЕЭЗ, включая механизмы, на которых мы основываемся, вы можете узнать на веб-сайте Европейской Комиссии здесь.

Ваши права

У вас есть законное право:

получать доступ к вашим персональным данным, находящимся в нашем распоряжении;

обновлять ваши персональные данные, которые устарели или неточны;

удалять любые ваши персональные данные, которыми мы располагаем;

ограничивать способ обработки ваших персональных данных;

запрещать использование ваших персональных данных для прямого маркетинга;

предоставлять ваши персональные данные стороннему поставщику услуг;

получать копию ваших персональных данных, которыми мы располагаем;

возражать против использования ваших персональных данных; или

давать указания по управлению вашими персональными данными после вашей смерти.

Если вам требуется дальнейшая информация по указанным пунктам или вы хотите реализовать свои права в связи с ними, обращайтесь в любое время к специалисту по защите данных по адресу DPO@discovery.com . Мы рассмотрим все запросы и дадим ответ в разумный период времени (и, в любом случае, в срок, предусмотренный законодательством). Тем не менее, просим обратить внимание, что определенные персональные данные в некоторых обстоятельствах могут не подпадать под действия таких запросов.

В случае исключения мы сообщим вас о нем при ответе на ваш запрос. Перед ответом на ваш запрос, мы можем запросить у вас информацию, необходимую для того, чтобы удостоверить вашу личность.

Ваше право доступа к информации о вас, находящейся в нашем распоряжении

Вы имеете право требовать предоставления доступа к информации, которую мы храним о вас, связавшись с нами при помощи указанной ниже контактной информации. Как правило, файл с вашими данными предоставляется вам в течение 30 дней, тем не менее, в редких случаях мы не сможем предоставить вам доступ к вашим персональным данным, которые имеются в нашем распоряжении (например, мы не сможем предоставить вам доступ, если это необоснованно повлияет на конфиденциальность других лиц или если предоставление вам доступа представляет серьезную угрозу для жизни, здоровья или безопасности другого лица). Обратите внимание на то, что в некоторых обстоятельствах мы можем взимать административный сбор за предоставление доступа к вашей информации, там, где это разрешено соответствующим законодательством. Обратите внимание на то, что если вы запросите копию ваших данных с использованием электронных средств (например, электронной почты), мы предоставим вам копию ваших персональных данных в электронной форме, если вы не потребуете сделать это иным образом.

Ваше право на исправление, обновление или удаление ваших данных

Если у вас открыта учетная запись на нашем веб-сайте, вы можете войти в свою учетную запись и внести изменения в ваши персональные данные или частично удалить их.

Если у вас возникают проблемы с внесением изменений в вашей учетной записи или если вы хотите, чтобы мы исправили или удалили ваши данные, просим вас направить запрос специалисту по защите данных по адресу DPO@discovery.com , и мы примем меры как можно скорее.

В случаях, когда мы собираем персональные данные по требованию законодательства или по условиям заключаемого с вами контракта, а вы желаете удалить свои персональные данные, мы будем не в состоянии исполнить условия контракта с вами, который мы заключили (например, на оказание Услуг Eurosport). В этом случае, нам, возможно, придется отменить наш продукт или услугу, которыми вы пользуетесь, однако мы своевременно уведомим вас об этом

Ваше право запретить нам обрабатывать ваши персональные данные

Вы имеете право потребовать от нас прекратить обработку ваших персональных данных, даже если эта обработка данных необходима для соблюдения наших законных интересов (например, когда обработка данных необходима для целей нашей коммерческой деятельности), включая составление профиля, который мы используем для отправки вам персонализированных предложений, рекомендаций продуктов и аналогичного контента. Мы рассмотрим все запросы и дадим ответ в разумный период времени (и, в любом случае, в срок, предусмотренный законодательством). Тем не менее, просим обратить внимание, что определенные персональные данные в некоторых обстоятельствах могут не подпадать под действия таких запросов

Ваше право запретить нам обрабатывать ваши персональные данные для целей прямого маркетинга

Вы также имеете право потребовать от нас прекратить обработку ваших персональных данных для целей прямого маркетинга, включая составление профиля, который мы используем для целей прямого маркетинга. Если вы хотите отказаться от получения целевой рекламы, обращайтесь к специалисту по защите данных по адресу DPO@discovery.com в любое время.

В любом случае мы будем отправлять вам рекламные сообщения только тогда, когда вы предварительно дали на это разрешение, но если вы передумаете, вы имеете право в любой момент отказаться от подписки на наши рекламные рассылки, следуя инструкциям, содержащимся в данных рассылках.

Ваше право требовать передачи ваших персональных данных другой организации

Если мы храним ваши персональные данные с вашего согласия или для исполнения договора с вами, вы также имеете право потребовать от нас предоставить вам ваши персональные данные в структурированном, наиболее распространенном и машиночитаемом формате, а при наличии технической возможности, передать эти персональные данные другой организации.

Ваше право давать указания об управлении вашими персональными данными после вашей смерти

У вас есть право давать указания об управлении вашими персональными данными (т. е., хранение, удаление и раскрытие) после вашей смерти. Вы можете изменить или отозвать свои указания в любой момент. Для передачи указаний обращайтесь к специалисту по защите данных по адресу DPO@discovery.com .

Подача жалобы

Вы имеете право направить жалобу в местные органы, занимающиеся защитой данных в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), если вам кажется, что мы не соблюдаем действующие законы по защите данных.

В разных странах действуют свои местные органы, занимающиеся защитой данных. Перечень местных органов, занимающихся защитой данных в странах ЕЭЗ, в которых мы работаем, приведен в Приложении к настоящей Политике конфиденциальности.

Наши контакты

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу того, каким образом мы обрабатываем ваши персональные данные, вы хотите попросить нас прекратить обработку ваших персональных данных или вы хотите потребовать копию ваших персональных данных, которые имеются в нашем распоряжении, либо реализовать какие-либо права из указанных выше, свяжитесь со специалистом по защите данных по электронному адресу DPO@discovery.com или по почтовому адресу:

Специалисту по защите данных

Отдел конфиденциальности

Eurosport Player

c/o Dplay Entertainment Limited

Chiswick Park Building 2

566 Chiswick High Road

London W4 5YB

United Kingdom

или

Специалисту по защите данных

Отдел конфиденциальности

Eurosport

c/o Eurosport SAS

3 rue Gaston et René Caudron

92798 Issy les Moulineaux Cedex 9

France

Просим вас указывать свой обратный адрес в вашем обращении к нам.

Как долго мы храним ваши персональные данные?

Ваши персональные данные хранятся у нас и/или наших Поставщиков услуг, если это строго необходимо для исполнения наших обязательств и строго на протяжении такого времени, которое необходимо для достижения целей, ради которых данные собирались, в соответствии с действующим законодательством. Если нам больше не требуются ваши данные, мы удалим их из наших систем и записей и/или предпримем меры для их надлежащего обезличивания, чтобы вашу личность более нельзя было установить на их основании (только если нам не требуется хранить ваши данные для соблюдения законодательных или нормативных обязательств, которые распространяются на нас). Это значит, что если у вас более нет права на получение Услуг Eurosport и вы не заходили в нашу систему более 5 лет, мы примем меры по удалению или анонимизации ваших персональных данных.

Как мы обеспечиваем надежность хранения ваших персональных данных?

Сбор ваших персональных данных происходит через защищенный сервер. Программное обеспечение защищенного сервера шифрует предоставляемую информацию перед тем, как передать ее нам. Кроме того, у нас действуют процедуры безопасности для защиты хранения и предотвращения несанкционированного доступа к вашим персональным данным. В рамках наших мер безопасности, мы иногда можем требовать от вас предоставить удостоверение личности перед раскрытием вам персональных данных.

Изменения в настоящей Политике конфиденциальности

Мы имеем право периодически вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности в ответ на изменение законодательных, нормативных или эксплуатационных требований. Мы уведомим вас о любых таких изменениях (в том числе об их вступлении в силу).

Приложение 1

Перечень органов, занимающихся защитой данных (страны ЕЭЗ)

Вы имеете право направить жалобу в местные органы, занимающиеся защитой данных в странах ЕЭЗ, если вам кажется, что мы не соблюдаем действующие законы по защите данных.

В разных странах действуют свои местные органы. Ниже приведен перечень местных органов, занимающихся защитой данных в странах ЕЭЗ, в которых мы работаем.

Страна

Орган, занимающийся защитой данных

Австрия

Österreichische Datenschutzbehörde

Hohenstaufengasse 3

1010 Wien

Тел.: +43 1 531 15 202525

Факс: +43 1 531 15 202690

Эл.почта: dsb@dsb.gv.at

Вебсайт: http://www.dsb.gv.at/

Бельгия

Commission de la protection de la vie privée

Rue de la Presse 35

1000 Bruxelles

Тел.: +32 2 274 48 00

Факс: +32 2 274 48 10

Эл.почта: commission@privacycommission.be

Вебсайт: http://www.privacycommission.be/

Болгария

Комиссия по защите персональных данных

бульвар Проф. Цветан Лазаров, 2

София 1592

Тел.: +359 2 915 3523

Факс: +359 2 915 3525

Эл. почта: kzld@cpdp.bg

Вебсайт: http://www.cpdp.bg/

Хорватия

Croatian Personal Data Protection Agency

Martićeva 14

10000 Zagreb

Тел.: +385 1 4609 000

Факс: +385 1 4609 099

Эл. почта: azop@azop.hr или info@azop.hr

Вебсайт: http://www.azop.hr/

Кипр

Commissioner for Personal Data Protection

1 Iasonos Street,

1082 Nicosia

P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia

Тел.: +357 22 818 456

Факс: +357 22 304 565

Эл. почта: commissioner@dataprotection.gov.cy

Вебсайт: http://www.dataprotection.gov.cy/

Чешская Республика

Управление по защите персональных данных

Urad pro ochranu osobnich udaju

Pplk. Sochora 27

170 00 Prague 7

Тел.: +420 234 665 111

Факс: +420 234 665 444

Эл. почта: posta@uoou.cz

Вебсайт: http://www.uoou.cz/

Дания

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 Copenhagen K

Тел.: +45 33 1932 00

Факс: +45 33 19 32 18

Эл.почта: dt@datatilsynet.dk

Вебсайт: http://www.datatilsynet.dk/

Эстония

Инспекция по защите данных Эстонии (Andmekaitse Inspektsioon)

Väike-Ameerika 19

10129 Tallinn

Тел.: +372 6274 135

Факс: +372 6274 137

Эл. почта: info@aki.ee

Вебсайт: http://www.aki.ee/en

Финляндия

Office of the Data Protection Ombudsman

P.O. Box 315

FIN-00181 Helsinki

Тел.: +358 10 3666 700

Факс: +358 10 3666 735

Эл. почта: tietosuoja@om.fi

Вебсайт: http://www.tietosuoja.fi/en/

Франция

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL

3 Place de Fontenoy - TSA 80715

75334 PARIS CEDEX 07

Тел.: +33 1 53 73 22 22

Факс: +33 1 53 73 22 00

Вебсайт: http://www.cnil.fr/

Германия

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstraße 30

53117 Bonn

Тел.: +49 228 997799 0

Факс: +49 228 997799 550

Эл. почта: poststelle@bfdi.bund.de

Вебсайт: http://www.bfdi.bund.de/

Компетенция по рассмотрению жалоб распределена между различными надзорными органами по контролю над защитой данных.

Компетентные органы указаны в перечне по ссылке

https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Греция

Hellenic Data Protection Authority

Kifisias Av. 1-3, PC 11523

Ampelokipi Athens

Тел.: +30 210 6475 600

Факс: +30 210 6475 628

Эл. почта: contact@dpa.gr

Вебсайт: http://www.dpa.gr/

Венгрия

Data Protection Commissioner of Hungary

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

H-1125 Budapest

Тел.: +36 1 3911 400

Эл. почта: peterfalvi.attila@naih.hu

Вебсайт: http://www.naih.hu/

Исландия

The Icelandic Data Protection Authority

Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Iceland

Тел.: +354-510-9600

Эл. почта: postur@personuvernd.is

Вебсайт: https://www.personuvernd.is/

Ирландия

Data Protection Commissioner

Canal House

Station Road

Portarlington

Co. Laois

Lo-Call: 1890 25 22 31

Тел.: +353 57 868 4800

Факс: +353 57 868 4757

Эл. почта: info@dataprotection.ie

Вебсайт: http://www.dataprotection.ie/

Италия

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio, 121

00186 Roma

Тел.: +39 06 69677 1

Факс: +39 06 69677 785

Эл. почта: garante@gdpt.it

Вебсайт: http://www.garanteprivacy.it/

Латвия

Data State Inspectorate

Director: Ms Signe Plumina

Blaumana str. 11/13-15

1011 Riga

Тел.: +371 6722 3131

Факс: +371 6722 3556

Эл. почта: info@dvi.gov.lv

Вебсайт: http://www.dvi.gov.lv/

Лихтенштейн

Datenschutzstelle

Kirchstrasse 8

Postfach 684

9490 Vaduz

Тел.: +423 236 60 90

Эл. почта: info.dss@llv.li

Вебсайт: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle

Литва

State Data Protection

Žygimantų str. 11-6a

011042 Vilnius

Тел.: +370 5 279 14 45

Факс: +370 5 261 94 94

Эл. почта: ada@ada.lt

Вебсайт: http://www.ada.lt/

Люксембург

Commission Nationale pour la Protection des Données

1, avenue du Rock’n’Roll

L-4361 Esch-sur-Alzette

Тел.: +352 2610 60 1

Факс: +352 2610 60 29

Эл. почта: info@cnpd.lu

Вебсайт: http://www.cnpd.lu/

Мальта

Office of the Data Protection Commissioner

Комиссар по защите данных: Mr Joseph Ebejer

2, Airways House

High Street, Sliema SLM 1549

Тел.: +356 2328 7100

Факс: +356 2328 7198

Эл. почта: commissioner.dataprotection@gov.mt

Вебсайт: http://www.dataprotection.gov.mt/

Нидерланды

Autoriteit Persoonsgegevens

Prins Clauslaan 60

P.O. Box 93374

2509 AJ Den Haag/The Hague

Тел.: +31 70 888 8500

Факс: +31 70 888 8501

Эл. почта: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Вебсайт: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Норвегия

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep.

0034 Oslo

Тел.: +47 22 39 69 00

Эл. почта: postkasse@datatilsynet.no

Вебсайт: https://www.datatilsynet.no/English/

Польша

The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO

ul. Stawki 2

00-193 Warsaw

Тел.: +48 22 53 10 440

Факс: +48 22 53 10 441

Эл. почта: kancelaria@giodo.gov.pl ; desiwm@giodo.gov.pl

Вебсайт: http://www.giodo.gov.pl/

Португалия

Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD

R. de São. Bento, 148-3°

1200-821 Lisboa

Тел.: +351 21 392 84 00

Факс: +351 21 397 68 32

Эл. почта: geral@cnpd.pt

Вебсайт: http://www.cnpd.pt/

Румыния

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing

President: Mrs Ancuţa Gianina Opre

B-dul Magheru 28-30

Sector 1, BUCUREŞTI

Тел.: +40 21 252 5599

Факс: +40 21 252 5757

Эл. почта: anspdcp@dataprotection.ro

Вебсайт: http://www.dataprotection.ro/

Россия

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Китайгородский пр., д.7, стр.2

Москва, 109074, Россия

Тел.: +7(495)987-68-00

Эл. почта: rsoc_in@rkn.gov.ru

Вебсайт: http://eng.rkn.gov.ru/



Словакия

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Тел.: +421 2 32 31 32 14

Факс: +421 2 32 31 32 34

Эл. почта: statny.dozor@pdp.gov.sk

Вебсайт: http://www.dataprotection.gov.sk/

Словения

Information Commissioner

Ms Mojca Prelesnik

Zaloška 59

1000 Ljubljana

Тел.: +386 1 230 9730

Факс: +386 1 230 9778

Эл. почта: gp.ip@ip-rs.si

Вебсайт: https://www.ip-rs.si/

Испания

Agencia de Protección de Datos

C/Jorge Juan, 6

28001 Madrid

Тел.: +34 91 266 35 17

Эл. почта: internacional@agpd.es

Вебсайт: https://www.agpd.es/

Также: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Швеция

Datainspektionen

Drottninggatan 29

5th Floor

Box 8114

104 20 Stockholm

Тел.: +46 8 657 6100

Факс: +46 8 652 8652

Эл. почта: datainspektionen@datainspektionen.se

Вебсайт: http://www.datainspektionen.se/

Великобритания

The Information Commissioner’s Office

Water Lane, Wycliffe House

Wilmslow - Cheshire SK9 5AF

Тел.: +44 1625 545 745

Эл. почта: international.team@ico.org.uk

Вебсайт: https://ico.org.uk

Приложение 2

АВСТРИЯ (AT)

БЕЛЬГИЯ (ВЕ)

БОЛГАРИЯ (BG)

ЧЕХИЯ (CZ)

ДАНИЯ (DK)

ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА (FO)

ГРЕНЛАНДИЯ (GL)

ФИНЛЯНДИЯ (FI)

ФРАНЦИЯ (FR)

ГАЙАНА (GF)

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ (PF)

ГВАДЕЛУПА (GP)

МАРТИНИК (MQ)

МАЙОТТА (YT)

МОНАКО (MC)

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ (NC)

РЕЮНЬОН (RE)

СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН (PM)

ГЕРМАНИЯ (DE)

ГРЕЦИЯ (GR)

ВЕНГРИЯ (HU)

ИРЛАНДИЯ (IE)

ИЗРАИЛЬ (IL)

ВАТИКАН (VA)

ИТАЛИЯ (IT)

САН-МАРИНО (SM)

ЛЮКСЕМБУРГ (LU)

НИДЕРЛАНДЫ (NL)

НОРВЕГИЯ (NO)

ПОЛЬША (PL)

ПОРТУГАЛИЯ (PT)

РУМЫНИЯ (RO)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (RU)

АНДОРРА (AD)

ИСПАНИЯ (ES)

ШВЕЦИЯ (SE)

ШВЕЙЦАРИЯ (CH)

ТУРЦИЯ (TR)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB)

ГИБРАЛТАР (GI)

ГЕРНСИ (GG)

ОСТРОВ МЭН (IM)

ДЖЕРСИ (JE)

УОЛЛИС И ФУТУНА (WF)

АЛБАНИЯ (AL)

АРМЕНИЯ (AM)

АЗЕРБАЙДЖАН (AZ)

БЕЛАРУСЬ (BY)

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА (BA)

ХОРВАТИЯ (HR)

КИПР (CY)

ЭСТОНИЯ (EE)

ГРУЗИЯ (GE)

ИСЛАНДИЯ(IS)

КАЗАХСТАН (KZ)

ЛАТВИЯ (LV)

ЛИХТЕНШТЕЙН (LI)

ЛИТВА (LT)

МАКЕДОНИЯ (MK)

МАЛЬТА (MT)

МОЛДАВИЯ (MD)

ЧЕРНОГОРИЯ (ME)

СЕРБИЯ (RS)

СЛОВАКИЯ (SK)

СЛОВЕНИЯ (SI)

УКРАИНА (UA)

БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ (IO)

ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (TF)

ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ (SH)