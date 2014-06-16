ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Обновление: октябрь 2017 г.

Добро пожаловать на сайты и приложения, публикуемые «Eurosport»:

EUROSPORT, акционерное общество упрощенного типа с капиталом 17 181 818,20 €

Юридический адрес: ул. Гастона и Рене Кодронов, д. 3 – Исси-ле-Мулино 92798 Cedex 9 ФРАНЦИЯ

Реестр коммерции и обществ Нантера, № B 353 735 657

Директор издания: Жан-Бриак ПЕРРЕТ

Тел. + 33 (0) 1 40 93 80 00

Ниже обозначается, как «Eurosport» или «мы».

Мы размещаем публичные онлайн-услуги связи для населения, доступ к которым можно получить по типовому URL-адресу www.eurosport.com .

Прочие услуги размещаются нашими партнерами или их подрядчиками в соответствии с информацией, значащейся в перечне их услуг.

1. СОГЛАСИЕ С ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные общие условия использования («ОУИ») определяют:

использование публичных онлайн-услуг связи, публикуемых «Eurosport», то есть, бесплатных или платных сайтов и приложений, посвященных спортивной информации, включающей в себя публикации, аудио-, видео-, мультимедийные материалы, интерактивные средства, игры, поля для личных заметок (комментариев, блогов, дискуссионных форумов...) («Сервисы»), вне зависимости от того,

какими бы ни были приемный терминал, формат или технические средства, с помощью которых «Eurosport» предоставляет вам эти самые Сервисы.

На дату обновления данных ОУИ, доступные Сервисы перечислены в Приложении 1. Данный список приведен для информации и может быть изменен: добавление или исключение Сервисов.

С вашей стороны использование Сервисов предполагает полное согласие с ОУИ. Фактический доступ к Сервисам и их использование влекут за собой согласие и применение данных ОУИ. В случае, если вы не пожелаете присоединиться к настоящим ОУИ, вы не получите разрешения на использование Сервисов.

«Eurosport» в любой момент, и без объявления, может внести изменения в ОУИ с целью их адаптации к эволюционным процессам, присущим новым средствам массовой информации. Возможность ознакомиться с новым вариантом ОУИ предоставляется в отведенной для этой цели рубрике. После чего, если данные условия вам не подходят, вы вольны отказаться от доступа к Сервисам и не использовать их. Продолжая пользоваться Сервисами, в том числе, после модификации ОУИ, вы соглашаетесь с измененными ОУИ.

В рамках отдельных Сервисов возможно применение особых условий, например, в рамках платных слуг, викторин… В этих случаях особые условия являются дополнительными и не исключают применение настоящих ОУИ.

Что касается несовершеннолетних: Поскольку наши Сервисы предназначаются для широкой публики, мы рекомендуем родителям или исполняющим их обязанности лицам следить за использованием Сервисов несовершеннолетними детьми. Последние должны получить разрешение от своих родителей или лиц, исполняющих их обязанности, на использование данных Сервисов, в частности перед созданием пользовательской учетной записи. Согласие на сбор персональных данных несовершеннолетних должно выдаваться родителями или лицом, исполняющим их обязанности.

2. ПОДПИСКА НА СЕРВИСЫ

Ответственность за Оборудование (компьютеры, телефоны, планшеты, средства удаленной связи...), обеспечивающие доступ к Сервису(ам), возлагается исключительно на пользователя, как и расходы на дистанционную передачу данных в связи с их использованием.

Для доступа и/или пользования отдельными Сервисами вам необходимо подписаться на них, ознакомившись с информацией, затребованной в анкете «Eurosport».

Вы гарантируете, что вся предоставленная вами в процессе того или иного оформления подписки на Сервисы информация является точной и полной, и вы не подписываетесь и не пытаетесь подсоединиться под чужим именем.

Сразу после правильного заполнения анкеты и получения подтверждения на подписку от «Eurosport» вы получите доступ к большинству Сервисов, связавшись с помощью своего логина и пароля, за исключением Сервисов, изначально требующих сбора дополнительных данных (например, платных Сервисов, викторин …).

В частности, вы получаете доступ к сообществу «Eurosport» («Сообщество Eurosport»), то есть, группе людей (включающей в себя пользователей, журналистов, ведущих…), уполномоченных «Eurosport» взаимодействовать в областях личных заметок, представленных в Сервисах.

Рекомендуем вам запомнить свой логин и пароль и никому не сообщать их, так как созданный таким образом профиль определяет права и обязанности каждого пользователя, к которому обратится «Eurosport» в случае нарушения настоящих ОУИ. Только вы несете ответственность за свой пароль. В случае потери или незаконного присвоения пароля вы обязуетесь незамедлительно предупредить об этом «Eurosport».

Создание учетной записи «Eurosport» предназначается для совершеннолетних пользователей.

В том случае, если открытие учетной записи и согласие несовершеннолетнего лица было дано или дозволено лицом, исполняющим родительские обязанности, использование учетной записи производится только под наблюдением взрослого.

«Eurosport» оставляет за собой право дезактивировать учетную запись или права доступа любого, кто, возможно, не соблюдает настоящие ОУИ, в любое время и без предварительного уведомления.

Подписка или подсоединение к Сервисам «Eurosport» через услуги третьих сторон:

В качестве альтернативы предлагаем вам подписаться и/или подсоединиться к отдельным Сервисам или отдельным возможностям Сервисов (например, поля для заметок), используя подсоединение к услугам третьих сторон (например, Facebook, Twitter, Google). Таким образом, достаточно, к примеру, кликнуть на соответствующую кнопку, такую как «Facebook Connect» (Соединение с Facebook), если у вас есть учетная запись на Facebook, для того, чтобы предварительно заполнить в автоматическом режиме анкету для подписки на «Eurosport», используя информацию, ранее уже предоставленную вами социальной сети Facebook.

В этом случае «Eurosport» должен будет создать учетную запись, ассоциированную с данным сервисом третьей стороны (Facebook, Twitter или Google) для того, чтобы собрать данную информацию и иметь возможность (i) собирать информацию, когда вы перемещаетесь по страницам наших социальных сетей (например, Facebook Eurosport) или (ii) использовать их возможности для установления подлинности.

Создание такой учетной записи регулируется в соответствии с настоящими ОУИ и условиями использования, выпущенными соответствующей третьей стороной. В данном случае «Eurosport» не может быть привлечен к ответственности. Чтобы больше узнать о защите персональных данных при перемещении по данным интернет-сайтам, предлагаем вам ознакомиться с соответствующей политикой конфиденциальности каждого из этих интернет-сайтов.

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

«Eurosport» уважает частную жизнь своих пользователей. Используя Сервисы, вы даете согласие на то, что ваши персональные данные будут собираться и использоваться в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности . Просьба ознакомиться с ней, она доступна в постоянном режиме на наших Сервисах с помощью предусмотренной для этой цели связи.

В соответствии с действующими правилами обработка персональных данных является предметом декларации в Национальную комиссию по информатике и свободам (CNIL) в соответствии с упрощенной нормой № 48.

В силу (измененного) закона №78-17 от 6 января 1978 г., относящегося к информатике, файлам и свободам, вы располагаете правами доступа, предоставления возражений, исправления, удаления, ограничения обработки и переносимости касающихся вас данных.

Проще всего направить нам свою просьбу в режиме онлайн: в любой момент вы можете получить доступ, изменить иди удалить касающуюся вас информацию:

в своей учетной записи с помощью логина и пароля в рубрике «Мой профиль»,

написав по следующему электронному адресу: hello@eurosport.com и уточнив свою просьбу так, чтобы мы могли соответствующим образом ответить на нее,

кликнув на гиперссылку, предназначенную для данной цели, в адресованных вам нами сообщениях.

Если вам не удается получить доступ, изменить, удалить свою информацию в соответствии с описанной выше процедурой, то вы возражаете против сбора своих данных либо просите ограничить обработку или возможность переносимости касающихся вас данных, собранных «Eurosport».

Можно отправить свою просьбу «Eurosport» почтой по следующему адресу:

Service Juridique -Digital

3, rue Gaston et René Caudron

92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Ваша просьба, изложенная в письменном виде, должна быть подписана, к ней должна быть приложена фотокопия документа, удостоверяющего личность с подписью его владельца. В просьбе нужно уточнить адрес, на который следует отправить ответ. Ответ будет отправлен в течение 1-го месяца после получения просьбы или 2-х месяцев в том случае, если просьба требует углубленных изысканий либо в том в случае, когда «Eurosport» получит несколько весьма важных запросов.

В случае возникновения проблемы у вас есть право подать рекламацию в Комиссию по информатике и свободам (CNIL), обратившись на интернет-сайт http://www.cnil.fr/

4. КОНТЕНТ СЕРВИСОВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Для обеспечения доступа и совместного пользования информацией, идеями и ценным контентом в оптимальных условиях мы обязаны защитить права тех, кто действительно желает поделиться с нами продуктами своего творчества.

4.1 Наш контент

Контент, предоставляемый нами в ваше распоряжение в рамках Сервисов, принадлежит «Eurosport» и/или его филиалам, аффилированным членам, и/или правомочным партнерам. Этот контент защищен правами интеллектуальной собственности в соответствии с действующим законодательством и применимыми международными соглашениями.

Запрещается без нашего согласия воспроизводить, копировать, продавать, изменять, переиздавать, передавать, распределять или использовать, причем каким бы то ни было способом, весь контент и часть контента Сервисов, в том числе, относящиеся, в частности, к нему логотипы, марки, фотографии, видеоматериалы, статьи, код и программные продукты при иных условиях, кроме как предусмотренных пунктами ОУИ.

Разрешается использовать Сервисы и их контент исключительно в личных, а не коммерческих целях. Обращение к Сервисам и их использование, а также распечатка страниц или разделов разрешается только для личного пользования.

Мы даем согласие на любые ссылки, перенаправляющие к нашим Сервисам. Однако мы оставляем за собой право при необходимости попросить об их удалении.

Вы не можете создавать фотоснимки, включающие в себя контент Сервисов или инкорпорировать их на другом интернет-сайте, в другом приложении, онлайн-сервисе или аудиовизуальных сервисах, будь то весь контент или часть контента, предоставляемого в наших Сервисах, независимо от того, являются ли они собственностью «Eurosport» или его партнеров.

В частном порядке разрешается использовать отдельный контент с помощью функций совместного пользования, предлагаемых вам через наши Сервисы.

Всякое иное использование требует явно выраженного предварительного согласия со стороны «Eurosport», составленного в письменной форме. Для этого предлагаем вам обратиться к анкете обратной связи, предоставляемой в ваше распоряжение через наши Сервисы.

4.2 Ваши заметки

Вам предлагается возможность реагировать на публикации и обсуждать их с другими пользователями на полях для личных заметок, предусмотренных для этой цели нашими Сервисами.

Мы побуждаем вас к тому, чтобы вы обогащали контент наших Сервисов, делясь своей реакцией на контент любого типа: статьи, прямой эфир, хроника, блоги, комментарии... Эта реакция может быть выражена в форме мнения, дополнительной информации, подсказок, вопросов... В силу этого вы обязуетесь выражаться в конструктивной и уважительной ко всем манере.

Для участия вы должны располагать учетной записью «Eurosport», предоставляющей доступ к Сообществу Eurosport, как было указано ранее.

Сообщество Eurosport состоит из пользователей, располагающих учетной записью Eurosport, журналистов и группы ведущих, уполномоченных «Eurosport» взаимодействовать в рамках Сервисов. Выступления журналистов и ведущих идентифицируются как таковые.

Мы стараемся предлагать вам проверенный контент, не имея возможности гарантировать, что он лишен неточностей или пропусков. По этим причинам мы приветствуем замечания и дополнительную информацию от пользователей.

Для того, чтобы все могли свободно и в дружественном духе обмениваться информацией, следует соблюдать приведенные ниже принципы. Любая публикация, не соблюдающая данные принципы, может быть удалена нашей командой без другого обоснования с нашей стороны.

Будьте вежливы и уважительны

Каждый имеет право высказываться, но обязан уважать право на высказывание других. Избегайте раздражительности, насмешек или нападок, направленных против другого члена Сообщества Eurosport.

Выражайтесь ясно

Не пишите заглавными буквами, такая практика равносильна крику, ваши высказывания могут восприниматься, как агрессивные, другими участниками.

Не включайте в свои сообщения сокращений, звукоподражаний, излишней пунктуации, языка «SMS».

Старайтесь не публиковать сообщений, превосходящих 1000 знаков. Наконец, аккуратная орфография и синтаксис облегчают чтение.

Избегайте разглашения персональной информации

Наши Сервисы являются открытыми средствами массовой информации, работают в режиме онлайн и доступны всем. Поэтому мы не советуем публично разглашать настоящие данные о своей личности или личные координаты (email, номер телефона, почтовый адрес...).

Соблюдайте действующие законы и правила, а также права людей

Любые заметки, подпадающие под один из приведенных ниже случаев, строго запрещены (список может быть дополнен):

Оскорбление (ругательства, грубые, агрессивные, непочтительные, угрожающие высказывания…)

Заметки порнографического характера, имеющие отношение к педофилии или насилию

Публикации, способные по своей природе нанести ущерб уважению частной жизни, уважению человеческой личности и ее достоинству, равноправию мужчин и женщин, защите детей и подростков

Контент от третьих сторон, полученный без их согласия и поэтому ущемляющий их личные права или их права интеллектуальной собственности

Подстрекательство к расовой ненависти, дискриминации или насилию, расизму, ксенофобии, дискриминации женщин, гомофобии или ревизионизму

Клевета или шельмование

Компьютерное пиратство или подстрекательство к пиратству

Подстрекательство к потреблению наркотиков, алкоголя, табака

Вместе с тем, мы также оставляем за собой право удалять:

Заметки, опубликованные в рекламных или коммерческих целях

Любое сообщение не по теме

Тексты, приводимые без указания источников

Любые гиперссылки, назначение которых могло бы возложить ответственность на нас

Ваши заметки публикуются под вашу полную ответственность.

С учетом всемирного характера сети Интернет каждый пользователь обязуется подчиняться правилам, применяемым на той территории, где он будет вынужден публиковать какой бы то ни было контент. В силу этого вы обязуетесь соблюдать законодательство, применяемое к публикации контента во Франции и, дополнительно в случае необходимости, законодательство страны, в которой вы проживаете.

Предупреждение о правонарушениях

Будучи хостинг-провайдером полей для личных заметок, мы не берем на себя общего обязательства контролировать контент, опубликованный в этих полях. Заметки публикуются незамедлительно и априори не проверяются «Eurosport». Также любой подписавшийся пользователь имеет возможность предупредить «Eurosport» о публикации, которую он считает предосудительной или не соответствующей действительности, кликнув на кнопкуon «Signaler» (Предупредить), имеющуюся в поле каждого комментария. После чего данная публикация может быть удалена, а ее автор может быть исключен на срок от 24 часов до полного исключения.

Недавно созданные учетные записи или учетные записи, возобновленные после исключения, первое время наделяются ограниченными правами.

Если вы полагаете, что отклонение одной из ваших заметок было необоснованным, вы можете связаться с нашей командой по электронному адресу hello@eurosport.com .

Наконец, если ваш комментарий был удален, и/или ваша учетная запись была исключена нашей командой, бесполезно настаивать, публикуя несколько раз одну и ту же заметку или создавая несколько учетных записей: любая попытка «флуда» (что означает значительное количество бесполезных, лишенных смысла сообщений или сообщений, не имеющих отношения к первоначальной теме, отправленных одним и тем же лицом или позднее повторенных другими лицами), "троллинга" (что означает сознательно полемичные сообщения), «дублирования», «узурпации учетной записи» будет систематически пресекаться.

Деятельность Сообщества Eurosport

Наша команда ведущих состоит из журналистов и ведущих, уполномоченных «Eurosport», роль которых заключается в оценке наиболее подходящих заметок и ответах на некоторые из ваших вопросов.

Если у вас возникнут вопросы по модерации, работе Сервисов, если вы предлагаете идеи по улучшению, столкнулись с какой-либо проблемой или у вас есть замечания, сразу же свяжитесь с нами: hello@eurosport.com .

Удаление заметок

В любое время вы можете попросить удалить свои заметки, обратившись к нам по электронной почте hello@eurosport.com и указав при этом адрес статьи, используемый псевдоним, дату и время публикации, а также, при необходимости, желаемое исправление.

Лицензия

Реагируя в поле для личных заметок, вы даете разрешение на публикацию своих заметок в рамках Сервисов и их использование «Eurosport» согласно условиям, описанным в ОУИ.

В том, что касается контента, который вы решаете передавать любыми средствами в рамках Сервисов, то вы предоставляете «Eurosport» неисключительную и безвозмездную лицензию, позволяющую «Eurosport» воспроизводить, представлять, адаптировать и переводить весь контент или часть контента, причем исключительно с целью продвижения деятельности «Eurosport» и/или его Сервисов.

Эта лицензия предоставляется всем, для любого использования на всех платформах всеми известными и неизвестными на сегодняшний день средствами распространения, и на весь период законной защиты интеллектуальной собственности (включая обновления и продления).

Вы ручаетесь, что получили необходимые для этого использования права.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Учитывая международный масштаб сети Интернет, напоминаем вам, что вы должны соблюдать все обязательные правила и правила общественного порядка, применимые в той стране, где вы проживаете.

Наши Сервисы

Использование Сервисов и любой составляющей или полученной через них информации является предметом вашей исключительной ответственности. «Eurosport» не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, который может возникнуть в результате вашего использования Сервисов.

Мы делаем все возможное для того, чтобы предложить вам качественные, интересные и приятные Сервисы, но ни в коем случае не можем гарантировать удовлетворенности наших пользователей.

Наши сервисы предоставляются вам «такими, как есть», без всякой гарантии со стороны «Eurosport» в том, что касается доступности Сервисов, их возможностей, их наличия.

Мы не гарантируем, что имеющаяся в наших Сервисах информация лишена ошибок или неточностей. Также мы не гарантируем, что Сервисы или сервер, с помощью которого они предоставляются в ваше распоряжение, свободны от вирусов или других опасных элементов.

Мы не несем ответственности за работу скачиваемых через Сервисы программных продуктов, и не можем быть привлечены к ответственности в случае технических проблем, препятствующих скачиванию вышеуказанных программных продуктов.

Любой скачиваемый через Сервисы материал скачивается на ваш страх и риск, и «Eurosport» не может нести ответственности за ущерб и потери данных, хранящихся в вашем компьютере или приемном терминале. Вам надлежит предпринять все соответствующие меры таким образом, чтобы защитить собственные данные или программные продукты от заражения своего приемного терминала возможными вирусами, циркулирующими в сети Интернет.

В том случае, если мы будем привлечены к ответственности вследствие неисполнения одного из наших обязательств на основании данных ОУИ, возмещение ущерба будет применимо только к прямому, персональному и установленному ущербу, за строгим исключением возмещения любого ущерба и/или любого косвенного и нематериального вреда, такого как финансовый ущерб, коммерческий ущерб, эксплуатационные убытки и ущерб торговому обороту, потеря данных.

Сервисы третьих сторон

Напоминаем вам, что услуги и контент, предлагаемые третьими сторонами через наши Сервисы, предлагаются только под ответственность этих третьих сторон, например:

- платные продукты и/или услуги, поставляемые третьими сторонами : мы снимаем с себя ответственность в случае спора, который может возникнуть между продавцом, являющимся третьей стороной, и пользователем. Только эти поставщики, являющиеся третьей стороной, несут ответственность за соблюдение всех нормативных актов, применимых в рамках предоставления услуг, предлагаемых пользователям, и, в частности, законов и нормативных актов, относящихся к: дистанционной продаже, защите потребителя, ложной или обманчивой рекламе, соответствии продуктов. Вам следует ссылаться на общие правила использования и следовать им и/или условиям продажи услуг соответствующих третьих лиц.

- викторины : через наши Сервисы вы можете получить доступ к викторинам, предлагаемым третьими сторонами. Вы должны ссылаться на правила каждой викторины и соблюдать их. Если викторина организована третьей стороной, «Eurosport» не обязан быть осведомленным о рекламациях, жалобах, преследованиях, спорах, относящихся к участию в этих викторинах.

- рекламодатели и внешние ссылки : мы не несем ответственности и не в состоянии гарантировать качество чего бы то ни было или услуг, предоставляемых рекламодателями в наших Сервисах, или другие услуги, на которые направляют наши ссылки.

Ваши заметки

Вы гарантируете «Eurosport», что перед публикацией контента в полях для личных заметок вы убедились в том, что ваша публикация не является посягательством на действующее законодательство и, в частности:

- нарушением прав интеллектуальной собственности третьих сторон,

- посягательством на личность и/или ее частную жизнь,

- посягательством на общественный порядок и правила приличия.

В силу этого вы заверяете, что являетесь правообладателем всех прав и необходимых разрешений со стороны соответствующих правообладателей и ручаетесь, что «Eurosport» будет избавлен от любых жалоб и исков по этому поводу.

В целом, вы ручаетесь, что «Eurosport» будет избавлен от любых требований, рекламаций, исков и/или присуждения к возмещению убытков, которые могли бы быть ему выставлены, и в которых он мог бы быть обвинен в результате нарушения с вашей стороны какого-либо из положений настоящих ОУИ и/или любых других дополнительных или особых условий применимых к вам Сервисов.

6. ЮРИСДИКЦИЯ/ ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Данные ОУИ подчиняются французскому праву и интерпретируются в соответствии с ним при условии, что любое другое распоряжение или обязательство не применимо. Всякое разногласие или спор, которые невозможно урегулировать полюбовно, станут предметом разбирательства в компетентных судебных органах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК СЕРВИСОВ, ПУБЛИКУЕМЫХ «EUROSPORT»

(Список представлен для информации и может быть дополнен)

Бесплатные сайты спортивной информации:

http://www.eurosport.fr/

http://www.eurosport.com/

http://www.eurosport.de/

http://www.eurosport.es/

http://www.eurosport.co.uk/

http://www.eurosport.pl/

http://www.eurosport.pt/

http://www.eurosport.ro/

http://www.eurosport.no/

http://www.eurosport.nl/

http://www.eurosport.ru/

http://www.eurosport.se/

http://tr.eurosport.com/

http://asia.eurosport.com/

http://au.eurosport.com/

http://arabia.eurosport.com/

http://eurosport.qq.com/

http://www.eurosport.onet.pl/

Платные сайты спортивной информации:

http://arabia.livescore.eurosport.com

http://tr.livescore.eurosport.com

http://se.livescore.eurosport.com

http://ru.livescore.eurosport.com

http://pl.livescore.eurosport.com

http://livescore.eurosport.com

http://it.livescore.eurosport.com

http://fr.livescore.eurosport.com

http://es.livescore.eurosport.com

http://de.livescore.eurosport.com

http://cn.livescore.eurosport.com

http://uk.livescore.eurosport.com

Бесплатные и/или платные мобильные приложения:

Eurosport.com доступно для iOS, Android, Windows

Eurosport LiveScore доступно для iOS

RugbyRama доступно для iOS и Android

Eurosport VR доступно для iOS, Android и Samsung Gear VR